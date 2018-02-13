الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

أعمال فنية تخلد ذكرى المرأة الفلسطينية

25 فنانا فلسطينيا من أجيال مختلفة يشاركون في معرض 'المرأة والثورة' الذي يسلط الضوء على جانب من نضال المرأة الفلسطينية على مدى سنوات طويلة.

العرب علي صوافطة [نُشر في 2018/02/13، العدد: 10899، ص(15)]

منحوتات وأعمال فنية فلسطينية

بيرزيت (الضفة الغربية)- إن دور المرأة في النضال البشري ضد الاحتلال والقمع وغيرهما مما يتناقض مع جوهر الإنسانية دور بارز، حيث لا تتوقف وظيفة المرأة عند النضال الفعلي بل هي تؤسس لثقافة كاملة هي ثقافة النضال من أبسط تجلياته إلى أكبرها فاعلية، وذلك سعيا إلى تحقيق العدل وإعلاء للقيم الإنسانية.

في هذا الإطار وبمشاركة 25 فنانا فلسطينيا من أجيال مختلفة، يسلط معرض “المرأة والثورة” الضوء على جانب من نضال المرأة الفلسطينية على مدى سنوات طويلة. وتتنوع أعمال الفنانين المشاركين في المعرض المقام في متحف جامعة بيرزيت في الضفة الغربية بين التصوير والرسم والنحت وفن الفيديو وعرض مقتنيات قديمة.

وقالت مؤسسة عبدالمحسن القطان التي تنظم المعرض بالشراكة مع جامعة بيرزيت وغاليري1 ونادي رام الله للسينما إنه جزء من “مشروع لإقامة فعالية مركزية حول المرأة والثورة خلال العام 2019”.

ويتناول الفنانون في أعمالهم جوانب مختلفة من حياة المرأة الفلسطينية من خلال صور فوتوغرافية لها وهي في جبهات القتال خلال الثورة الفلسطينية أو بورتريهات أو أفلام قصيرة بالإضافة إلى تسجيلات صوتية.

ومن بين الفنانين المشاركين في المعرض سليمان منصور ونبيل عناني وفيرا تماري ومنى حاطوم. وقال الفنان التشكيلي خالد حوراني أحد المشاركين في المعرض إن “الأعمال المشاركة في المعرض محاولة لإعادة قراءة حضور المرأة في الثورة من خلال الفن”.

وأضاف “كل فنان من المشاركين اختار فكرته وأنا اخترت دلال المغربي. بالإضافة إلى أنها أيقونة معروفة هناك قصة مشهورة (تفيد بـ) أن النرويج ألغت تمويل مركز ثقافي في إحدى القرى لأنه يحمل اسم دلال المغربي”.

وأوضح حوراني أنه استلهم عمله الفني الذي يقدم فيه 25 بورتريه لدلال المغربي في زي عسكري في لوحة واحدة من عمل فني للفنان العالمي أندي وارهول الذي صمم لوحة للفنانة مارلين مونرو بهذا الأسلوب.

يعيد المعرض إلى الواجهة صورة العديد من الفلسطينيات اللاتي أصبحن علامة بارزة في تاريخ النضال الفلسطيني ومنهن ليلى خالد ودلال المغربي. كما عمد بعض الفنانين المشاركين في المعرض إلى تذكير زائريه بأسماء نساء شاركن في النضال الفلسطيني ولم يذكرهن التاريخ كثيرا.

وقال الفنان بشار الحروب -وهو أحد المشاركين في المعرض بعمل فني حمل اسم “مرئية بالحرب مهمشة بالسلم”- “هناك الكثير من النساء الفلسطينيات اللواتي كان لهن دور كبير ولا يزال في هذه الثورة إلا أن الكثير من الناس لا يعرفونهن”.

ويتضمن عمل الحروب الفني تسجيلا صوتيا يردد أسماء ما يقارب الـ200 امرأة فلسطينية كان لهن دور في النضال الفلسطيني. ويمكن لزائر المعرض الذي يستمر حتى العاشر من أبريل القادم مشاهدة العديد من الأواني القديمة من معلبات طعام وأدوات وملابس عسكرية مع كتابة تعليقات جانبها تقدم شرحا لها.

:: اقرأ أيضاً

الكاتبة أروى صالح توجه سياطها للمثقفين بعد عقدين من انتحارها

تتويج الفائزين بجوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة في المغرب

نقاد ومسرحيون عرب يناقشون فضاءات المسرح العربي بالشارقة

هل تتغير هوليوود

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

الجيش المصري يُوقف أجانب في إطار عملية 'سيناء 2018'

2018-02-13

مصر تحقق في وثائق 'تدين' قيادات بالدولة لدى سامي عنان

2018-02-13

تعزيز القدرات العسكرية من أولويات إدارة ترامب

2018-02-13

تيلرسون: داعش يسعى للتحوّل إلى حركة تمرد في ليبيا وأفغانستان

2018-02-13

مقتل روس في اشتباكات مع قوات أميركية في دير الزور

2018-02-13

انطلاق محاكمة الفلسطينية عهد التميمي في جلسة مغلقة

2018-02-13

بعد وقوعه في مستنقع عفرين أردوغان يهدّد أميركا بصفعة 'عثمانية'

2018-02-13

أولى رحلات توماس كوك تصل تونس بعد 3 سنوات من هجوم سوسة

2018-02-13

الحزب الحاكم في جنوب افريقيا يقرر إقالة زوما من منصبه كرئيس للبلاد

2018-02-13

الجبوري يتوقع تشكيل حكومة أغلبية سياسية غير طائفية في العراق

yesterday 10:19:14

:: اختيارات المحرر

العباءة والحجاب يسرقان الأضواء من أزياء نيويورك

فوضى الهاشتاغات تضرب تويتر السعودي

تعلم أن تقول كلمة 'لا' لكي تتكيف مع الحياة

المرأة السعودية في النيابة العامة فهل تطرق باب مهنة القضاء

سنابشات لن يستجيب لثورة الملايين

كعكة عروس بمليون دولار في دبي ليست للبيع

موضة الأظافر جريئة وجذابة

زفاف هاري وميغان بعربات تجوب الطرقات

انطلاق دورة الألعاب الأولمبية للكلاب

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا