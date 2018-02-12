الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

طلاق أنجلينا وبراد.. محكمة تلفزيون الواقع

الثنائي الهوليودي أنجلينا جولي وبراد بيت سيكونان وجها لوجه أمام قاضي الأسرة لتقرير مصير حضانة أطفال الزوجين الستة ومصير القضايا المالية الأخرى.

العرب  [نُشر في 2018/02/12، العدد: 10898، ص(24)]

معركة طلاق قذرة

واشنطن- تحت عنوان “محكمة تلفزيون الواقع” قال موقع ردار الأميركي في خبر حصري أن طلاق الثنائي الهوليودي أنجلينا جولي وبراد بيت سيكون في المحكمة، “متاحا للعامة” و”دون قيود على الحضور”.

وذكر تقرير الموقع أن الحاضرين من العامة الذين سيُسمح لهم بحضور الجلسات، سيتمكنون من مشاهدة جولي وبيت وهما يكيلان الاتهامات لبعضهما وجها لوجه كما هي العادة في مثل هذه المواقف، في انتظار حكم نهائي بشأن “معركة طلاق قذرة” يصدر فيها عن المحكمة حكم، يقرر مصير حضانة أطفال الزوجين الستة، ومصير القضايا المالية والنفقة والأملاك، وغيرها من الأمور العالقة بين الطرفين منذ أن تقدمت جولي بطلب الطلاق في أواخر عام 2016.

وكان الثنائي قد وافقا على الوقوف أمام قاضٍ يدعى جون أودركيرك، من طاقم محكمة الأسرة والأحوال الشخصية في لوس أنجلس، وهو المشرف على هذه القضية منذ أواخر ديسمبر2017. ويحتفظ الزوجان حتى الآن بحضانة مشتركة لأطفالهما الستة.

:: اقرأ أيضاً

قاضية مسيحية تعاقب مسيئين لمريم العذراء بحفظ آيات من القرآن

أكبر استعراض للسامبا على الأرض في ريو دي جانيرو

وصفة ألمانية لشراء هاتف مناسب لكبار السن

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

الجبوري يتوقع تشكيل حكومة أغلبية سياسية غير طائفية في العراق

2018-02-12

أحمد الحريري: إسرائيل لن تشن حربا على لبنان

2018-02-12

'اقتلاع الإرهاب من جذوره' هدف إطلاق عملية سيناء

2018-02-12

عباس في روسيا للتأكد من دعمها في قضية القدس

2018-02-12

ميركل 'تحفظ وعدها' بخوض الانتخابات الجديدة المحتملة

2018-02-12

التحالف الدولي يبحث عن حل لمشكلة المحتجزين الأجانب في سوريا

2018-02-12

لودريان يزور بغداد للتباحث في إعادة الإعمار

2018-02-12

ترامب: لا الفلسطينيون ولا الإسرائيليون مستعدون لصنع السلام

2018-02-12

بريطانيا تتهم بنك باركليز بالتلاعب في صفقة قطرية مشبوهة

2018-02-12

العراق يأمل جمع 88 مليار دولار في مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار

2018-02-12

:: اختيارات المحرر

طلاق أنجلينا وبراد.. محكمة تلفزيون الواقع

قاضية مسيحية تعاقب مسيئين لمريم العذراء بحفظ آيات من القرآن

أكبر استعراض للسامبا على الأرض في ريو دي جانيرو

وصفة ألمانية لشراء هاتف مناسب لكبار السن

لأول مرة إنتاج بويضات بشرية مكتملة النمو

أصابع قليلة تنسج السجاد العربي في لبنان

الصحة النفسية مرتبطة بالشبكات الاجتماعية

'كي يواجهوا الشمس المشرقة' يوميات من الريف الإيرلندي الساحر

نابولي يحصن غلام من أطماع الكبار

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا