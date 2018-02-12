الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

هاشتاغ اليوم: #البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل.. ما الحكاية

مغردات سعوديات يسخرن من راعي الهاشتاغ مؤكدات أن قصده ليس البلد بل بنات البوسنة الجميلات.

العرب  [نُشر في 2018/02/12، العدد: 10898، ص(19)]

هل دعاية للبوسنة أو لبناته

الرياض - تصدر هاشتاغ #البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل، الأحد، مركزا متقدما على قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداما عالميا على موقع تويتر.

وتبين أن مغردين سعوديين يقفون وراء الهاشتاغ الذي استقطب الآلاف من التغريدات المشيدة بالبلاد.

وكتب حساب:

bosnai_here@

#البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل لماذا البوسنة؟ بساطة البلد، الراحة النفسية، رخص الأسعار والطبيعة البكر.

وشارك حساب البوسنة بالعربية على تويتر الذي يتابعه 55 ألفا في التغريدات فكتب:

albosnh@

#البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل هي أوروبا المسلمة حيث يزيد عدد المسلمين فيها عن 50 بالمئة والمساجد كثيرة والنقاب والحجاب مألوفان فيها.. ربما تكون هي الوجهة القادمة للكثير من العرب بشكل خاص.

غير أن المغردات السعوديات تساءلن ما القصة؟ ونشرن تغريدات ساخرة معتبرات أن عنوان الهاشتاغ ليس سوى “لف ودوران” ويعني العنوان الحقيقي “بنات البوسنة حلوات”. وتهكمت مغردة:

Ae99735395@

#البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل دعاية للبوسنة أو لبناته، حتى المملكة العربية السعودية شعبها طيب وبناتها جميلات وبلد جميل.

وأكدت مغردة:

Mo_conan_F16@

بعد التحري والاطلاع تبين أن راعي الهاشتاغ قصده يقول بناتهم جميلات، صواريخ بعيدة المدى، لكن ظهر شخص محترم ولمّح بالجملتين #البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل..

وكتبت أخرى:

nj8__@

#البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل.. ليش اللف والدوران قولوا بناتهم جميلات أصلا خلاص تعودنا يعني عادي.

وتساءل مغرد:

Mr_Hetllar@

#البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل سؤال هل يسمح بالزواج من بوسنيات؟ أستغرب لماذا قليل تزوجوا بهن مع أنهن فارهات بالجمال، مسلمات، محـجبات، غير مكلفات في مهورهن ولا مبذرات في سوقهن ومحتشمات في طباعهن.

وتساءل مغرد:

O8uFy@

#البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل أي شيء يدخل فيه المطاوعة … أعرف أنه جميل المطاوعة ذهبوا للجهاد بالبوسنة قبل 20 سنة … تتوقعون لو الجهاد بالصومال سيذهبون؟

وتعد البوسنة والهرسك إحدى الوجهات السياحية المهمة الجاذبة للسياحة، إذ تستقبل أكثر من 120 ألف سائح سعودي سنويا.

:: اقرأ أيضاً

تغريدة صحافية أقوى من دعوات روحاني لحرية الإعلام والنساء

سوق إلكتروني لبيع الأطفال يثير صدمة في مصر

شعبية الإذاعات تضعها تحت رقابة محكمة في صنعاء

الصحة النفسية مرتبطة بالشبكات الاجتماعية

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

الجبوري يتوقع تشكيل حكومة أغلبية سياسية غير طائفية في العراق

2018-02-12

أحمد الحريري: إسرائيل لن تشن حربا على لبنان

2018-02-12

'اقتلاع الإرهاب من جذوره' هدف إطلاق عملية سيناء

2018-02-12

عباس في روسيا للتأكد من دعمها في قضية القدس

2018-02-12

ميركل 'تحفظ وعدها' بخوض الانتخابات الجديدة المحتملة

2018-02-12

التحالف الدولي يبحث عن حل لمشكلة المحتجزين الأجانب في سوريا

2018-02-12

لودريان يزور بغداد للتباحث في إعادة الإعمار

2018-02-12

ترامب: لا الفلسطينيون ولا الإسرائيليون مستعدون لصنع السلام

2018-02-12

بريطانيا تتهم بنك باركليز بالتلاعب في صفقة قطرية مشبوهة

2018-02-12

العراق يأمل جمع 88 مليار دولار في مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار

2018-02-12

:: اختيارات المحرر

طلاق أنجلينا وبراد.. محكمة تلفزيون الواقع

قاضية مسيحية تعاقب مسيئين لمريم العذراء بحفظ آيات من القرآن

أكبر استعراض للسامبا على الأرض في ريو دي جانيرو

وصفة ألمانية لشراء هاتف مناسب لكبار السن

لأول مرة إنتاج بويضات بشرية مكتملة النمو

أصابع قليلة تنسج السجاد العربي في لبنان

الصحة النفسية مرتبطة بالشبكات الاجتماعية

'كي يواجهوا الشمس المشرقة' يوميات من الريف الإيرلندي الساحر

نابولي يحصن غلام من أطماع الكبار

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا