ترامب: لا الفلسطينيون ولا الإسرائيليون مستعدون لصنع السلام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحذّر من أن 'المستوطنات' الإسرائيلية 'تعرقل' عملية السلام مع الفلسطينيين، داعيا إسرائيل إلى 'الحذر' بشأن هذه القضية.

العرب

من الصعب التوصل إلى 'الاتفاق المنشود'

القدس - قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة اسرائيلية نشرت الاحد انه "ليس متأكدا بالضرورة" من سعي اسرائيل للتوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وكان ترامب وجه انتقادات متكررة للفلسطينيين بعدم الرغبة في التفاوض، لكنه كان يمتنع دائما عن توجيه انتقادات لاسرائيل.

وتأتي تصريحات ترامب في مقابلة مع صحيفة اسرائيل اليوم المجانية المقربة من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وبحسب ترامب، فإن العلاقات الاسرائيلية-الأميركية "رائعة"، ولكن تحقيق السلام مع الفلسطينيين سيجعلها "أفضل بكثير".

واضاف ترامب للصحيفة اليمينية "حاليا، أقول إن الفلسطينيين لا يسعون لإقامة السلام. انهم لا يسعون لإقامة السلام" (...) كما انني لست متأكدا بالضرورة ان اسرائيل تسعى لصنع السلام. لذلك سنكتفي بمراقبة ما سيحدث".

وأعرب ترامب عن قلقه من وتيرة البناء الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مع ان ادارته أقل انتقادا للبناء الاستيطاني من ادارة باراك اوباما.

ويعد سفير ترامب لدى اسرائيل ديفيد فريدمان داعما للاستيطان في الاراضي المحتلة، وتحدث في السابق عن "الاحتلال المزعوم" للضفة الغربية قائلا ان إسرائيل تحتل اثنين بالمئة فقط من مساحتها.

وبحسب ترامب فان "المستوطنات كانت ولا تزال تعقد كثيرا صنع السلام، ولهذا اعتقد ان على اسرائيل ان تكون حذرة للغاية بشأن المستوطنات".

وكان ترامب قال انه يسعى لجمع الاسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى "الاتفاق المنشود، لكنه شكك في المقابلة حتى في امكانية اجراء مفاوضات في الفترة الحالية.

وقال "لا اعرف بصراحة ان كان بامكاننا حتى اجراء محادثات. سنرى ما الذي سيحدث، ولكن اعتقد انه من الغبي جدا للفلسطينيين وللاسرائيليين الا يتوصلوا الى اتفاق".

واضاف "هذه فرصتنا الوحيدة ولن تحدث ابدا بعد ذلك".

وكان ترامب قرر في 6 ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل والتوجيه بنقل السفارة الأميركية إليها، ما أثار ادانات حازمة من العالمين العربي والاسلامي ومن المجتمع الدولي.

والقدس في صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين الذين يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة في حين اعلنت اسرائيل القدس المحتلة منذ 1967 "عاصمتها الابدية" في 1980.

وشهدت العلاقات الفلسطينية الأميركية توترا شديدا بعد قرار ترامب بشأن القدس الذي انهى عقوداً من الدبلوماسية الأميركية المتريثة، وأعتبر الفلسطينيون انه لم يعد بإمكان الولايات المتحدة بعد اليوم لعب دور الوسيط في عملية السلام.

وعلق ترامب دفع مساهمة اميركية تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) التابعة للامم المتحدة.

وفي إطار السعي للتوصل للاتفاق المنشود، يسعى المسؤولون الأميركيون من خلال جولاتهم للتباحث في الملف الإسرائيلي الفلسطيني حيث بدأ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون جولة في الشرق الأوسط بلقاءات في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب ما افادت مصادر دبلوماسية الاثنين.

وصل تيرلسون مساء الاحد الى العاصمة المصرية حيث تناول العشاء مع شكري. ومن المقرر ان يلتقي الاثنين موظفين في السفارة الاميركية في القاهرة وشكري مجددا قبل ان يجري محادثات بعيد الظهر مع السيسي.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية ان المحادثات في القاهرة ستشمل "مواضيع اقليمية ذات اهتمام مشترك مثل سوريا وليبيا"، بالاضافة الى مكافحة الارهاب والملف الاسرائيلي الفلسطيني.

وتابع المصدر نفسه ان المحادثات ستشمل "مسائل حقوق الانسان والمجتمع المدني والتي يتم تناولها بشكل دائم مع المصريين".

ويتوجه تيلرسون بعد القاهرة الى الكويت حيث يشارك في اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.

كما سيزور عمان حيث يلتقي الملك عبد الله الثاني وبيروت للقاء الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وسيزور بعدها أنقرة حيث سيجري محادثات من المتوقع ان تكون "صعبة" مع حليفة بلاده في حلف شمال الاطلسي خصوصا حول النزاع في سوريا.