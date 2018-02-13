باخ يزور كوريا الشمالية بعد دورة الألعاب الشتوية 2018

باخ يعتبر أن دخول الوفد الكوري المشترك حفل الافتتاح كان لحظة مليئة بالمشاعر.

العرب

لم يتم تحديد موعد الزيارة

بيونغ تشانغ (كوريا الجنوبية)- سيقوم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ بزيارة كوريا الشمالية بعد دورة الألعاب الشتوية 2018 المقامة حاليا في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، حسب ما أشار متحدث باسم اللجنة.

وأدى الأولمبياد المقام حتى 25 فبراير، إلى تقارب تاريخي بين الجارين اللدودين، مع حضور مسؤولين شماليين بارزين حفل الافتتاح الذي تضمن مشاركة البلدين بوفد مشترك، ومشاركة رياضيين شماليين في المنافسات وتشكيل فريق موحد لمنافسات هوكي الجليد النسائية.

وقال المتحدث باسم اللجنة مارك أدامز إن باخ سيزور الشمال “في موعد لم يتم تحديده بعد”، موضحا أن الزيارة كانت جزءا من الاتفاق الذي وقع في 20 يناير بين اللجنة الأولمبية والبلدين، وحددت فيه أطر مشاركة الشمال في ألعاب أولمبية يستضيفها الجنوب للمرة الأولى. وكان باخ اعتبر مشاركة الشمال في الألعاب التي افتتحت رسميا في التاسع من فبراير، “تاريخية”، بعد تقارب بين البلدين تلا أشهرا من التوتر السياسي والعسكري على خلفية البرنامج النووي والصاروخي الشمالي.

واعتبر باخ أن دخول الوفد الكوري المشترك حفل الافتتاح كان “لحظة مليئة بالمشاعر. بالتأكيد كان لدينا إعلان 20 يناير في لوزان (المدينة السويسرية حيث مقر اللجنة الأولمبية الدولية) حول المشاركة الكورية في الألعاب الأولمبية، إلا أنه كان لا يزال ثمة الكثير من العمل للقيام به بعد ذلك”.

وأضاف “قلنا إننا لن نصدق إلا عندما نرى هذه اللحظة تتحقق، عندما يصلون (رياضيون من الشمال والجنوب) معا ويدخلون إلى الملعب. كان ثمة الكثير من المشاعر عندما رأينا ذلك يحصل. كان ثمة أيضا الكثير من الفرح للقدرة على البعث بهذه الرسالة من التفاهم والسلام”.

وتابع “هذه هي الرسالة الأولمبية من كوريا إلى العالم… كان من المهم أن تأتي هذه الرسالة من شبه الجزيرة الكورية، حيث شهدنا هذا التوتر السياسي القوي”.

ولا يزال الشمال والجنوب رسميا في حالة حرب منذ انتهاء النزاع في شبه الجزيرة الكورية (1950-1953)، إلا أن الألعاب أدت إلى تقارب كبير، شمل مشاركة شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

في الافتتاح، ونقلها دعوة إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-أن لزيارة بيونغ يانغ.