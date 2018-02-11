مقتل ستة مدنيين بينهم طفلان في قصف للنظام على الغوطة الشرقية

الطيران الحربي يستأنف قصف المعقل الأخير للفصائل المعارضة قرب دمشق بعد هدوء نسبي أعقب قصفا دمويا أدى خلال خمسة أيام إلى مقتل أكثر من 240 شخص.

العرب

حصار وموت

بيروت - قتل ستة مدنيين على الأقل بينهم طفلان في غارات جوية شنها النظام السوري ليل السبت الأحد على منطقة الغوطة الشرقية، المعقل الأخير للفصائل المعارضة قرب دمشق، بعد هدوء نسبي اعقب قصفا دمويا، حسبما اورد المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد.

وكان الطيران السوري كثف هجماته على منطقة الغوطة المحاصرة في الخامس من فبراير، ما ادى خلال خمسة ايام الى مقتل اكثر من 240 شخصا بينهم 60 طفلا وجرح نحو 775 شخصا، بحسب المرصد.

وشهد يوم السبت هدوءا نسبيا حيث كان النظام السوري يتصدى لجبهة اخرى جراء غارات جوية نفذتها اسرائيل ضد أهداف عسكرية للنظام وحليفه الإيراني.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن "بعد توقف لنحو 24 ساعة استؤنفت مساء السبت الضربات الجوية على الغوطة الشرقية مما اسفر عن مقتل ستة مدنيين بينهم طفلان".

وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية بشكل محكم منذ العام 2013، ما أدى الى نقص فادح في المواد الغذائية والادوية. ودخلت اخر قافلة مساعدات الى المنطقة في أواخر نوفمبر وفق الأمم المتحدة.

وينظر اعضاء مجلس الامن الدولى حاليا فى مشروع قرار يدعو الى وقف اطلاق النار لمدة 30 يوما فى جميع انحاء سوريا للسماح بتسليم المساعدات الانسانية العاجلة. ومن المقرر ان تبدأ المفاوضات حول النص غدا الاثنين.

ولم يعرف بعد موقف روسيا، العضو الدائم في هذا المجلس والتي تتمتع بحق النقض فيه، وهي من أبرز حلفاء النظام السوري.

وتشهد سوريا منذ مارس 2011 نزاعا بدأ حركة احتجاجية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد وتطور لاحقا إلى نزاع دام متشعب الاطراف ما بين محلية وإقليمية ودولية، تسبب بمقتل اكثر من 340 الف شخص ونزوح الملايين وبدمار هائل في البنى التحتية للبلاد.