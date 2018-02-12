الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

ترامب: لا الفلسطينيون ولا الإسرائيليون مستعدون لصنع السلام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحذّر من أن 'المستوطنات' الإسرائيلية 'تعرقل' عملية السلام مع الفلسطينيين، داعيا إسرائيل إلى 'الحذر' بشأن هذه القضية.

العرب  [نُشر في 2018/02/12]

من الصعب التوصل إلى 'الاتفاق المنشود'

القدس - قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة اسرائيلية نشرت الاحد انه "ليس متأكدا بالضرورة" من سعي اسرائيل للتوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وكان ترامب وجه انتقادات متكررة للفلسطينيين بعدم الرغبة في التفاوض، لكنه كان يمتنع دائما عن توجيه انتقادات لاسرائيل.

وتأتي تصريحات ترامب في مقابلة مع صحيفة اسرائيل اليوم المجانية المقربة من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وبحسب ترامب، فإن العلاقات الاسرائيلية-الأميركية "رائعة"، ولكن تحقيق السلام مع الفلسطينيين سيجعلها "أفضل بكثير".

واضاف ترامب للصحيفة اليمينية "حاليا، أقول إن الفلسطينيين لا يسعون لإقامة السلام. انهم لا يسعون لإقامة السلام" (...) كما انني لست متأكدا بالضرورة ان اسرائيل تسعى لصنع السلام. لذلك سنكتفي بمراقبة ما سيحدث".

وأعرب ترامب عن قلقه من وتيرة البناء الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مع ان ادارته أقل انتقادا للبناء الاستيطاني من ادارة باراك اوباما.

ويعد سفير ترامب لدى اسرائيل ديفيد فريدمان داعما للاستيطان في الاراضي المحتلة، وتحدث في السابق عن "الاحتلال المزعوم" للضفة الغربية قائلا ان إسرائيل تحتل اثنين بالمئة فقط من مساحتها.

وبحسب ترامب فان "المستوطنات كانت ولا تزال تعقد كثيرا صنع السلام، ولهذا اعتقد ان على اسرائيل ان تكون حذرة للغاية بشأن المستوطنات".

وكان ترامب قال انه يسعى لجمع الاسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى "الاتفاق المنشود، لكنه شكك في المقابلة حتى في امكانية اجراء مفاوضات في الفترة الحالية.

وقال "لا اعرف بصراحة ان كان بامكاننا حتى اجراء محادثات. سنرى ما الذي سيحدث، ولكن اعتقد انه من الغبي جدا للفلسطينيين وللاسرائيليين الا يتوصلوا الى اتفاق".

واضاف "هذه فرصتنا الوحيدة ولن تحدث ابدا بعد ذلك".

وكان ترامب قرر في 6 ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل والتوجيه بنقل السفارة الأميركية إليها، ما أثار ادانات حازمة من العالمين العربي والاسلامي ومن المجتمع الدولي.

والقدس في صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين الذين يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة في حين اعلنت اسرائيل القدس المحتلة منذ 1967 "عاصمتها الابدية" في 1980.

وشهدت العلاقات الفلسطينية الأميركية توترا شديدا بعد قرار ترامب بشأن القدس الذي انهى عقوداً من الدبلوماسية الأميركية المتريثة، وأعتبر الفلسطينيون انه لم يعد بإمكان الولايات المتحدة بعد اليوم لعب دور الوسيط في عملية السلام.

وعلق ترامب دفع مساهمة اميركية تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) التابعة للامم المتحدة.

وفي إطار السعي للتوصل للاتفاق المنشود، يسعى المسؤولون الأميركيون من خلال جولاتهم للتباحث في الملف الإسرائيلي الفلسطيني حيث بدأ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون جولة في الشرق الأوسط بلقاءات في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب ما افادت مصادر دبلوماسية الاثنين.

وصل تيرلسون مساء الاحد الى العاصمة المصرية حيث تناول العشاء مع شكري. ومن المقرر ان يلتقي الاثنين موظفين في السفارة الاميركية في القاهرة وشكري مجددا قبل ان يجري محادثات بعيد الظهر مع السيسي.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية ان المحادثات في القاهرة ستشمل "مواضيع اقليمية ذات اهتمام مشترك مثل سوريا وليبيا"، بالاضافة الى مكافحة الارهاب والملف الاسرائيلي الفلسطيني.

وتابع المصدر نفسه ان المحادثات ستشمل "مسائل حقوق الانسان والمجتمع المدني والتي يتم تناولها بشكل دائم مع المصريين".

ويتوجه تيلرسون بعد القاهرة الى الكويت حيث يشارك في اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.

كما سيزور عمان حيث يلتقي الملك عبد الله الثاني وبيروت للقاء الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وسيزور بعدها أنقرة حيث سيجري محادثات من المتوقع ان تكون "صعبة" مع حليفة بلاده في حلف شمال الاطلسي خصوصا حول النزاع في سوريا.

العالم الآن

الجبوري يتوقع تشكيل حكومة أغلبية سياسية غير طائفية في العراق

2018-02-12

أحمد الحريري: إسرائيل لن تشن حربا على لبنان

2018-02-12

'اقتلاع الإرهاب من جذوره' هدف إطلاق عملية سيناء

2018-02-12

عباس في روسيا للتأكد من دعمها في قضية القدس

2018-02-12

ميركل 'تحفظ وعدها' بخوض الانتخابات الجديدة المحتملة

2018-02-12

التحالف الدولي يبحث عن حل لمشكلة المحتجزين الأجانب في سوريا

2018-02-12

لودريان يزور بغداد للتباحث في إعادة الإعمار

2018-02-12

ترامب: لا الفلسطينيون ولا الإسرائيليون مستعدون لصنع السلام

2018-02-12

بريطانيا تتهم بنك باركليز بالتلاعب في صفقة قطرية مشبوهة

2018-02-12

العراق يأمل جمع 88 مليار دولار في مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار

2018-02-12

:: اختيارات المحرر

طلاق أنجلينا وبراد.. محكمة تلفزيون الواقع

قاضية مسيحية تعاقب مسيئين لمريم العذراء بحفظ آيات من القرآن

أكبر استعراض للسامبا على الأرض في ريو دي جانيرو

وصفة ألمانية لشراء هاتف مناسب لكبار السن

لأول مرة إنتاج بويضات بشرية مكتملة النمو

أصابع قليلة تنسج السجاد العربي في لبنان

الصحة النفسية مرتبطة بالشبكات الاجتماعية

'كي يواجهوا الشمس المشرقة' يوميات من الريف الإيرلندي الساحر

نابولي يحصن غلام من أطماع الكبار

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا