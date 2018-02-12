نابولي يحصن غلام من أطماع الكبار

نادي نابولي الإيطالي يجدد عقد لاعبه الجزائري فوزي غلام، ظهير أيسر الفريق حتى صيف 2022 رغم ابتعاده عن الملاعب بسبب الإصابة.

العرب

حسم الأمر

روما – تحرك نادي نابولي، متصدر الدوري الإيطالي، هذا الموسم، لتجديد عقد لاعبه الجزائري فوزي غلام، ظهير أيسر الفريق حتى صيف 2022. وكشفت تقارير صحافية عن السبب الذي دفع إدارة نابولي، لاتخاذ هذه الخطوة في ديسمبر الماضي، رغم ابتعاد غلام عن الملاعب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن إدارة نابولي سارعت بالتجديد للجزائري، بعد علمها بأن صاحب الـ27 عاما، بات محل اهتمام نادي أرسنال الإنكليزي، والذي كان يأمل في ضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملاقا الدوري الفرنسي باريس سان جرمان وموناكو، كانا أيضا ضمن الأندية المهتمة بضم النجم الجزائري. ولفتت إلى أن فوزي غلام، لديه خبرة سابقة بأجواء الدوري الفرنسي، حيث ارتدى قميص فريق سانت إيتيان. من ناحية أخرى يدرس نادي ميلان الإيطالي تجديد عقد مدربه جينارو غاتوزو حتى صيف عام 2020. ووفقا لوسائل إعلام فإن إدارة ميلان أبدت سعادتها بتطور أداء الفريق تحت قيادة المدرب المؤقت غاتوزو، وتدرس تمديد عقده لأكثر من عامين. وكان غاتوزو يتولى تدريب فريق الشباب في ميلان قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في نوفمبر الماضي خلفا لفينشينزو مونتيلا.

وبعد بداية باهتة، بدأ ميلان يستعيد عافيته عبر الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاث على مستوى الدوري والكأس في إيطاليا. واكتسح ميلان مضيفه سبال 4-0 ليتقدم للمركز السابع بجدول الترتيب.