أنريكي يشعل الحرب بين كبار أوروبا

لويس أنريكي مدرب برشلونة السابق يميل للعمل في الدوري الإنكليزي الممتاز، ويقال حاليا إنه محل اهتمام ناديي تشيلسي وأرسنال.

العرب

ميل نحو العمل بالدوري الإنكليزي الممتاز

مدريد – تستعد عدة أندية أوروبية لمنافسة شرسة عقب نهاية الموسم الجاري، لإقناع لويس أنريكي مدرب برشلونة السابق، بتولي قيادتها في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن مقربين من أنريكي كشفوا أن المدرب الإسباني، يميل للعمل في الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث يقال حاليا إنه محل اهتمام ناديي تشيلسي وأرسنال، اللذين يبحثان عن بديل تحسبا لرحيل أنطونيو كونتي وأرسين فينغر على التوالي.

لكن في نفس الوقت أشارت الصحيفة إلى أن أنريكي، محل اهتمام من أندية كبيرة في دوريات أخرى، مثل العملاق الفرنسي باريس سان جرمان، والذي قد يستغني عن خدمات مدربه الحالي أوناي إيمري نهاية الموسم. وسبق لأنريكي تدريب فريق إيه إس روما، ويجيد اللغة الإيطالية، وهو ما يجعله أيضا مطمعا لأندية الكالتشيو وعلى رأسها ميلان، الذي فكر بالفعل في التعاقد معه منتصف الموسم الحالي عقب إقالة فينتشنزو مونتيلا. كما ربطت الصحيفة الكتالونية اسم لويس أنريكي بنادي يوفنتوس، رغم أن إدارة البيانكونيري تأمل الإبقاء على ماسيمليانو أليغري مدربا لكتيبة السيدة العجوز لسنوات عديدة قادمة.

أقرب مرشح

ظهر اسم لويس أنريكي بشكل مفاجئ كأقرب مرشح لخلافة أنطونيو كونتي في تدريب تشيلسي بعد سلسلة من النتائج السيئة لبطل إنكلترا قبل مواجهة مرتقبة مع برشلونة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. وتحسبا لإخفاق متوقع بدأت إدارة تشيلسي التفاوض بالفعل مع أنريكي الذي يقضي فترة راحة هذا الموسم بعد ترك قيادة برشلونة نهاية الموسم الماضي. وحدد رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي مواصفات المدرب الجديد، ويبدو ظاهريا أن أنريكي سيكون أنسب خيار عند مواجهة برشلونة لدرايته التامة بالفريق الكتالوني، لكن هناك أسبابا أخرى تحفز الملياردير الروسي لاختيار أنريكي. وتجاهل تشيلسي الحل المؤقت بتعيين الهولندي المخضرم جوس هيدنيك كالعادة مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم، بل يريد مدربا جديدا لا يرتبط بأي علاقات مع لاعبين داخل التشكيلة.

المدرب الإسباني، يميل للعمل في الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث يقال حاليا إنه محل اهتمام ناديي تشيلسي وأرسنال

من جانب آخر دخل البرتغالي ماركو سيلفا المدرب السابق لنادي واتفورد الإنكليزي على رادار نادي تشيلسي، ليصبح أحدث المرشحين لتدريب البلوز. وخسر سيلفا وظيفته في واتفورد، وذلك بعد النتائج المخيبة للفريق، قبل أن يرتبط بتدريب نادي إيفرتون، وهو الانتقال الذي لم يتم. ووفقا لصحيفة «ذا تايمز» الإنكليزية، فإن سيلفا لا زال أحد المدربين المرموقين في الكرة الإنكليزية، خاصة بعد الأداء الذي قدمه مع فريقي هال سيتي وواتفورد.

وأشارت الصحيفة الإنكليزية أن تشيلسي يفكر جديا في تعيين سيلفا بعقد قصير الأمد، وذلك في حالة إقالة كونتي خلال الأيام المقبلة. وأشار التقرير أن إدارة البلوز لا تفكر في أجراء تغييرات خلال الوقت الحالي، خاصة مع دخول الفريق على المرحلة الأخيرة من المنافسات، لكنهم قد يضطروا لإجراء تغييرات في حالة مواصلة الهزائم. وارتبط الإسباني لويس أنريكي المدرب السابق لنادي برشلونة الإسباني بتدريب تشيلسي، لكن حتى الآن فإن الأمور تبدو مستقرة في أروقة ملعب ستامفورد بريدج، في انتظار النتائج في الفترة المقبلة.

ويتمتع أنريكي بشخصية قوية، خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع نجوم الصفوة، ويتذكر الجميع خلافه مع ليونيل ميسي في بداية مشواره مع البرسا. ووسط شكوك حول تمرد لاعبي تشيلسي على كونتي فإن بطل البريميرليغ يحتاج إلى شخصية المدرب الكتالوني الحازمة. ويملك أنريكي رغبة شخصية في إثبات الذات والتحدي بعد شكوك حول نجاحه بعيدا عن برشلونة، حيث يملك تجربة مخيبة في السابق مع روما الإيطالي، وسيرضي طموحه تدريب فريق كبير في الدوري الإنكليزي القوي، كما أنه سيقضي ما تبقى من الموسم دون ضغوط كبيرة، وهو ما سيساعده على بدء الموسم المقبل بدرجة استعداد وانسجام أكبر.

سعيد بالحياة

وفي سياق آخر كشفت تقارير صحافية بريطانية، عن موقف ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، من الرحيل عن الفريق في الصيف المقبل، من أجل قيادة ريال مدريد الإسباني. حسب ما نشرته صحيفة ميرور البريطانية، فإن مسؤولي توتنهام واثقون من بقاء بوكيتينو مع السبيرز في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة نقلا عن عضو مجلس إدارة لتوتنهام، أكد عدم رغبة بوكيتينو في العودة إلى إسبانيا ورغبته في الاستمرار بمشروعه مع السبيرز.

وتابعت أن بوكيتينو تحدث مع مسؤولي توتنهام حول الصفقات الصيفية المقبلة، وكذلك مع كشافي النادي حول اللاعبين الذين يريدهم في الصيف، وجولة الإعداد في يوليو المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن بوكيتينو يعتقد أن قيادته لريال مدريد في ذلك الوقت ليس عملا ذكيا منه، بالرغم من إصرار إدارة النادي الملكي على جلبه في الصيف بدلا من الفرنسي زين الدين زيدان.

وأبرزت ميرور في نهاية تقريرها، أن بوكيتينو سعيد بالحياة في توتنهام مع وجود عناصر شابة في فريقه ويتطلع لمستقبله معهم بالملعب الجديد للفريق اللندني.