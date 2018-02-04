عقدة مزاد

سيكون من الصعب الحديث عن فن حقيقي في ظل هيمنة معايير المتسابقين على فرض هيمنتهم على السوق، وفي تلك السوق يباح القيام بأي شيء من أجل تحقيق أكبر نسبة من الأرباح.

العرب

قبل أن تحل المزادات في بلادنا كانت للفنانين التشكيليين العرب معايير مختلفة لقياس أهمية وقيمة ما يقومون به وما ينتجونه من أعمال، كان الفنان يُسعد حين يُنشر عن معرضه مقال في جريدة أو تتم استضافته في برنامج تلفزيوني احتفاء بمعرضه، أو يكون عدد الحاضرين في افتتاح ذلك المعرض كبيرا.

اليوم لا شيء من كل ذلك، صار الفنانون يفكّرون في الوسيلة التي يتمكّنون من خلالها من عرض لوحاتهم في المزادات العالمية التي فتحت لها فروعا في عدد من المدن العربية.

صارت المسافة التي تفصل بين الفنان والمزاد هي العقدة التي تتحكم بكل شيء، لقد اختلط المال بالشهرة ولم يعد العمل الفني إلاّ وسيلة في الطريق إليهما.

سيكون من الصعب الحديث عن فن حقيقي في ظل هيمنة معايير المتسابقين على فرض هيمنتهم على السوق، وفي تلك السوق يباح القيام بأي شيء من أجل تحقيق أكبر نسبة من الأرباح.

لن تكون المزادات أكثر حرصا على الفن من أهله، لذلك انتشرت الأعمال الفنية المزيفة، لا لشيء إلاّ لأن المعروض من الأعمال الفنية الأصلية هو أقل ممّا يمكن أن يشبع نهم المزادات إلى المال المتاح.

كان لا بد من التزوير لكي يتعادل العرض مع الطلب، لعبة لم يخرج منها الفنانون المتسابقون لنيل رضا إدارات المزادات بوجوه بيضاء. ذلك لأنهم لم يكونوا سوى واجهة غامضة لصفقات تجارية، كانت أكبر من قدرتهم على استيعابها والكشف عن أسرارها، هل يمكن القول “إن المزادات خرّبت حياتنا الفنية؟” معادلة من نوع “بضاعتنا تُباع لنا، لكن بعد أن تروج لها جهات أجنبية”، هي واحدة من أكبر المكائد التي خلخلت وبمكر إخلاص الفنان لفنه وأحدثت شرخا كبيرا في علاقته بجمهوره.

لقد ساد نوع من التعالي والغرور لدى الفنانين الذين تبنّتهم المزادات، ما جعلهم ينفصلون عن المشهد الفني، أما المحرومون من تلك (النعمة) فقد دمّرهم الحسد وسلبت الخيبة منهم متعة أن يروا الإعجاب في عيون جمهورهم.

كاتب عراقي

فاروق يوسف