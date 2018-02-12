الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

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الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

الثقافة سلاح السعودية الناعم لتأمين التغيير

العاهل السعودي: البعد الثقافي أصبح مرتكزا أساسيا في العلاقات بين الدول والشعوب.

العرب  [نُشر في 2018/02/12، العدد: 10898، ص(3)]

تثمين دور الثقافة

الرياض - دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تعزيز دور الثقافة في التعايش بين الشعوب وإرساء السلم والأمن الدوليين.

وقال الملك سلمان خلال استقباله الأحد في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، ضيوف مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة من الأدباء والمفكرين، إن “البعد الثقافي أصبح مرتكزا أساسيا في العلاقات بين الدول والشعوب”، مؤكدا أنّ “من المهمّ تعزيزه لخدمة السلم والأمن الدوليين”.

وتولي السعودية أهمية متزايدة للمعطى الثقافي في عملية التغيير الشاملة التي دخلتها المملكة في عهد الملك سلمان ونجله ولي العهد الأمير محمّد، مبدية توجّها واضحا نحو استخدام الثقافة كـ”قوّة ناعمة” لتفكيك مفاهيم وتوجهات كلاسيكية محافظة ظلّت تتحكّم بالسياسات العامّة للسعودية طيلة العشريات الماضية.

واعتبر العاهل السعودي في كلمته أن مهرجان الجنادرية بنسخته الـ32 “يجسد تراث المملكة وثقافتها، ويعبر عن رغبتنا المشتركة في تعزيز التفاعل بين الثقافات العالمية المختلفة، لتحقيق التعايش والتسامح بين الشعوب على أسس إنسانية مشتركة”.

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