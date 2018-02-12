القاهرة تتدخل لمنع انهيار الشرق الليبي

مصر تخشى أن يؤدي استمرار تباعد المسافات بين حفتر وعقيلة إلى انهيار أحد حوائط صد الإرهابيين عن حدودها.

العرب

غموض التسوية السياسية

القاهرة – تبذل مصر جهودا كبيرة لاحتواء التوتر بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وعدم توسيع هوة الخلاف بينهما، في وقت تتزايد فيه تعقيدات العمليات العسكرية التي يقودها حفتر لضمان الاستقرار في الشرق، وغموض التسوية السياسية.

واستقبلت القاهرة في وقت متزامن تقريبا، نهاية الأسبوع الماضي، كلا من حفتر وعقيلة، وعقد كلاهما اجتماعات منفصلة مع المسؤولين عن الملف الليبي في مصر.

واقتصرت لقاءات حفتر مع المسؤولين العسكريين المصريين، بينما اجتمع عقيلة مع دبلوماسيين في وزارة الخارجية، وتحاول القاهرة الجمع بينهما قبل أن تتفاقم الأوضاع في الشرق الليبي.

وساءت العلاقات بين عقيلة وحفتر منذ حوالي ستة أشهر بسبب تراجع الثقة وصعوبة التفاهم حول أولويات المرحلة، ويملك الأول رئاسة مجلس النواب المسؤول عن شرعنة الكثير من المبادرات، بينما يطمح حفتر إلى اختياره من قبل المجلس كمرشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة، التي يسعى غسان سلامة المبعوث الأممي في ليبيا إليها.

الحوارات التي تجريها أطراف ليبية في القاهرة لم تحقق أغراضها، كما أن الانفتاح الذي تتبناه مصر على جهات متصادمة لم يمكنها من تحقيق شيء إيجابي على الأرض

وتزايد الغموض حول مصير الانتخابات، وسط استئناف نشاط الميليشيات في أماكن متعددة، وتلقيها دعما من تركيا وقطر وقوى غربية ترى ضرورة في تأخير العملية السياسية، لأنها تدرك أن إجراء انتخابات في هذه المرحلة سيؤدي إلى خسارة ما تبقى من نفوذ للتيار الإسلامي، بأطيافه الإخوانية والجهادية.

وبدأ حفتر عملية واسعة من أجل السيطرة على المفاتيح العسكرية في الشرق، وقام بتوزيع جملة كبيرة من المناصب على أقربائه وأتباعه لضمان الولاء له، وهو ما أدى إلى توتر قبلي في منطقة الشرق، امتدت روافده إلى صدر مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقرا له.

ويرى البعض من المراقبين أن هذه الخلافات مرجح أن تنعكس سلبا على الأوضاع العسكرية في الشرق والدور المركزي الذي أصبح يلعبه الجيش الوطني هناك، وخطورتها تكمن في عدم استبعاد حدوث انقسامات داخل قوات حفتر، ما يمنح قوى مناوئة له فرصة للاقتراب من مناطق نفوذ الجيش الليبي ومثلث النفط.

وتشعر مصر بالقلق من اتساع نطاق التوتر في الشرق الليبي، الذي تعتبره منطقة نفوذ تقليدية، وتخشى أن يؤدي انفلات الأوضاع واستمرار تباعد المسافات بين حفتر وعقيلة، إلى انهيار أحد حوائط صد الإرهابيين عن الحدود المصرية، وهذا ما يفسر مسارعتها لاحتواء الخلافات بين الجانبين.

وبدأت القوات المصرية عملية عسكرية شاملة في سيناء لاجتثاث الإرهابيين، وقامت بعمليات استنفار واسعة على حدودها الغربية مع ليبيا وسد المنافذ لمنع تسلل أي عناصر متطرفة أو تهريب معدات عسكرية تصل إلى الإرهابيين في سيناء عبر ليبيا.

وتتمسك مصر بتقديم أنواع مختلفة من الدعم والمساندة والتدريب لقوات حفتر لتتمكن من مواجهة التحديات العسكرية التي تواجهها في شرق ليبيا، وكي لا تضطر إلى التدخل مباشرة وتكرار عمليات القصف مباشرة على مراكز تجمع الإرهابيين، وهو ما يضعها في حرج بالغ أمام قوى إقليمية ودولية عدة.

