لودريان يزور بغداد للتباحث في إعادة الإعمار

فرنسا، ثاني أكبر مساهم في التحالف، تسعى إلى القيام بدورها فى إعادة بناء العراق ضمن مشروع ضخم تقدر الحكومة تكلفته بمئة مليار دولار.

العرب

ضمان استقرار العراق بعد طيّ صفحة داعش

بغداد - وصل وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاثنين إلى بغداد للتباحث مع المسؤولين العراقيين حول إعادة إعمار البلاد وضمان استقراره بعد الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش.

وصرح لودريان عند وصوله إلى المطار "لقد أتيت لاعبر عن دعم فرنسا ومرافقتكم (في مسيرة اعادة الإعمار). سنكون دائما إلى جانبكم كما فعلنا لدى مشاركتنا في التحالف (الدولي ضد الجهاديين) وسنكون كذلك خلال مرحلة إعادة الإعمار"، مشيرا إلى استقرار البلاد واعادة إعمارها.

ورد نظيره العراقي ابراهيم الجعفري "نأمل ان نستفيد من الخبرة الفرنسية في اعادة الإعمار"، في الوقت الذي أفتُتح فيه الاثنين مؤتمر في الكويت حول اعادة اعمار العراق.

ومن المقرر ان يلتقي لودريان الذي زار العراق في اغسطس الماضي رئيس الوزراء حيدر العبادي والرئيس فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري.

وسيتطرق لودريان إلى أهمية عملية المصالحة الوطنية التي تدمج السنة بشكل كامل في دولة ذات غالبية شيعية، تعتزم الآن طي صفحة داعش، بحسب ما أوضخ الوفد المرافق له. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 12 مايو المقبل.

وسيوضح الوزير الفرنسي أيضا معارضة فرنسا لعقوبة الاعدام، فيما تنتظر فرنسيتان محاكمتهما في العراق بتهمة الانضمام لداعش، حيث تواجهان عقوبة الإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وفي العام 2017، نفذت 106 عمليات إعدام في العراق، ودعت الأمم المتحدة إلى "وقف فوري" لها.

وأعلن العبادي في ديسمبر الماضي "النصر" على التنظيم المتطرف الذي هدد في العام 2014 وجود الدولة العراقية نفسها، من خلال سيطرته على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

وتلقت القوات العراقية في عملياتها العسكرية دعما من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وتسعى فرنسا، ثاني أكبر مساهم في التحالف، إلى القيام بدورها فى إعادة بناء البلاد.

وبعد ثلاثة عقود من الحروب المتكررة، يعمل العراق الآن على هذا المشروع الضخم الذي تقدر الحكومة تكلفته بمئة مليار دولار.

الاستقرار

على المدى القريب، ينبغي على السلطات أن تركز على "استقرار" المناطق التي استعادتها من تنظيم داعش، لا سيما في الموصل، ثاني أكبر مدن البلاد، من خلال ضمان عودة الخدمات الأساسية، بما في ذلك إزالة الألغام، بحسب ما أشار مصدر دبلوماسي فرنسي.

وفي العام 2017، منحت فرنسا قرضا بقيمة 430 مليون يورو للعراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والذي كانت ميزانيته مثقلة بأعباء المجهود الحربي وانخفاض أسعار النفط الخام.

وبعد ذلك، من المقرر أن يتوجه لودريان الاثنين إلى إقليم كردستان العراق الذي يعيش أزمة سياسية واقتصادية بعد إجرائه استفتاء على الاستقلال في سبتمبر الماضي، ما أدى إلى تقدم القوات العراقية واستعادتها للسيطرة على محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وفي أربيل بشمال البلاد، سيلتقى لودريان رئيس وزراء الإقليم نيجرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني، اللذين يديران الإقليم منذ تنحي مسعود بارزاني عن الرئاسة في أكتوبر الماضي.

وتقيم فرنسا علاقات صداقة تاريخية مع الأكراد العراقيين، الذين شاركوا أيضا بشكل كبير في المعركة ضد داعش.

وتسعى باريس إلى تسهيل الحوار بين بغداد والإقليم المتمتع بحكم ذاتي، حيث النزاعات الاقتصادية والمالية عديدة.

وفي ختام زيارته إلى العراق، يتوجه لودريان إلى الكويت للمشاركة الثلاثاء في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، واجتماع التحالف الدولي بحضور نظيره الأميركي ريكس تيلرسون.

إرث الصراع قاس

عودة طوعية وآمنة للنازحين

في سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة الاثنين على أهمية العودة الطوعية والآمنة والمستدامة للنازحين العراقيين، وكذلك على أهمية جمع الموارد لدعم جهود الحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقال برونو جيدو ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، في بيان، إن "مؤتمر الكويت يوفر منبراً رئيسيا لإعادة التأكيد على أهمية العودة الطوعية والآمنة والمستدامة للنازحين العراقيين، وكذلك لجمع الموارد لدعم جهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف".

وقال جيدو في البيان :"لقد انتهى الصراع واسع النطاق لكن إرث هذا الصراع لا يزال قائما ... والآثار التي تركتها السنوات الماضية لا تزال موجودة في جميع أنحاء البلاد: مدن متضررة بشدة ومجتمعات متناثرة وجيل من الأطفال معرضون لخطر الضياع ووجود نحو 2.6 مليون عراقي نازح".

وكشف عن عودة 3.3 مليون نازح إلى ديارهم رغم صعوبة الظروف. وشدد على أن عودة النازحين لا تعني "مجرد العودة إلى المنازل وإنما العودة إلى المجتمع"، موضحا أن "العودة الآمنة والمستدامة تمثل عاملا رئيسيا يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل".

وأوضح أن وكالات الأمم المتحدة وضعت برنامجا للانتعاش والقدرة على الصمود لمدة عامين. وقال :"لتحقيق هذا البرنامج، يتوجب أن نضمن وجود موارد كافية لإنجاز هذه المهمة. ويمثل مؤتمر الكويت فرصة فريدة لنا لتقديم خططنا للبلدان المانحة ولتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار".