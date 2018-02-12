الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

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الاثنين 12 فبراير/شباط 2018، العدد: 10898

الإمارات ضيف شرف معرض الرياض للكتاب

الدورة الجديدة من معرض الرياض للكتاب ستقام بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض تحت شعار 'الكتاب.. مستقبل التحول'.

العرب  [نُشر في 2018/02/12، العدد: 10898، ص(14)]

خطة لبرامج ثقافية مصاحبة للدورة

الرياض- قالت وزارة الثقافة والإعلام السعودية إنها اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2018. وتقام الدورة الجديدة من المعرض في الفترة من 14 إلى 24 مارس القادم بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض تحت شعار “الكتاب.. مستقبل التحول”.

ووفقا لبيان الوزارة فإن اختيار الإمارات ضيف شرف للمعرض هذا العام “يأتي تجسيدا للعلاقات القوية والمتينة والراسخة بين البلدين الشقيقين وترسيخا للروابط التاريخية بين قيادة وشعبي البلدين”.

وكانت اللجنة الثقافية بإدارة المعرض اعتمدت في الآونة الأخيرة خطة البرامج الثقافية المصاحبة للدورة الجديدة، والتي تشمل إقامة عدد من ورش العمل المتخصصة في قضايا النشر وصناعة الكتاب، إضافة إلى أمسيات شعرية وندوات فكرية ولقاءات مفتوحة مع مجموعة من الكتاب السعوديين.

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