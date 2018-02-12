إطلالة على عالم رقمي: تطبيق للتواصل بين المدارس والآباء

سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي تكشف أنها تبحث تطوير قانون تنظيمي لبورصات ووسطاء العملات الافتراضية.

العرب

إدارة عملية التخطيط للرحلة المدرسية بالتنسيق مع أولياء الأمور

أطلقت شركة ناشئة باسم سكريبت تطبيقا جديدا لمساعدة المدارس في التواصل مع أولياء أمور التلاميذ حول الرحلات والأنشطة المدرسية للتلاميذ.

يستخدم تطبيق الشركة الأميركية للمدرس إدارة عملية التخطيط للرحلة المدرسية بالتنسيق مع أولياء الأمور بالكامل بدءا من إعداد النماذج وحتى جمع التوقيعات وقيمة الاشتراك في الرحلة ثم نشر التقرير الخاص بها بعد إتمامها.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن مؤسس هذه الشركة ويدعى آرون وايت لديه خبرة سابقة في مجال التكنولوجيا التربوية، قال إن فكرة التطبيق هي توفير الكثير من الوقت الذي يهدره المعلمون في الجوانب الإدارية ذات الصلة بالأنشطة والرحلات المدرسية.

جهاز للبحث عن كواكب مشابهة للأرض

يبدأ في أكتوبر المقبل العمل بجهاز علمي جديد في تشيلي مخصص للبحث بدقة عالية عن كواكب مشابهة للأرض.

ويتوقع أن يشكل هذا الجهاز لقياس الطيف الضوئي المسمّى إسبرسو أداة لا غنى عنها للعلماء الذين يمسحون الفضاء بحثا عن أي أثر لحياة خارج الأرض. ومن المقرر أن يبدأ هذا الجهاز عمله في الخريف المقبل من صحراء أتاكاما في شمال تشيلي، على بعد 1200 كيلومتر شمال العاصمة.

ويقول عالم الفضاء الإيطالي غاسباري لو كورتو المسؤول في المرصد الأوروبي وأحد المشرفين على المشروع “سيكون إسبرسو موصولا بالتلسكوبات الأربعة في آن واحد، وهو أمر لم يكن ممكنا من قبل، ولذا سيزيد احتمال العثور على كواكب مشابهة للأرض من حيث الحجم والوزن والظروف”.

بورصات العملات الافتراضية

كشفت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي (المركز المالي الدولي في العاصمة الإماراتية)، الأحد، أنها تبحث تطوير قانون تنظيمي لبورصات ووسطاء العملات الافتراضية.

وقالت سلطة السوق في بيان “نعمل حاليا بشكل مشترك مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف المعنية، على تطوير إطار تنظيمي شامل قائم على منهجية الحد من المخاطر لتنظيم ومراقبة أنشطة الوساطة، والتعامل بالعملات الافتراضية التي تتم في سوق أبوظبي العالمي”.

وحذر مبارك المنصوري، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، من “مخاطر الاستثمار في سوق العملات الرقمية”. وأشار إلى أن “هذا الاستثمار غير موافق عليه من المصرف المركزي، ويتطلب الحذر الشديد”.

دوافع مختلفة لعمليات التجميل

قام عدد من النشطاء بعمليات تجميلية للتشبه بفلاتر المواقع الاجتماعية. وأكد أحد الأطباء أن فلاتر تطبيقات سناب شات وإنستغرام وغيرهما من المواقع الاجتماعية، أدت إلى زيادة في عدد النساء اللواتي يرغبن في تغيير مظهرهن وفقا لشكل الفلاتر.

ووفقا لصحيفة إنديبندنت، فإن الطبيب أفاد بأنه “بفضل سيطرة منصات المواقع الاجتماعية وفلاتر الصور على العالم خلال السنوات الخمس الماضية، يأتي المزيد من المرضى إلى العيادات لإجراء جراحة تجميلية تجعلهم يشبهون صورهم ‘المفلترة’ في الواقع أيضا”.

ويعتقد أن جيل اليوم لا يمكنه الهرب من تأثير التكنولوجيا التي وصلت إلى تغيير شكل عمليات التجميل، لأنه وُلد في عصر المنصات الاجتماعية، حيث يمكنه الحصول على صور محسنة وجيدة. وقال يوجد الآن جيل من النساء والرجال أكثر واعي بمعايير الجمال.