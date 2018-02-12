الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

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الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

نجوم برشلونة يضعون فالفيردي في ورطة

المدير الفني لبرشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي أمام خيارات صعبة بعد أن أصبح جميع لاعبي البارسا على أعتاب الجاهزية الكاملة للمشاركة.

العرب  [نُشر في 2018/02/12، العدد: 10898، ص(23)]

حيرة كبيرة

برشلونة (إسبانيا) – تواجه إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، حيرة كبيرة وذلك بعد أن أصبح جميع لاعبي البارسا على أعتاب الجاهزية الكاملة للمشاركة.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة ماركا أن فالفيردي ستكون أمامه 4 خيارات بالنسبة لتشكيلته الأساسية، التي سيبدأ بها المباريات الحاسمة خلال الأشهر المتبقية من الموسم الحالي.

وسيكون الخيار الأول التضحية بباولينيو وأندريس إنييستا، والدفع في وسط الميدان بكوتينيو وديمبلي على الجناحين الأيسر والأيمن على التوالي.

فيما يبدو الخيار الثاني مستحيلا إلى حد ما، بالتضحية بكوتينيو وديمبلي والدفع بإنييستا وباولينيو مكانهما، وهي التشكيلة التي لعب بها البارسا مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، لكن مع العلم أن ديمبلي كان في ذلك الوقت مصابا، بينما لم يكن النادي قد تعاقد مع كوتينيو. أما الاحتمال الثالث فهو تواجد إنييستا وكوتينيو في نفس التشكيلة، مع التضحية بديمبلي، حيث سيلعب إنييستا على الجهة اليسرى في الوسط وكوتينيو على الجهة اليمنى، وهي التشكيلة التي لعب بها البلوغرانا في إياب نصف نهائي الكأس ضد فالنسيا، عندما شارك كوتينيو كبديل لأندريه غوميز، وسجل هدفه الأول بقميص برشلونة.

وأخيرا هناك الخيار الرابع والذي وصفته الصحيفة بأنه التشكيلة الهجومية الأقوى بوجود كوتينيو وديمبلي على الجناحين ومشاركة باولينيو في وسط الميدان على حساب إيفان راكيتيتش.

ومن غير المتوقع أن يقوم فالفيردي بأي تغييرات في حراسة المرمى، وأيضا في الخط الدفاعي بأكمله، كما أن سيرجيو بوسكيتس في وسط الميدان، والثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز في الهجوم، من الواضح أنهم أيضا غير قابلين للمساس، وسيكونون حاضرين في جميع التشكيلات الأربعة، التي قد يلعب بها مدرب الفريق الكتالوني.

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