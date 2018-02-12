إندونيسيا.. الانزياح من القانون إلى الشريعة

إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان والتي طالما عرفت بتنوعها الديني والعرقي، تعيش منذ سنوات واقعا جديدا قوامه ارتفاع منسوب التشدد الديني بين سكانها وتحوّلها بالتدريج إلى قلعة أصولية في آسيا. الجديد الدال على سقوط إندونيسيا في مطبّ التطرّف هو نجاح التشدد الإسلامي في فرض تغييرات تشريعية تنتصر للشريعة الإسلامية على حساب الوضعية المدنية.

العرب

الجلد في اتشيه: عودة الأصولية

جاكرتا- تجري السلطات الإندونيسية مراجعة لقانون العقوبات باتجاه تجريم كل ما يمكن اعتباره “أخبارا كاذبة” ومعاقبة المثليين وإقامة علاقات جنسية قبل الزواج، تحت تأثير التشدد الإسلامي المتنامي في أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان.

المراجعة المقترحة، التي تستهدف أيضا بيع الواقي الذكري والزنا، تلقى تأييدا غير مسبوق قبيل الانتخابات الرئاسية في 2019، بعد إخفاق محاولات سابقة لتغيير القوانين العائدة إلى فترة الاستعمار الهولندي.

ويتولّى البرلمان الإندونيسي صياغة القانون الجديد الذي تدعمه جميع الأحزاب السياسية الكبرى ومن المتوقّع طرح مسودته خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي حال إقراره سيؤثر القانون على شرائح كبيرة من المجتمع الإندونيسي، بينها أزواج من الجنسين ربما يواجهون عقوبة السجن لممارسة الجنس خارج إطار الزواج أو لإقامة علاقات جنسية. لكنّ مجتمع المثليين الصغير في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، ربما يكون أكبر المتضررين.

هدف المتشددين هو تطبيق الشريعة على غرار ما يحدث في إقليم اتشيه، حيث يتم تطبيق عقوبات الجلد علنا

في هذا الصدد قال المحلل السياسي يوفنتيوس نيكي “يرى بعض السياسيين ذلك فرصة لاسترضاء القاعدة الدينية”. وأضاف “هناك حديث عن تهديد مفترض للأخلاق”. وجاهر مسؤولون حكوميون ورجال دين متشددون ومجموعات إسلامية مؤثرة مؤخرا في الإدلاء بتصريحات علنية معادية للمثليين.

ولذلك قامت مجموعة غوغل الشهر الماضي، بسحب أحد أكبر التطبيقات في العالم للمواعدة بين المثليين، من نسختها الإندونيسية استجابة لمطالب حكومية. وتستخدم الشرطة قانونا متشددا لمكافحة الإباحية، لتجريم مثليين وثنائيي الجنس والمتحوّلين جنسيا.

ودعا رئيس البرلمان بامبانغ سويساتيو هذا الأسبوع إلى تشديد الإجراءات بحق “تجاوزات” مجتمع المثليين بعد إعلان وزارة الصحة أنها ستقوم بنشر توجيهات طبية تصنّف المثلية الجنسية في خانة “الأمراض العقلية”.

والمثلية الجنسية حاليا قانونية في كافة مناطق إندونيسيا العلمانية، باستثناء اتشيه الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي ويطبّق الشريعة. وانتقد المفوّض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين القوانين الإندونيسية المقترحة وأثار ذلك أثناء محادثاته مع الرئيس جوكو ويدودو الأسبوع الماضي.

وقال الحسين إن “خطاب الكراهية ضد المثليين الذين يتم تبنيه على ما يبدو لأغراض سياسية معيبة، سيعمق فقط معاناتهم ويخلق انقسامات لا لزوم بها”. ودعا إلى إلغاء أي أحكام تمييزية (في القانون الجديد).

تجدر الإشارة إلى أن المسودة الأخيرة لقانون السجن تتضمن خمس سنوات للعلاقات خارج إطار الزواج أو الزنا، وهو ما يثير المخاوف من أن المثليين الجنسيين الذين لا يستطيعون الزواج في إندونيسيا، ربما يستهدفهم القانون. وتتضمن المسودة أيضا عقوبات لكل من “يعرض أو يقدم أدوات لمنع الحمل دون ترخيص” وتدعو إلى عقوبات أقسى بمواجهة التجديف والكفر.

مجموعة غوغل قامت الشهر الماضي، بسحب أحد أكبر التطبيقات في العالم للمواعدة بين المثليين، من نسختها الإندونيسية استجابة لمطالب حكومية

ومن مؤيدي مراجعة القانون “تحالف حب الأسرة” وهو مجموعة ضغط قامت بمحاولة فاشلة لجعل المحكمة الدستورية تجرّم العلاقات خارج الزواج وبين المثليين. وقالت رئيسة المجموعة ريتا سيباغيو لوكالة فرانس برس “إن المثلية الجنسية مُدانة”. لكن القانون الجديد “لا يعني أن أعدادا كبيرة من الأشخاص سيتم اعتقالهم. فعندما تم إقرار قانون الفساد لم يتم اعتقال الجميع بتهمة الفساد”.

واحتلت الشهر الماضي شرطة إقليم اتشيه العناوين في العالم بعد أن أهانت علنا مجموعة من النساء المتحوّلات جنسيا في تحد لسمعة إندونيسيا كبلد متسامح دينيا.وقال المحامي المختص بحقوق الإنسان ريكي غوناوان “في حال إقرار هذه القوانين، فإنها ستعطي (الشرطة) أسبابا مشروعة للقيام بهذا النوع من المداهمات”.

وأضاف “أن ذلك نمط مقلق لاضطهاد المثليين وأقليات أخرى”. وهو ما تبيّن إثره الأحد خلال قيام رجل مسلح بسيف بمهاجمة كنيسة في جزيرة جاوا خلال القداس، وأصاب أربعة أشخاص بجروح، أحدهم كاهن.

ويقول البعض إن الهدف النهائي للمتشددين هو تطبيق الشريعة على غرار ما يحدث في إقليم اتشيه، حيث يتم الجلد علنا عقوبة لعدد من الممارسات المسموحة قانونا في أماكن أخرى من إندونيسيا، وضمنها ممارسة الجنس قبل الزواج وبيع الكحول.

وفي قضية تظهر الترابط المتزايد بين السياسة والدين، تم سجن أول عمدة مسيحي لجاكرتا بعد أن واجه اتهامات بالتجديف من قبل أنصار منافسه الذي فاز في الانتخابات لاختيار حاكم للمدينة.

وطرحت المجموعات الحقوقية المقاومة للقوانين المقترحة عريضة حصلت على نحو 57 ألف توقيع. وللرئيس حق رفض مشروع القانون، لكنه بحاجة لحشد تأييد المجموعات الإسلامية التي يتنامى نفوذها قبل الانتخابات المرتقبة عام 2019 ويسعى فيها لولاية جديدة.