مدير مخابرات السودان الجديد اعتقل 8 أشهر بتهمة الانقلاب على البشير

الرئيس السوداني يقيل محمد عطا المولى عباس من المخابرات ويعيد صلاح قوش وسط حملة قمع واعتقالات لعشرات المحتجين على غلاء الأسعار.

العرب

لا غنى للبشير عن رفيقه القديم

الخرطوم - أقال الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني محمد عطا المولى عباس وأعاد تعيين المدير السابق للجهاز صلاح عبد الله الشهير بـ(قوش).

ووفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا) فقد "أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، الأحد، قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني".

كان البشير قد أقال قوش عام 2009 وعين نائبه عباس في المنصب دون إبداء أي حيثيات.

واعتبر موقع "سودان تريبيون" إعادة تعيين قوش مفاجأة من العيار الثقيل خاصة وأنه سبق توقيفه بتهمة التخطيط للانقلاب على النظام الحاكم.

وكان الفريق أول محمد عطا يشغل منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات، حيث عين نائباً لمدير عام جهاز الأمن صلاح عبد الله في 2004 ليتم تعيينه في 2009 مديراً عاماً لجهاز الأمن والمخابرات.

وسبق أن تم توقيف قوش لنحو ثمانية أشهر، بتهمة التخطيط لقلب النظام وهو ما نفاه الرجل قطعيا. وأفرج عنه بعدها بموجب عفو رئاسي وبعد وساطات تبنتها قيادات رفيعة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

تأتي إقالة مدير المخابرات السوداني في وقت يشهد فيه السودان احتجاجات شعبية منددة بغلاء السلع الأساسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

واندلعت الاحتجاجات بعد ارتفاع سعر كيس القمح زنة 50 كلغ من 167 جنيه سوداني (تسعة دولارات) إلى 450 (25 دولارا).

لكن قوات الأمن فرقتها سريعا في الخرطوم وعدد من المدن السودانية.

ومنذ يناير، اعتقلت السلطات السلطات السودانية، العشرات، عقب اندلاع احتجاجات بعدة مدن تنديداً بالغلاء، بعد إقرار إجراءات اقتصادية، أدت لارتفاع أسعار السلع بما فيها الخبز.

وضمت قائمة المحتجزين، قادة احزاب معارضة، بينهم سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، رئيس حزب المؤتمر عمر الدقير، نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، والأمينة العام سارة نقدالله.

وخرجت تظاهرات مماثلة في أواخر 2016 بعدما قامت الحكومة بوقف دعم الوقود. وقمعت السلطات السودانية تلك التظاهرات لمنع تكرار احداث اعقبت خطوة سابقة لخفض الدعم في 2013.

ويعاني السودان، منذ انفصال جنوب السودان 2011، من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80 بالمائة من موارده من النقد الأجنبي.