الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

نابولي يحصن غلام من أطماع الكبار

نادي نابولي الإيطالي يجدد عقد لاعبه الجزائري فوزي غلام، ظهير أيسر الفريق حتى صيف 2022 رغم ابتعاده عن الملاعب بسبب الإصابة.

العرب  [نُشر في 2018/02/12، العدد: 10898، ص(23)]

حسم الأمر

روما – تحرك نادي نابولي، متصدر الدوري الإيطالي، هذا الموسم، لتجديد عقد لاعبه الجزائري فوزي غلام، ظهير أيسر الفريق حتى صيف 2022. وكشفت تقارير صحافية عن السبب الذي دفع إدارة نابولي، لاتخاذ هذه الخطوة في ديسمبر الماضي، رغم ابتعاد غلام عن الملاعب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن إدارة نابولي سارعت بالتجديد للجزائري، بعد علمها بأن صاحب الـ27 عاما، بات محل اهتمام نادي أرسنال الإنكليزي، والذي كان يأمل في ضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملاقا الدوري الفرنسي باريس سان جرمان وموناكو، كانا أيضا ضمن الأندية المهتمة بضم النجم الجزائري. ولفتت إلى أن فوزي غلام، لديه خبرة سابقة بأجواء الدوري الفرنسي، حيث ارتدى قميص فريق سانت إيتيان. من ناحية أخرى يدرس نادي ميلان الإيطالي تجديد عقد مدربه جينارو غاتوزو حتى صيف عام 2020. ووفقا لوسائل إعلام فإن إدارة ميلان أبدت سعادتها بتطور أداء الفريق تحت قيادة المدرب المؤقت غاتوزو، وتدرس تمديد عقده لأكثر من عامين. وكان غاتوزو يتولى تدريب فريق الشباب في ميلان قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في نوفمبر الماضي خلفا لفينشينزو مونتيلا.

وبعد بداية باهتة، بدأ ميلان يستعيد عافيته عبر الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاث على مستوى الدوري والكأس في إيطاليا. واكتسح ميلان مضيفه سبال 4-0 ليتقدم للمركز السابع بجدول الترتيب.

:: اقرأ أيضاً

ماراثون السعودية يستقطب 11 ألف مشارك

كونتي يحمل لاعبي تشيلسي مسؤولية الانحدار

أنريكي يشعل الحرب بين كبار أوروبا

الجزيرة الإماراتي ينشد الثأر من الغرافة القطري في أبطال آسيا

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

الجبوري يتوقع تشكيل حكومة أغلبية سياسية غير طائفية في العراق

2018-02-12

أحمد الحريري: إسرائيل لن تشن حربا على لبنان

2018-02-12

'اقتلاع الإرهاب من جذوره' هدف إطلاق عملية سيناء

2018-02-12

عباس في روسيا للتأكد من دعمها في قضية القدس

2018-02-12

ميركل 'تحفظ وعدها' بخوض الانتخابات الجديدة المحتملة

2018-02-12

التحالف الدولي يبحث عن حل لمشكلة المحتجزين الأجانب في سوريا

2018-02-12

لودريان يزور بغداد للتباحث في إعادة الإعمار

2018-02-12

ترامب: لا الفلسطينيون ولا الإسرائيليون مستعدون لصنع السلام

2018-02-12

بريطانيا تتهم بنك باركليز بالتلاعب في صفقة قطرية مشبوهة

2018-02-12

العراق يأمل جمع 88 مليار دولار في مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار

2018-02-12

:: اختيارات المحرر

طلاق أنجلينا وبراد.. محكمة تلفزيون الواقع

قاضية مسيحية تعاقب مسيئين لمريم العذراء بحفظ آيات من القرآن

أكبر استعراض للسامبا على الأرض في ريو دي جانيرو

وصفة ألمانية لشراء هاتف مناسب لكبار السن

لأول مرة إنتاج بويضات بشرية مكتملة النمو

أصابع قليلة تنسج السجاد العربي في لبنان

الصحة النفسية مرتبطة بالشبكات الاجتماعية

'كي يواجهوا الشمس المشرقة' يوميات من الريف الإيرلندي الساحر

نابولي يحصن غلام من أطماع الكبار

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا