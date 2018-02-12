أبرز تغريدات العرب: الحب يحوّل الشخص من العدم إلى الوجود

العرب

lawyersaud@

ولو سألتني عن الحب، لحدّثتك كيف يحوّل شخص واحد فقط، برسالة واحدة فقط، بكلمة واحدة فقط، حياة شخص آخر.. من العدم إلى الوجود، الحبّ شيء أقرب لنفخ الروح.

LilasSwaidan@

كل هذا العدد من الإعلاميين، والنتيجة أننا لا نعلم شيئا عن الحقيقة! إعلاميون لتفصيل "الكذبات" ومسح أثار الحقيقة مع سبق الإصرار والترصد.

Lazerq8@

السؤال: أين ذهبت الأموال في المؤتمرات السابقة التي عقدت بالكويت؟ هل تم إعمار الدول؟ هل تم وقف النزاعات؟ هل تمت محاربة الفقر. #مؤتمر_إعادة_إعمار_العراق.

AlmashoorSs@

المعبد الذي يصنع الكراهية؛ لا يمكن أن يكون بيتاً لله تعالى!

AlyaaGad@

٩٠ بالمئة من أطفال سكان #الشرق_الأوسط_للأمراض_العقلية يظنون أن أهاليهم جابوهم من كارفور. #إحصائيات.

arabwomanmag@

طريقة كل برُج للعثور على الحبيب، حددي شكل أردافك، خلطة الموز والكركم... هذه عناوين مجلة نسائية لماذا تتابع المرأة من يستهين بها وبعقلها؟

hlaa202020@

هناك نساء قررن بكامل إرادتهن أن يخضعن للحياة. لهؤلاء: ستنتظرن طويلاً، فالحياة لا تمنح النجاة لمن يشاهد حياته تغرق وكل ما يفعله هو أن يواصل البكاء.

salimawlaki@

الناس في غمرة التحولات التاريخية، لا يفهمونها، والأكثر من ذلك لا يرغبون فيها. إن إعادة الهندسة الاجتماعية لمجتمع وإعادة توزيع الثروة غالبا ما يكون قاسيا للجيل الذي يختبره.

KhAAlNasrallah@

الموسيقى هي الحالة الموازية للحياة، لو فقدنا هذا الاختراع العظيم - لا سمح الله - علينا أن نموت جميعاً.

alsirq01@

الأدب الذي يروج لمتعة الحديث مع الغرباء عجز أصحابه عن الصداقة ثم الحياة. وحلت الإثارة السطحية للغريب مكان القصة العميقة مع الصديق.

hasnys_@

زمان كانوا يقولون ما أرخص من الحبر إلا الورق.اليوم ما أسهل كبس الأنامل على الكيبورد.لا تحليل ولا تفكير.

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elissakh@ إليسا فنانة لبنانية