الجزيرة الإماراتي ينشد الثأر من الغرافة القطري في أبطال آسيا

فريق الجزيرة يسعى للثأر من الغرافة أولا وتحسين صورته آسيويا، حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر 12 مباراة خاضها في دور المجموعات بالبطولة منذ 2016.

العرب

اليد في اليد

دبي – سيكون الجزيرة الإماراتي مدعوا لتجاوز إخفاقه السابق والثأر من الغرافة القطري، عندما يستضيفه الاثنين في أبوظبي في مباراة مرتقبة ضمن الجولة الأولى لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2018.

وستكون المباراة الأولى من نوعها يخوضها فريق قطري على أرض الإمارات، منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين في يونيو 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر على خلفية اتهامها بدعم “الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة. وطلبت الرياض وأبوظبي من الاتحاد الآسيوي إقامة مباريات أنديتهما ضد الأندية القطرية على أرض محايدة، إلا أن الهيئة القارية تمسكت بمبدأ إقامة المباريات وفق نظام الذهاب والإياب.

ويسعى الجزيرة للثأر من الغرافة أولا وتحسين صورته آسيويا، حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر 12 مباراة خاضها في دور المجموعات بالبطولة منذ 2016.

وحقق الجزيرة آخر فوز في 9 فبراير 2016 عندما هزم السد القطري بركلات الترجيح 5-4 (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2) في الدور التمهيدي المؤهل للمجموعات، وخسر بعدها في تسع مباريات وتعادل ثلاث مرات في نسختي 2016 و2017.

وسيعتمد الجزيرة على الثنائي الدولي الإماراتي حارس المرمى علي خصيف والمهاجم علي مبخوت والثنائي العماني حارب السعدي ومحمد المسلمي والبرازيلي رومارينيو داسيلفا والمغربي مبارك بوصوفة.

ويعاني الجزيرة في الدوري المحلي إذ يحتل المركز الخامس، وفقد منطقيا فرصة الاحتفاظ بلقبه مع ابتعاده بفارق 16 نقطة عن العين المتصدر.

ولا يختلف حال الغرافة كثيرا بمركزه السادس في الدوري القطري وخسارته القاسية في المرحلة الماضية أمام الدحيل 1-5. وفي المجموعة ذاتها، يستعد أهلي جدة السعودي للمواجهة القوية أمام تركتور سازي الإيراني في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في العاصمة العمانية مسقط.

ويتطلع الفريق السعودي إلى اكتساب الثقة قبل مواجهة ربما تكون الأصعب في مرحلة المجموعات أمام الجزيرة بطل الإمارات.

سلاح أجنبي

يتسلح الأهلي وصيف النسخة الماضية من الدوري السعودي، بالرباعي الأجنبي مؤمن زكريا ومارك ميليغان وكلاوديمير دي سوزا وإيوانيس فيتفاتزيديس، إلا أن جمهور الأهلي يخشى من تأثر الحالة الهجومية بغياب السوري عمر السومة، المستبعد من القائمة الآسيوية بسبب الإصابة. ويسير الأهلي بخطى ثابتة في المنافسات المحلية، وينافس الهلال بشكل قوي في صراع الصدارة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن حامل اللقب وبلغ ربع نهائي كأس الملك حيث يلاقي الفيحاء.

وفي المقابل، يحتل تركتور سازي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيراني، بعد مرور 23 جولة، حقق خلالها الفوز 7 مرات وتعادل في مثلها وخسر 9 مباريات، وحصد الفريق 28 نقطة فقط بفارق 26 نقطة كاملة عن المتصدر.

وفي المجموعة الثانية، يخوض الوحدة الإماراتي مباراته مع مضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني وسط غيابات مؤثرة في صفوفه أبرزها الثلاثي الأجنبي: الأرجنتيني سيباستيان تيغالي والمغربي مراد باتنا والكوري الجنوبي تشانغ ريم، وسلطان المنهالي ومحمد برغش وخالد باوزير. وفي ظل تقارير عن أن هذه الغيابات سببها عدم تركيز النادي الإماراتي على المسابقة القارية، نفى رئيس النادي أحمد الرميثي بشدة هذا الأمر، مؤكدا أن سببها الغيابات وأن “البطولة لها أولوية واهتمام من قبل النادي”. ومن جهته، قال الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوحدة في المؤتمر الصحافي عشية المباراة “صحيح أننا نفتقد بعض العناصر بسبب المرض والإصابة، ولو حضروا لكنا أكثر قوة، لكنني أثق بالعناصر الموجودة وفي قدرتها على الأداء بشكل قوي، لأننا لم نحضر لطشقند حتى نخسر، بل للفوز والمنافسة”.

الدفاع عن اللقب

في المجموعة ذاتها، يلعب الدحيل القطري مع ذوب آهن الإيراني. والتقى الدحيل وذوب آهن في 2016 وحقق الفريق الإيراني الفوز بهدف في الدوحة، وتعادلا سلبيا في طهران وتأهلا معا إلى دور الـ16.

وفي سياق آخر يستهل القوة الجوية العراقي حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بملاقاة الجزيرة الأردني في الدوحة الاثنين ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى. ويلعب أيضا ضمن المجموعة ذاتها، المالكية البحريني مع السويق العماني. ويبحث الجوية عن بداية قوية بعد أن أصبح محط الأنظار كونه يحمل لقب المسابقة في آخر نسختين على التوالي بحسب مدربه راضي شنيشل.

وقال شنيشل إن “المباراة الأولى في مشوارنا تنطوي على أهمية كبيرة، إذ نستهل فيها حملة الدفاع عن اللقب ونبحث فيها عن انطلاقة قوية”. وأضاف أن “القوة الجوية بعد حصوله على لقبي النسختين الماضيتين أصبح محط أنظار الفرق المشاركة وهذا يزيد من ثقتنا كثيرا”.