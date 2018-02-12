كونتي يحمل لاعبي تشيلسي مسؤولية الانحدار

خرج الإيطالي أنطونيو كونتي عن صمته ووجه رسالة مباشرة إلى إدارة نادي تشيلسي الإنكليزي يريد من خلالها حسم مصيره سواء بالدعم والموافقة على مواصلة الرحلة مع البلوز أو بالإقالة.

العرب

محاولة للنهوض

لندن – يعيش أنطونيو كونتي فترة سيئة بعد تراجع مستوى الفريق، وحمل المدرب الإيطالي لتشيلسي الإنكليزي اللاعبين والنادي جزءا من المسؤولية عن تراجع نتائج بطل الدوري الممتاز، مشددا في الوقت ذاته على التزامه تجاه الفريق ورغبته بمواصلة مشواره معه.

وبدا مستقبل المدرب الإيطالي في مهب الريح بعدما مني فريقه بهزيمتين على التوالي في الدوري الممتاز أمام بورنموث على أرضه (0-3) وواتفورد (1-4)، لا سيما أن مالك تشيلسي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش معروف بأنه غير متسامح مع المدربين بصرف النظر عن الألقاب التي سبق لهم تحقيقها مع النادي.

لكن إدارة النادي اللندني التي انتقدها كونتي بسبب عدم إصدارها أي بيان لمساندته في وجه الانتقادات والتخمينات بشأن مستقبله، لم تتخذ أي قرار بشأن المدرب الإيطالي الذي اعترف بأن الثقة عند لاعبيه في أدنى مستوياتها قبل مباراتهم الاثنين مع وست بروميتش البيون متذيل الترتيب.

وأكد كونتي بالقول “لا أفكر ولو للحظة في إمكانية الرحيل عن هذا النادي. أكرر بأن التزامي تجاه هذا النادي كامل، كما الحال بالنسبة إلى لاعبين”، مضيفا “لكن، كما تعلمون جميعا ولأننا نتحدث هنا عن كرة القدم، فإن (مستقبل) المدرب مرتبط بالنتائج، وهذا أمر لا أوافق عليه.

ولهذا السبب، علينا أن نكون يقظين تماما”. وتابع “عندما تمر في هذه المرحلة بالنتائج المتواضعة، يجب أن تتوزع المسؤولية بيني وبين اللاعبين والنادي”. وأعطى كونتي لاعبيه عطلة من التمارين لثلاثة أيام من أجل التقاط أنفاسهم بعد خسارة الاثنين أمام واتفورد 1-4 في لقاء تلقى خلاله فريقه ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وتنتظر تشيلسي اختبارات صعبة في الأيام القليلة المقبلة، إذ يستضيف برشلونة الإسباني في 20 من الشهر الحالي ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم يواجه في الدوري الممتاز قطبي مانشستر، يونايتد في 25 فبراير وسيتي المتصدر في 4 مارس. ورأى كونتي الذي يحتل فريقه حاليا المركز الرابع والأخير المؤهل إلى دوري الأبطال لكن بفارق نقطة فقط أمام جاره توتنهام الخامس، أن الفترة الحالية هي التوقيت المناسب الوحيد لهذا الموسم من أجل إراحة لاعبيه، مشيرا إلى أنه “من المهم جدا في المستقبل أن نحاول (خلق) بعض المساحة (بين المباريات)… لإراحة اللاعبين”.

ويلعب تشيلسي لقاء الاثنين بغياب المهاجم الإسباني ألفارو موراتا المصاب، فيما يغيب لاعب الوسط الفرنسي تيمويه باكايوكو بسبب إيقافه لمباراة بعد طرده أمام واتفورد. وقد يخوض المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو مباراته الأولى أساسيا في فريق كونتي، بعد أن دخل في الشوط الثاني من لقاء الاثنين في أول مشاركة مع تشيلسي بعد انتقاله إليه من الجار أرسنال في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

أغويرو بات رابع لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر في 4 مواسم متتالية من البريمرليغ بعد كل من شيرر وهنري وكين

أقوياء على الملعب

قال الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن فريقه قوي على ملعبه بعد الفوز الكبير الذي حققه على ليستر سيتي بخمسة أهداف لهدف في الدوري الإنكليزي لكرة القدم (البريمرليغ). وجاءت تصريحات غوارديولا في مؤتمر صحافي، عقب نهاية اللقاء حيث أكد “أمام بيرنلي في الجولة الماضية أهدرنا الكثير من الفرص لكننا حضرنا اليوم أمام ليستر سيتي، نحن أقوياء على ملعبنا، نشعر بالراحة هنا”.

وأضاف “اليوم نحن نتقدم بفارق 16 نقطة، وربما يعود الفارق إلى 13 نقطة مع منافسنا مانشستر يونايتد، هناك الكثير من المباريات المتبقية، ولكني لا أعرف ما الذي سيحدث مستقبلا”. وأوضح غوارديولا “لدينا الكثير من الإصابات وفي المباريات القادمة إذا استعدنا بعض اللاعبين سيكون أمرا جيدا، ولكن حتى الآن الأمور تسير بشكل جيد للغاية”.

وعن مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي سجل أربعة أهداف، قال غوارديولا “عندما يسجل لاعب واحد أربعة أهداف فهو يستحق كل الثناء، لقد لعب بشكل جيد حقا وسجل الأهداف”. وواصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته والتغريد على قمة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 35 نقطة في المركز الثامن.

وواصل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو تحقيقه لأرقام جديدة بعدما سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في المباراة التي انتهت بفوز السيتي بخمسة أهداف لهدف. حيث بات أغويرو صاحب الـ29 عاما، رابع لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر في 4 مواسم متتالية من البريمرليغ بعد كل من آلان شيرر، والفرنسي تيري هنري وهاري كين. وسجل أغويرو خلال 7 مباريات متتالية في ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي لأول مرة في مسيرته الكروية مع الفريق الإنكليزي. وأغويرو هو اللاعب الوحيد في البريمرليغ الذي سجل 4 أهداف أو أكثر في عدة مباريات هذا الموسم.

نزيف النقاط

أهدر فريق مانشستر يونايتد ثلاث نقاط ثمينة بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام مضيفه نيوكاسل 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما الأحد. وسجل هدف المباراة الوحيد مات ريتشي في الدقيقة 65 ليمنح فريقه نيوكاسل ثلاث نقاط ثمينة. ورفع نيوكاسل رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 56 نقطة في المركز الثاني. يذكر أن هذا الفوز هو السابع لنيوكاسل هذا الموسم مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في سبع، فيما تعد هذه الهزيمة هي الخامسة لمانشستر يونايتد هذا الموسم مقابل الفوز في 17 مباراة والتعادل في خمس.

وابتعد هيديرسفيلد تاون خطوة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري الإنكليزي، بالفوز على بورنموث 3-1. ورفع هيديرسفيلد رصيده إلى 27 نقطة، ليصل إلى المركز السادس عشر بعد ان كان في المركز 19 من خلال تحقيق فوزه الأول بعد 5 هزائم متتالية، وتجمد رصيد بورنموث عند 31 نقطة.

وحقق هيديرسفيلد أول فوز له في، 2018 وتحديدا منذ فوزه على ملعب واتفورد 4-1 في 16 ديسمبر الماضي.