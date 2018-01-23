الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

النص والنقد

لقد كان لتطور الفنون وظهور الفن السينمائي تأثيره الواضح في الكتابة الشعرية الحديثة، إلا أن مخيلة الشاعر القديم لم تكن بعيدة عن رسم هذه المشهدية لحركة الجسد الأنثوي وغواياته.

العرب مفيد نجم [نُشر في 2018/02/13، العدد: 10899، ص(15)]

على هامش التطور الكبير الذي شهدته النظريات النقدية والأدبية الحديثة، ثمة قضايا تستدعي التوقف عندها حول المفاهيم الجديدة، التي قدمتها هذه النظريات. في بداية هذه القضايا تأتي مسألة العلاقة بين النص والنقد، لأن هذه المناهج وعلى الرغم من تطورها الكبير، ظلت في إطار محاولة قراءة النص وتفسيره وتفكيك بنيته، أو معرفة دلالاته وقيمته الجمالية.

انطلاقا من فهم هذه العلاقة بين النص والنقد فإن المفاهيم، التي جاءت بها هذه المناهج كانت أدوات يستخدمها الناقد أو الدارس في مقاربته للنص، وفهم آليات اشتغاله وتشكله، وما يحمله ذلك من قيمة أدبية.

إن محورية النص في اشتغال هذه المناهج والدراسات، قد أعطت للنص قيمة خاصة، وأولوية جعلت النقد يجتهد باستمرار لاكتشاف مفاهيم ونظريات جديدة تعينه في فهم ديناميات عمل الكتابة، وتطور أشكال التعبير فيها، على خلاف ما كان الحال عليه في النقد القديم.

من هذه النظريات كان التناص ومفهوم النص المفتوح، الذي يلغي الحدود بين الأجناس الأدبية، ويستفيد من تقنيات الفنون الأخرى في الكتابة جزء من المفاهيم الجديدة في هذه النظريات. والسؤال هل كانت هذه المفاهيم حديثة على النص أم أن النص القديم شعرا ونثرا كان قد عرفها؟

قبل الإجابة لا بد من الإشارة إلى أن هذه المفاهيم ليست جديدة، فقد ظهرت بشكلها الجنيني في نقدنا العربي القديم، كذلك مفهوم النص المفتوح، حيث كان يتداخل النثر والشعر والرواية أو السرد في النص القديم، في حين أن وجود السرد والتصوير في القصيدة العمودية كان مألوفا. كل هذا لا ينفي التكامل المنهجي في المفاهيم والرؤية التي صاغتها النظرية النقدية الحديثة.

لقد كان المسرح الشعري واحدا من الأمثلة على تداخل هذه الأجناس، وكذلك السرد الحكائي في القصيدة، والمشهدية المتحركة كانت حاضرة في وصف النابغة الذبياني للمتجردة، أو وصف الغيم أو الربيع عند البحتري.

لقد كان لتطور الفنون وظهور الفن السينمائي تأثيره الواضح في الكتابة الشعرية الحديثة، إلا أن مخيلة الشاعر القديم لم تكن بعيدة عن رسم هذه المشهدية لحركة الجسد الأنثوي وغواياته، أو لعناصر الطبيعة والحيوان، والأمثلة التي يمكن الوقوف عندها في هذا الصدد كثيرة.

إن هذه المقاربة للمعطيات الحديثة للنظرية النقدية، ليست محاولة لاستعادة الجدل الذي كان محتدما وما زال حول أولوية النص أو النقد، على الرغم من معرفتنا أن النقد جاء في مرحلة لاحقة بعد ظهور الكتابة، في حين أن النص بصورته الشفاهية، كان سابقا لهذه المرحلة بكثير.

كاتب سوري

مفيد نجم

:: مقالات أخرى لـ مفيد نجم

النص والنقد, 2018/02/13

إذا غابت الشمس واختفى ضوء النهار تبدأ أحداث أخرى, 2018/02/10

المرأة الكاتبة, 2018/02/06

المشهد الروائي, 2018/01/30

السرقات الأدبية ثانية, 2018/01/23

أرشيف الكاتب

مفيد نجم

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

الجيش المصري يُوقف أجانب في إطار عملية 'سيناء 2018'

2018-02-13

مصر تحقق في وثائق 'تدين' قيادات بالدولة لدى سامي عنان

2018-02-13

تعزيز القدرات العسكرية من أولويات إدارة ترامب

2018-02-13

تيلرسون: داعش يسعى للتحوّل إلى حركة تمرد في ليبيا وأفغانستان

2018-02-13

مقتل روس في اشتباكات مع قوات أميركية في دير الزور

2018-02-13

انطلاق محاكمة الفلسطينية عهد التميمي في جلسة مغلقة

2018-02-13

بعد وقوعه في مستنقع عفرين أردوغان يهدّد أميركا بصفعة 'عثمانية'

2018-02-13

أولى رحلات توماس كوك تصل تونس بعد 3 سنوات من هجوم سوسة

2018-02-13

الحزب الحاكم في جنوب افريقيا يقرر إقالة زوما من منصبه كرئيس للبلاد

2018-02-13

الجبوري يتوقع تشكيل حكومة أغلبية سياسية غير طائفية في العراق

yesterday 10:19:14

:: اختيارات المحرر

العباءة والحجاب يسرقان الأضواء من أزياء نيويورك

فوضى الهاشتاغات تضرب تويتر السعودي

تعلم أن تقول كلمة 'لا' لكي تتكيف مع الحياة

المرأة السعودية في النيابة العامة فهل تطرق باب مهنة القضاء

سنابشات لن يستجيب لثورة الملايين

كعكة عروس بمليون دولار في دبي ليست للبيع

موضة الأظافر جريئة وجذابة

زفاف هاري وميغان بعربات تجوب الطرقات

انطلاق دورة الألعاب الأولمبية للكلاب

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا