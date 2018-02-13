بايرن ميونيخ يجدد عقد أولريتش

أولريتش انضم إلى بايرن قادما من شتوتغارت كبديل للحارس الأساسي مانويل نوير الذي يعاني حاليا من إصابة في القدم.

العرب

تمديد العقد إلى 2021

ميونيخ (ألمانيا) – نجح نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم في تمديد عقد حارس مرماه سفين أولريتش حتى 2021. وقال حسن صالح حامدزيتش مدير الكرة في بايرن “الأعوام الثلاثة الأخيرة أظهرت أن بإمكاننا الاعتماد على سفين أولريتش كحارس مرمى وكشخص”.

وانضم أولريتش (29 عاما) إلى بايرن قادما من شتوتغارت في 2015 كبديل للحارس الأساسي مانويل نوير الذي يعاني حاليا من إصابة في القدم.

وقال أولريتش “أشعر بسعادة جديدة بمواصلة اعتماد بايرن عليّ في المستقبل، ويمنحني الثقة في قدرتي على مساعدة النادي في الوصول إلى أهدافه خلال السنوات المقبلة”. وشارك أولريتش، الذي كان عقده الأصلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في أغلب مباريات بايرن في البوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في ظل غياب نوير. ومن جانب آخر كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أن جماهير نادي بايرن ميونيخ الألماني ستستعيد جزءا من القيمة المالية لتذاكر مباراة فريقها أمام أندرلخت البلجيكي، والتي جرت في نوفمبر الماضي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن دفعت مبالغ إضافية غير مبررة.

وطالب اليويفا من أندرلخت الوصول إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ من أجل إعادة مبلغ 30 يورو (37 دولارا) لكل مشجع من أنصار الأخير كان جالسا في المنطقة العلوية المخصصة للجماهير الزائرة بملعب كونستانت فاندن ستوك، معقل نادي أندرلخت.