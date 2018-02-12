الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

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الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

ملتقى 'سينما الطفولة' ينشر الثقافة السينمائية الجادة

النادي الثقافي العماني يفتتح ملتقى السينما الثاني 'سينما الطفولة' الذي يهدف إلى نشر الثقافة السينمائية الجادة وتقديم تجارب سينمائية جديدة.

العرب  [نُشر في 2018/02/12، العدد: 10898، ص(15)]

4 أفلام للمخرج التونسي أنس الأسود تعرض خلال الملتقى

مسقط - افتتح النادي الثقافي العماني الأحد ملتقى السينما الثاني “سينما الطفولة”، ويهدف الملتقى إلى نشر الثقافة السينمائية الجادة وتقديم تجارب سينمائية تغير من مفهوم أن السينما هي شيء استهلاكي أو مادة للتسلية.

وعلى مدى أربعة أيام خلال فترات صباحية ومسائية يقدم الملتقى أفلاما سينمائية جادة تتناول قضايا مختلفة مثل موضوع التفرقة العنصرية ضد الأطفال وغيره. إذ يعرض أفلاما عالمية مثل فيلم skin والفيلم الإيراني separtation من إخراج أصغر فرهاوي الذي يناقش نتائج انهيار الحياة الزوجية على الأطفال وما يسببه لهم من إحباطات الحياة وقد حصل على الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي.

وسيستضيف الملتقى المخرج التونسي أنس الأسود المتخصص في سينما الطفولة وسيقدم أربعة أفلام روائية قصيرة عن الطفولة.

أما اليوم الأخير من الملتقى فهو مخصص للسينما العمانية حيث سيتم الاحتفاء بالمخرجين السينمائيين العمانيين الشباب من خلال عرض أفلامهم الروائية القصيرة وثيمتها الأساسية الطفولة.

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