متفرقات: ساوثهامبتون أما تحدي الخروج من منطقة الهبوط

نادي مونتيري يتعثر في صراعه على صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم.

العرب

تفادي الهزيمة

◄ قال ماوريسيو بليغرينو مدرب ساوثهامبتون بعد هزيمة فريقه 2-0 أمام ليفربول، إنه يتعين على الفريق الحفاظ على قوته المعنوية والاستمرار في القتال من أجل الخروج من منطقة الهبوط في الدوري الإنكليزي. وفاز ساوثهامبتون خمس مرات فقط في 27 مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم، وهو حاليا يحتل المركز الـ18 بين فرق البطولة العشرين متخلفا بنقطة واحدة عن هدرسفيلد.

◄ تعثر نادي مونتيري في صراعه على صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم، وخسر الاثنين أمام مضيفه تولوكا بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات المرحلة السادسة من البطولة، ليفسح المجال لمنافسه بوماس للتربع منفردا على الصدارة. ورفع بوماس رصيده إلى 14 نقطة بعد فوزه الجمعة الماضي على موناركاس ليؤكد صدارته للدوري المكسيكي.

◄ واصل نادي بوكا جونيورز تربعه على صدارة بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم للشهر الرابع عشر على التوالي، وذلك بعد فوزه بهدف نظيف على ضيفه تيمبرلي في إطار منافسات المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة لموسم 2017- 2018. ونجح بوكا جونيورز بهذا الفوز في توسيع فارق النقاط مع أقرب ملاحقيه، نادي تايريز دي قرطبة، مفاجأة البطولة.