الدوحة تحاول التوازن على حبل العلاقة المتناقضة مع طهران وواشنطن

قطر تشعر بحدّة التناقض الذي ينطوي عليه احتفاظها بعلاقات قوية مع إيران وحرصها في ذات الوقت على كسب ودّ قوى عالمية تخوض صراعا مفتوحا ضدّ النظام الإيراني وتعتبره مصدرا للإرهاب وتهديد السلم العالمي، الأمر الذي يدفع الدوحة إلى محاولة القفز على ذلك التناقض بخطاب دبلوماسي أقرب إلى “السفسطة”.

العرب

السر في 'سخاء' الإنفاق لا في قوة الحجة ووضوح الموقف

الدوحة - كشفت تصريحات لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ما يواجهه نظام الدوحة من مصاعب في شرح وتبرير العلاقات الوثيقة التي تجمعه بإيران، والتي لا تخلو من حرج لقطر التي تحرص -حدّ الهوس وفق تعبير بعض المراقبين- على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع قوى عالمية ذات مواقف واضحة من النظام الإيراني وتعتبره مصدرا رئيسيا لتهديد السلم والأمن العالميين برعايته للإرهاب واحتضانه لأخطر جماعاته.

وتشتدّ الحاجة القطرية لكسب ودّ مختلف القوى العالمية المؤثّرة في ظل العزلة التي أصبحت تواجهها الدوحة في محيطها الخليجي والعربي بعد قرار أربع من دول المنطقة، هي السعودية والإمارات ومصر والبحرين، مقاطعتها على خلفية سياسات نظامها الداعمة للجماعات الإرهابية والمهدّدة للاستقرار الإقليمي.

وتبذل قطر مساعي مكثّفة للاحتفاظ بأقوى العلاقات مع بلدان كبيرة مثل الولايات المتّحدة وفرنسا وبريطانيا.

ورغم تقديمها مغريات مالية كبيرة لتلك الدول خصوصا عبر عقد صفقات تسلّح معها تفوق بكثير حاجات القوات القطرية محدودة العدد وقدرتها على استخدام الأسلحة المتطوّرة التي يتمّ اقتناؤها، تظلّ الدوحة في حاجة إلى تبرير الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع إيران وما ينطوي عليه الأمر من تناقض.

وحاول الوزير القطري خلال مقابلة مع محطّة سي أن أن الأميركية التهوين من علاقات بلاده مع طهران قائلا إنّ قطر ليست “ودودة جدا” تجاه إيران. ووجّهت الدوحة، مؤخرا، بشكل مكثّف حملتها لفكّ طوق العزلة عنها، صوب واشنطن، أملا في تعديل موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب التي سبق أن عبّرت عن تفهّمها لدوافع الدول المقاطعة لقطر. ولم يوفّر النظام القطري في تلك الحملة علاقاته مع اللّوبي اليهودي القوي والنافذ في الولايات المتّحدة، وأيضا ذي المواقف الشديدة من النظام الإيراني.

مثلما تسعى لتبرير علاقتها مع إيران، سيتعين على قطر أيضا تبرير علاقاتها بتنظيمات إرهابية مثل جماعة الإخوان وجبهة النصرة

وبدا واضحا حرص قطر على لفت الأنظار لأزمتها مخافة أن تطول وتتعمّق بعد أن فشلت الوساطات في حلّها مع تمسّك الدول المقاطعة للدوحة بمطالبها الواضحة من الأخيرة والتي تدور بالمجمل حول العدول عن سياساتها المهدّدة للاستقرار وتخليها عن دعم الإرهاب.

وبرّر ابن عبدالرحمن علاقات بلاده بنظام طهران بالحرص على السلام قائلا “نتشارك حدودا مع إيران كما نتشارك الحدود مع السعودية، لدينا اختلافات فيما يتعلق بالسياسات الإيرانية ونتشارك معهم أكبر حقل للغاز”.

وتُتّهم قطر من قبل جيرانها الأقربين بمساعدة إيران على تنفيذ سياساتها القائمة على التدخّل في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة.

ففي مملكة البحرين على سبيل المثال، تقول المنامة إنّ الدوحة انضمّت إلى المخطّط الإيراني الهادف إلى بثّ الفتنة الطائفية وتفجير اضطرابات في المملكة تكون امتدادا لاضطرابات “الربيع العربي” التي كانت قطر لاعبا أساسيا في تفجيرها في أكثر من بلد عربي سعيا إلى التمكين لإسلاميين متشدّدين في حكم تلك البلدان.

وبثّت السلطات البحرينية تسجيلات صوتية لوزير الخارجية رئيس الحكومة القطرية السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو بصدد تشجيع أحد قادة المعارضة الشيعية البحرينية المعروفة بموالاتها لإيران على التمادي في التظاهر سنة 2011، مقدّما له الوعود ببذل وساطات لتوفير الغطاء لتلك الاضطرابات وحماية المشاركين فيها.

وفي اليمن، عملت قطر بشكل واضح على تعطيل جهود التحالف العربي بمواجهة جماعة الحوثي الموالية لإيران محاولة التقريب بين الجماعة والفرع اليمني من جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة التحالف والحكومة اليمنية الشرعية التي يدعمها.

وأرجع وزير الخارجية القطري التوتّر الكبير الذي تشيعه السياسات الإيرانية في المنطقة والصراعات الدامية التي تسببّها في الإقليم إلى مجرّد “اختلافات” يمكن حلّها بالحوار، قائلا “هذه الاختلافات وهذه الصراعات بيننا في المنطقة لن يتم حلّها في أرض المعركة بل سيتم حلها عبر الحوار”، مضيفا “الولايات المتحدة تعلم بصورة جيدة وتعترف بشراكتها مع قطر في مجال مكافحة الإرهاب، وقمنا بحوار استراتيجي يوضّح تماما أن قطر تعتبر شريكا مهما في مجال مكافحة الإرهاب والولايات المتحدة الأميركية تعترف بدورها”.

ويقول محلّلو الشؤون الخليجية، إنّ قطر ستظلّ بفعل ضعف موقفها السياسي في المنطقة وما تنطوي عليه سياساتها من تناقضات صارخة، بحاجة دائمة إلى بذل المزيد من الأموال للحفاظ على علاقاتها مع الدول الكبرى وضمان صمتها على السلوكات غير السوية لنظامها والتي يصعب تسويقها عبر تبريرات سطحية من نوع التبرير الذي قدمه الوزير ابن عبدالرحمن للعلاقة الملتبسة مع إيران.

ويؤكّد هؤلاء أن الدوحة ستكون في قادم الأيام مضطرّة، أيضا، إلى تقديم شروح للمجتمع الدولي بشأن علاقاتها مع جماعات إرهابية مثل جماعة الإخوان وجبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة.