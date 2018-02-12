العراق يأمل جمع 88 مليار دولار في مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار

الحكومة العراقية تسعى إلى الحصول على نحو 88 مليار دولار على شكل تعهدات لإعادة إعمار البلاد خلال مؤتمر دولي انطلقت أعماله في الكويت.

العرب

العراق يعول على المانحين الدوليين

الكويت – تأمل الحكومة العراقية أن تجمع نحو 88 مليار دولار على شكل تعهدات لإعادة إعمار البلد الغني بالنفط الذي مزقته الحروب طيلة أربعة عقود، وذلك في مؤتمر دولي انطلقت أعماله في الكويت الاثنين بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب المدمرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.

وتستضيف الكويت أعمال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام بحضور عشرات الدول ومئات الشركات ورجال الأعمال. وخصص اليوم الأول لخبراء في مجال إعادة الإعمار ولمنظمات غير الحكومية، على أن يخصص اليوم الثاني الثلاثاء للقطاع الخاص، واليوم الأخير لإعلان المساهمات المالية للدول المشاركة.

ويعول العراق الذي شهد حروبا منذ الثمانينات، وحصارا منذ اجتياح الكويت عام 1990، على المانحين الدوليين وخصوصا القطاع الخاص.

لكن الفساد المستشري يعد أحد أكبر التحديات أمام بغداد في سعيها لجمع الأموال. وفي 2017، احتل العراق المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الأكثر فسادا التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية.

وقال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي في أول جلسات المؤتمر إن العراق بحاجة إلى 88.2 مليار دولار لإعادة الإعمار. وأوضح في وقت لاحق إن الأموال سيتم انفاقها بشكل رئيسي على البنية التحتية وإعادة مئات آلاف النازحين إلى مناطقهم.

من جهته، قال مدير عام وزارة التخطيط قصي عبدالفتاح إن إعادة إعمار العراق تتطلب جمع 22 مليار دولار بشكل عاجل، و66 مليار دولار أخرى على المدى المتوسط.

ورأى رجا أرشاد ريحان ممثل البنك الدولي أن قطاع الإسكان في العراق يحتاج إلى 17.4 مليار دولار، وقطاع التعليم إلى 4.5 مليارات، وقطاع الصحة 4.3 مليارات. وتابع إن إعادة بناء قطاع التجارة تحتاج إلى 10.6 مليارات دولار، وقطاع الطاقة والنفط والغاز إلى 16.3 مليار دولار.

وسبق للعراق، ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة “أوبك”، أن كثف من دعواته للمستثمرين حول العالم للمساهمة في إعادة الإعمار. ويعتزم خصوصا الاعتماد على احتياطه من النفط، الذي لم يستغل بشكل كامل بعد.

وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس نهاية يناير الماضي، توقع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن يكلف المشروع الضخم لإعادة إعمار البلاد مئة مليار دولار، وهو المبلغ الذي يأمل العراق أن يجمعه من مؤتمر الكويت.

واحد بالمئة

تخلل جلسات اليوم الأول المخصصة للمنظمات غير الحكومية إعلان عدد من هذه المنظمات، ومعظمها كويتية، عن تعهدات لدعم الوضع الإنساني في العراق بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 330 مليون دولار. وجاءت أكبر التعهدات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبلغت 130 مليون دولار.

وقال مصطفى الهيتي مدير “صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية” إن العراق بدأ “ببعض الخطوات لإعادة الإعمار . لكن لم نستطع إنجاز أكثر من واحد بالمئة مما يحتاج إليه العراق”.

وأضاف “نريد مساعدات واستثمارات لإعادة الخدمات والبنى التحتية”، مشيرا إلى وجود 2.5 مليون نازح بحاجة للمساعدة، وتضرر 138 ألف منزل ودمار أكثر من نصف هذا العدد جراء الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي هذا السياق، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الموئل التابع للمنظمة الأممية إلى الاستثمار في البنية التحتية، وقالتا في بيان مشترك إن “واحدا من أربعة أطفال يعيشون في الفقر”.

وذكرتا أيضا إن نصف مدارس العراق تضررت، وان دراسة ثلاثة ملايين طفل عراقي تعطلت.

بدورها، رأت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن على مؤتمر الكويت أن يدعم العودة “الطوعية” للنازحين الذين فروا من منازلهم بسبب العمليات العسكرية ضد المقاتلين المتطرفين.

واعتبرت المفوضية في بيان أن “مؤتمر الكويت يوفر منبراً رئيسيا لإعادة التأكيد على أهمية العودة الطوعية والآمنة والمستدامة للنازحين العراقيين وكذلك لجمع الموارد لدعم جهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف”.

ويترافق انعقاد المؤتمر في يومه الثاني مع اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وبينهم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن 74 دولة ومنظمة ستكون ممثلة في الاجتماع الذي من المقرر أن يشمل جلستين، الأولى تناقش “آخر تطورات تنظيم داعش في سوريا والعراق”، بينما تناقش الثانية “مكافحة الإرهاب في مناطق العالم عامة ومتابعة جهود التحالف في محاربة داعش خاصة”.

وعشية الاجتماع، زار لودريان بغداد للتباحث مع المسؤولين العراقيين حول إعادة الإعمار وضمان استقراره بعد الهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلن العبادي في ديسمبر الماضي “النصر” على التنظيم المتطرف الذي هدد في العام 2014 وجود الدولة العراقية نفسها، من خلال سيطرته على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

وتلقت القوات العراقية في عملياتها العسكرية دعما من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وتسعى فرنسا، ثاني أكبر مساهم في التحالف، إلى لعب دور رئيسي في إعادة بناء البلاد.