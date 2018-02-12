هاشتاغ اليوم: #البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل.. ما الحكاية

مغردات سعوديات يسخرن من راعي الهاشتاغ مؤكدات أن قصده ليس البلد بل بنات البوسنة الجميلات.

العرب

هل دعاية للبوسنة أو لبناته

الرياض - تصدر هاشتاغ #البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل، الأحد، مركزا متقدما على قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداما عالميا على موقع تويتر.

وتبين أن مغردين سعوديين يقفون وراء الهاشتاغ الذي استقطب الآلاف من التغريدات المشيدة بالبلاد.

وكتب حساب:

bosnai_here@

#البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل لماذا البوسنة؟ بساطة البلد، الراحة النفسية، رخص الأسعار والطبيعة البكر.

وشارك حساب البوسنة بالعربية على تويتر الذي يتابعه 55 ألفا في التغريدات فكتب:

albosnh@

#البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل هي أوروبا المسلمة حيث يزيد عدد المسلمين فيها عن 50 بالمئة والمساجد كثيرة والنقاب والحجاب مألوفان فيها.. ربما تكون هي الوجهة القادمة للكثير من العرب بشكل خاص.

غير أن المغردات السعوديات تساءلن ما القصة؟ ونشرن تغريدات ساخرة معتبرات أن عنوان الهاشتاغ ليس سوى “لف ودوران” ويعني العنوان الحقيقي “بنات البوسنة حلوات”. وتهكمت مغردة:

Ae99735395@

#البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل دعاية للبوسنة أو لبناته، حتى المملكة العربية السعودية شعبها طيب وبناتها جميلات وبلد جميل.

وأكدت مغردة:

Mo_conan_F16@

بعد التحري والاطلاع تبين أن راعي الهاشتاغ قصده يقول بناتهم جميلات، صواريخ بعيدة المدى، لكن ظهر شخص محترم ولمّح بالجملتين #البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل..

وكتبت أخرى:

nj8__@

#البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل.. ليش اللف والدوران قولوا بناتهم جميلات أصلا خلاص تعودنا يعني عادي.

وتساءل مغرد:

Mr_Hetllar@

#البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل سؤال هل يسمح بالزواج من بوسنيات؟ أستغرب لماذا قليل تزوجوا بهن مع أنهن فارهات بالجمال، مسلمات، محـجبات، غير مكلفات في مهورهن ولا مبذرات في سوقهن ومحتشمات في طباعهن.

وتساءل مغرد:

O8uFy@

#البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل أي شيء يدخل فيه المطاوعة … أعرف أنه جميل المطاوعة ذهبوا للجهاد بالبوسنة قبل 20 سنة … تتوقعون لو الجهاد بالصومال سيذهبون؟

وتعد البوسنة والهرسك إحدى الوجهات السياحية المهمة الجاذبة للسياحة، إذ تستقبل أكثر من 120 ألف سائح سعودي سنويا.