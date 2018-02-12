براهيمي يتحدى صلاح في أبطال أوروبا

المواجهة بالنسبة إلى الجزائري براهيمي بمثابة مهمة خاصة لاستعادة البريق، خاصة أنه يعيش موسما متباينا مع بورتو.

العرب

مواجهة نارية

الجزائر – يترقب أحباء الكرة العربية المباراة المثيرة بين فريقي ليفربول الإنكليزي وبورتو البرتغالي، الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا خاصة أنها تحمل مواجهة خاصة بين نجمين عربيين من العيار الثقيل، وهما محمد صلاح هداف ليفربول ومنتخب مصر وياسين براهيمي أحد النجوم المتلألئة في سماء الكرة الجزائرية وصاحب الخبرات الطويلة مع بورتو.

وتبدو المواجهة بالنسبة إلى الجزائري براهيمي بمثابة مهمة خاصة لاستعادة البريق، خاصة أن اللاعب الموهوب صاحب الـ28 عاما يعيش موسما متباينا مع بورتو، ويتألق على فترات متباعدة، تقابله مسيرة ذهبية لصلاح تسيطر على عناوين الصحف العالمية وترشحه لخطوات أكبر، منها الانتقال إلى العملاق الملكي ريال مدريد. وسجل براهيمي في الدوري البرتغالي 5 أهداف فقط خلال مشاركته في 20 مباراة، بإجمالي 1647 دقيقة، حيث هز الشباك في الجولة الأولى أمام إستوريل أمادورا، ثم غاب عن التهديف لخمس جولات، وأحرز ثنائية في مرمى بورتيمونينسي بالجولة السابعة.

كما هز شباك بوافيستا في الجولة العاشرة، وبعد غياب 7 مباريات سجل النجم الجزائري في الجولة الـ17 أمام فيتوريا غيماريتش، وساهم براهيمي في صناعة 6 أهداف بالدوري لصالح بورتو. وفي دوري أبطال أوروبا، سجل براهيمي هدفا وصنع آخر في لقاء موناكو وأحرز هدفا في كأس رئيس الدولة ومثله في بطولة كأس البرتغال.

ويبحث براهيمي عن استعادة بريقه في مواجهة ليفربول، خاصة أن اللاعب الجزائري لديه خبرات ومشوار طويل مع فريق بورتو، ولكنه تراجع بعض الشيء مع الفريق البرتغالي بعد أن كان أفضل لاعب في الدوري خلال العام الماضي، وفقا لاستفتاءات بالصحف البرتغالية بعدما سجل 10 أهداف وصنع 12 هدفا خلال العام الماضي. وينتظر عشاق النجم براهيمي عودة قوية خلال العام الجاري، وتعبيرا عن خبراته في مواجهة ليفربول في ظل المقارنة المنتظرة بينه وبين المصري صلاح الذي يعيش أوج تألقه مع ليفربول.

وسجل صلاح 21 هدفا بالدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، بفارق هدفين عن متصدر ترتيب هدافي البريمييرليغ هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير. وأشاد المخضرم صامويل إيتو أسطورة برشلونة بالجناح المصري محمد صلاح، حيث قال المهاجم الكاميروني “أعتقد أن صلاح هو حاليا واحد من أفضل اللاعبين في العالم، في نفس الفئة مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو”. وأضاف “من الرائع أن نرى لاعبا أفريقيا يصل لهذا المستوى الكبير.