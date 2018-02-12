الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

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الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

وصفة ألمانية لشراء هاتف مناسب لكبار السن

خبير ألماني يقول إنه كلما كان تصميم الهاتف بسيطا كان أفضل لكبار السن ومن المهم أين يكون مزودا بخاصة استشعار السقوط للاتصال برقم الطوارئ.

العرب  [نُشر في 2018/02/12، العدد: 10898، ص(24)]

كلما كان الهاتف بسيطا كان أفضل

برلين- قال خبير ألماني إن اختيار هاتف ذكي سهل الاستخدام بالنسبة لكبار السن ليس مهمة سهلة، عكس الحال عند البحث عن الهاتف الذي يحتوي على أفضل كاميرا أو على البطارية الأطول عمرا.

وقال الخبير نيكولا رويهرشت من “اتحاد منظمات كبار السن” الألماني إن مجموعات كبار السن غير متجانسة تماما “ولذلك تتباين احتياجاتهم ومتطلباتهم بالنسبة للهواتف المحمولة او الهواتف الذكية”.

يذكر أن هناك هواتف مصممة خصيصا لكبار السن، لكن هناك خيار تعديل للأجهزة القياسية العادية لتلبية احتياجات الكبار. ويمكن أن يواجه كبار السن صعوبة في اللمس أو الرؤية أو السمع إلى جانب صعوبة فهم كيفية عمل العديد من الهواتف الذكية.

ويقول الخبير الألماني إنه من الأفضل شراء الهواتف ذات الأزرار الكبيرة أو ذات الشاشة الأكبر لكبار السن، كما يوجد أيضا هاتف ذو 5 أزرار وهو ما يلبي احتياجات كبار السن، مضيفا أنه كلما كان تصميم الهاتف بسيطا كان أفضل لكبار السن.

ومن المهم تزويد الهاتف بخاصية استشعار السقوط حيث يقوم الجهاز بالاتصال برقم الطوارئ بصورة تلقائية إذا تعرض صاحب الهاتف لأي حادث.

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