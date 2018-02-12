الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

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الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

متفرقات: 'ثلاثية' ذهبية للهولندي كرامر في الألعاب الأولمبية الشتوية

الرياضيون الروس الذين يشاركون كمستقلين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية هم الأكثر خضوعا لاختبارات الكشف عن المنشطات.

العرب  [نُشر في 2018/02/12، العدد: 10898، ص(22)]

رقم قياسي جديد

حقق الهولندي سفن كرامر “ثلاثية” ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية في التزحلق السريع على الجيد (فئة 5000 آلاف متر)، بإحرازه الأحد ذهبية دورة 2018 في بيونغ تشانغ. وبات كرامر حامل الذهبية الأولمبية في دورات بيونغ تشانغ 2018، سوتشي الروسية 2014، وفانكوفر الكندية 2010. وحقق رقما قياسيا أولمبيا بإنهائه السباق بتوقيت 6:09:76 دقائق، متقدما على الكندي تيد-يان بلومن والنرويجي سفيري لونده بيديرسن. وتمكن الهولندي بالتالي من الصعود إلى منصة التتويج للمرة الثامنة، في مشاركته الرابعة في دورة أولمبية شتوية.

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن الرياضيين الروس الذين يشاركون كمستقلين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية هم الأكثر خضوعا لاختبارات الكشف عن المنشطات خلال الأولمبياد. وجرى تصنيف الرياضيين الروس الذين يشاركون كرياضيين أولمبيين من روسيا كـ”مجموعة عالية الخطورة” رغم التصديق على مشاركتهم من قبل لجنة المراجعة التابعة للجنة. وقال ريتشارد بادجت المدير الطبي باللجنة الأولمبية الدولية “في الاختبارات التي سبقت دورة الألعاب خضع الرياضيون الروس لاختبارات أكثر من أي مجموعة أخرى من الرياضيين”.

قاد ديرك نوفيتسكي الزمن إلى الوراء وقاد دالاس مافريكس للفوز 130-123 على لوس أنجليس ليكرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وقدم نوفيتسكي أفضل أداء له هذا الموسم وسجل 22 نقطة واستغل ثماني تصويبات صحيحة من 11 محاولة، كما ظهر التونسي صالح المجري بشكل مميز في الوقت المناسب. وسجل سميث ومكدرموت رميتين متتاليتين ليقلص ليكرز الفارق وتصبح النتيجة 121-118 ثم أصبحت 123-121، لكن كليببر سجل رمية ثم أضاف الماجري رمية ناجحة ليتقدم مافريكس 127-121.

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