أبرز تغريدات العرب: الحب يحوّل الشخص من العدم إلى الوجود

lawyersaud@
ولو سألتني عن الحب، لحدّثتك كيف يحوّل شخص واحد فقط، برسالة واحدة فقط، بكلمة واحدة فقط، حياة شخص آخر.. من العدم إلى الوجود، الحبّ شيء أقرب لنفخ الروح.
LilasSwaidan@
LilasSwaidan@
كل هذا العدد من الإعلاميين، والنتيجة أننا لا نعلم شيئا عن الحقيقة! إعلاميون لتفصيل "الكذبات" ومسح أثار الحقيقة مع سبق الإصرار والترصد.
Lazerq8@
Lazerq8@
السؤال: أين ذهبت الأموال في المؤتمرات السابقة التي عقدت بالكويت؟ هل تم إعمار الدول؟ هل تم وقف النزاعات؟ هل تمت محاربة الفقر. #مؤتمر_إعادة_إعمار_العراق.
AlmashoorSs@
AlmashoorSs@
المعبد الذي يصنع الكراهية؛ لا يمكن أن يكون بيتاً لله تعالى!
AlyaaGad@
AlyaaGad@
٩٠ بالمئة من أطفال سكان #الشرق_الأوسط_للأمراض_العقلية يظنون أن أهاليهم جابوهم من كارفور. #إحصائيات.
arabwomanmag@
arabwomanmag@
طريقة كل برُج للعثور على الحبيب، حددي شكل أردافك، خلطة الموز والكركم... هذه عناوين مجلة نسائية لماذا تتابع المرأة من يستهين بها وبعقلها؟
hlaa202020@
hlaa202020@
هناك نساء قررن بكامل إرادتهن أن يخضعن للحياة. لهؤلاء: ستنتظرن طويلاً، فالحياة لا تمنح النجاة لمن يشاهد حياته تغرق وكل ما يفعله هو أن يواصل البكاء.
salimawlaki@
salimawlaki@
الناس في غمرة التحولات التاريخية، لا يفهمونها، والأكثر من ذلك لا يرغبون فيها. إن إعادة الهندسة الاجتماعية لمجتمع وإعادة توزيع الثروة غالبا ما يكون قاسيا للجيل الذي يختبره.
KhAAlNasrallah@
KhAAlNasrallah@
الموسيقى هي الحالة الموازية للحياة، لو فقدنا هذا الاختراع العظيم - لا سمح الله - علينا أن نموت جميعاً.
alsirq01@
alsirq01@
الأدب الذي يروج لمتعة الحديث مع الغرباء عجز أصحابه عن الصداقة ثم الحياة. وحلت الإثارة السطحية للغريب مكان القصة العميقة مع الصديق.
hasnys_@
hasnys_@
زمان كانوا يقولون ما أرخص من الحبر إلا الورق.اليوم ما أسهل كبس الأنامل على الكيبورد.لا تحليل ولا تفكير.
تابعوا
تابعوا
elissakh@ إليسا فنانة لبنانية
elissakh@
إليسا
فنانة لبنانية