وتلقت ميليشيات مسلحة مختلفة دعما جديدا من تركيا وقطر والسودان، واستقبلت الأراضي الليبية خلال الأسابيع الماضية أنواعا مختلفة من المعدات والدعم اللوجستي، ووفدت إليها عناصر جديدة تنتمي لداعش كانت تحارب في العراق وسوريا.

وأعلنت قبرص الشهر الماضي ضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المتطورة كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة الليبي، ومنه إلى أيدي الميليشيات المدعومة من تركيا.

وقال مصدر دبلوماسي مصري قريب من الملف الليبي لـ”العرب” إن إنهاء الخلاف بين حفتر وعقيلة مسألة مهمة بالنسبة للقاهرة، لأن “خروج التباين عن السيطرة ليس بعيدا، الأمر الذي يؤثر سلبا على الكثير من الجهود التي تبذلها مصر لتخفيف حدة التوترات”.

تزايد الغموض حول مصير الانتخابات، وسط استئناف نشاط الميليشيات في أماكن متعددة، وتلقيها دعما من تركيا وقطر وقوى غربية ترى ضرورة في تأخير العملية السياسية

ولا يتوقع متابعون في مصر أن تتمكن القاهرة قريبا من حلحلة الأزمة بين حفتر وعقيلة، لأن حواراتها الحالية سبقتها أخرى في القاهرة أيضا ولم تصل إلى نتيجة محددة.

وأضاف المصدر أن القاهرة بدأت إجراء حوارات واسعة مع عدد كبير من القوى الليبية، وتستضيف حاليا عددا من الشباب ممثلين عن التيار المؤيد لنظام القذافي السابق، على أمل بلورة رؤية تساهم في حلحلة الموقف السياسي.

وبرأي بعض المتابعين أن تيار القذافي ليس موحدا حتى الآن، فهناك مجموعة تؤيد حفتر في الشرق، وأخرى تقف مع علي كيله في الجنوب، وهناك فئة ثالثة في غرب طرابلس ترى في سيف الإسلام القذافي خيارا مناسبا لقيادة البلاد.

وكشف المصدر الدبلوماسي لـ”العرب” عن صعوبة ترشح سيف الإسلام في الانتخابات المقبلة، معترفا بشعبية أنصار القذافي في ليبيا حاليا، مؤكدا أن “سيف لن يترشح لكنه سوف يكون موجودا في العملية السياسية باسم آخر”، في إشارة إلى ترشح بديل قريب منه.

ولم تحقق الحوارات التي تجريها أطراف ليبية في القاهرة أغراضها، كما أن الانفتاح الذي تتبناه مصر على جهات متصادمة لم يمكنها من تحقيق شيء إيجابي على الأرض، لأن الموقف العام تتداخل فيه خيوط إقليمية ودولية كثيرة.

وتصاعد النفوذ الإيطالي مؤخرا بصورة لافتة، ما أقلق فرنسا التي تخشى تجاوز روما للخطوط الحمراء وتأثيرها على نفوذ باريس التقليدي.

ولدى روما علاقات قوية مع عناصر معروف أنها إرهابية، بينها عبيدة الزاوي الذي جرى ضبطه بمحافظة الإسكندرية على البحر المتوسط في العام 2012 وتم إطلاق سراحه في إطار صفقة مع مجموعة مسلحة اختطفت بعض أفراد البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا آنذاك، وأصبح الزاوي مهيمنا على ميناء مليتا الذي يصدر الغاز إلى إيطاليا.

وترى دوائر ليبية مقيمة في مصر أن الوجود الإيطالي القوي والمتزايد قد يكون عقبة أمام طموحات تمدد الجيش الليبي في تطهير المناطق التي يسيطر عليها إرهابيون ناحية الغرب.

وهناك قاعدتان لإيطاليا في ليبيا، واحدة في مصراتة والأخرى في طرابلس، وحصلت على مساعدات من خصوم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي لإنجاز القاعدتين.