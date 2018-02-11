مقتل جميع ركاب طائرة روسية تحطمت قرب موسكو

طائرة روسية مدنية تقل 71 شخصا تتحطم قرب موسكو بعيد إقلاعها من مطار دوموديدوفو في العاصمة الروسية.

العرب

طائرة أنطونوف 148

موسكو – نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر بخدمات الطوارئ قوله إن طائرة تشغلها شركة ساراتوف الروسية للطيران سقطت قرب موسكو اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 71 شخصا.

وتحطمت طائرة الركاب الروسية وهي من طراز "أنطونوف 148" في منطقة مدينة رامينسكويي بعد إقلاعها من مطار بموسكو.

وقال مصدر بأجهزة الطوارئ إنه تم العثور على أجزاء من حطام الطائرة موضحا "أنه لا ناجون في هذا الحادث”.

وكانت أجهزة الطوارئ الروسية قد قالت في وقت سابق إن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو في ضواحي موسكو، حيث كانت متوجهة إلى مدينة أورسك في الأورال.

وأوضح المصدر أنه كان على متن الطائرة 71 راكبا من بينهم طاقم مؤلف من ستة أشخاص .

وأفاد مسؤول في وزارة الطوارئ الروسية بأنه تم إرسال فرقة إنقاذ إلى مكان تحطم الطائرة.

وقال شهود عيان إنهم رأوا الطائرة تهوي في قرية ارغونوفو في جنوب شرق موسكو.

وقالت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء إن حطام الطائرة تناثر على مساحة واسعة في مكان التحطم.

يذكر أن طائرات انطونوف أوكرانية الصنع. والطائرة “أنطونوف 148” قامت بأول رحلة لها في 2004 وتستطيع أن تقل حتى ثمانين راكبا على مسافة 3600 كلم.

ومنذ تسييرها، تعرضت الطائرة لخمسة حوادث على الأقل على صلة بآلية الهبوط ونظام الكهرباء ونظام الإرشاد.