الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

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الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

كعكة عروس بمليون دولار في دبي ليست للبيع

المصممة البريطانية ديبي وينغهام تصمم كعكة على شكل عروس ثمنها مليون دولار،تعرض حاليا في معرض العروس بإمارة دبي الإماراتية.

العرب  [نُشر في 2018/02/13، العدد: 10899، ص(24)]

عروس عربية مرصعة بالألماس

دبي – تُعرض في الوقت الراهن بمعرض العروس بإمارة دبي الإماراتية كعكة على شكل عروس ثمنها مليون دولار، استغرق صنعها خمسة أيام واستهلك فيها ما يزيد على ألف بيضة.

وقدّر ثمن الكعكة بحوالي مليون دولار لأن الفتاة المحجبة الواقفة على منصة العرض بفستانها الأبيض يزيّن أحد أصابعها خاتم من الماس.

وأوضحت مصمّمة هذه الكعكة ديبي وينغهام، أن كعكة العروس العربية، وهي بذات حجم العروس الطبيعية، مرصعة بخمس قطع من الألماس النقي عيار 3 قراريط، يبلغ ثمن كل واحدة منها 200 ألف دولار. وقالت إن معرض العروس بدبي اقترح عليها أن تصمّم كعكة مميّزة وسرعان ما توصلت إلى فكرة الشكل الخاص بها، ومن هنا جاء التصميم على شكل عروس عربية تحديدا.

وأضافت المصمّمة البريطانية المعروفة عالميا، مازحة أن العروس قد تبدو “هزيلة جدا ونحيلة”، لكن الكعكة تزن 120 كيلوغراما وهذا الأهم.

وتابعت “لذلك فهي أثقل مما تبدو عليه”، موضحة أن “الكعكة تميل إلى أن تكون ثقيلة بالفعل لأنه تم استخدام ألف بيضة في صنعها، وبالتالي فهذه كمية كبيرة بالتأكيد” لتكون العروس ثقيلة جدا بما يكفي.

واستخدمت المصمّمة لتزيين كعكة العروس العربية الجميلة أيضا عددا كبيرا من اللآلئ القابلة للأكل مصنوعة من معجون اللوز والكريم و5 آلاف وردة من الحلويات المشكّلة يدويا. وأفادت أن العروس الصالحة للأكل ليست للبيع ومخصّصة للعرض فقط، على الرغم من المبلغ الكبير المقدّر لها في حال بيعها، لكن المصمّمة أقرّت بأنها ستكون منفتحة لتبدع كعكات مماثلة لعرائس في المستقبل.

وسيتمّ التخلص من الكعكة بعد انتهاء العرض لأسباب تتعلق بالنظافة المرتبطة بالصحة، لكن وينغهام أكدت أنها ستقدّم مثل هذا النوع من الكعك للعملاء.

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