طلاق أنجلينا وبراد.. محكمة تلفزيون الواقع

الثنائي الهوليودي أنجلينا جولي وبراد بيت سيكونان وجها لوجه أمام قاضي الأسرة لتقرير مصير حضانة أطفال الزوجين الستة ومصير القضايا المالية الأخرى.

العرب

معركة طلاق قذرة

واشنطن- تحت عنوان “محكمة تلفزيون الواقع” قال موقع ردار الأميركي في خبر حصري أن طلاق الثنائي الهوليودي أنجلينا جولي وبراد بيت سيكون في المحكمة، “متاحا للعامة” و”دون قيود على الحضور”.

وذكر تقرير الموقع أن الحاضرين من العامة الذين سيُسمح لهم بحضور الجلسات، سيتمكنون من مشاهدة جولي وبيت وهما يكيلان الاتهامات لبعضهما وجها لوجه كما هي العادة في مثل هذه المواقف، في انتظار حكم نهائي بشأن “معركة طلاق قذرة” يصدر فيها عن المحكمة حكم، يقرر مصير حضانة أطفال الزوجين الستة، ومصير القضايا المالية والنفقة والأملاك، وغيرها من الأمور العالقة بين الطرفين منذ أن تقدمت جولي بطلب الطلاق في أواخر عام 2016.

وكان الثنائي قد وافقا على الوقوف أمام قاضٍ يدعى جون أودركيرك، من طاقم محكمة الأسرة والأحوال الشخصية في لوس أنجلس، وهو المشرف على هذه القضية منذ أواخر ديسمبر2017. ويحتفظ الزوجان حتى الآن بحضانة مشتركة لأطفالهما الستة.