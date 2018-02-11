الاحد 11 فبراير/شباط 2018، العدد: 10897

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الاحد 11 فبراير/شباط 2018، العدد: 10897

انتحار مسلح بعد إطلاقه النار على أربعة أشخاص في كنتاكي الأميركية

خمسة أشخاص يلقون حتفهم في إطلاق نار بموقعين شمال شرق الولايات المتحدة ومن بين القتلى شخص يشتبه بأنه مسلح انتحر.

العرب  [نُشر في 2018/02/11]

التحقيقات متواصلة بشان الهجوم

واشنطن - قال مسؤولون إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في إطلاق نار بموقعين في ولاية كنتاكي بشمال شرق الولايات المتحدة. ومن بين القتلى شخص يشتبه بأنه مسلح انتحر على ما يبدو.

وقال دوين برايس قائد شرطة مقاطعة جونسون في بيان على فيسبوك إن الشرطة تلقت مكالمة استغاثة حوالي الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي عن إطلاق نار في منزل ريفي قرب بينتسفيل على بعد نحو 260 كيلومترا جنوب شرقي لويفيل في كنتاكي.

وأضاف برايس في البيان أن الضباط عثروا على قتيلين هناك وبدأوا تفتيش المنطقة بحثا عمن أطلق الرصاص. وذكر البيان أن مكالمة استغاثة ثانية قادت الشرطة إلى شقة سكنية في بينتسفيل حيث عثرت على ثلاثة قتلى بينهم المسلح.

وقال برايس "وقعت جرائم قتل مروعة... لا أجد الكلمات المناسبة لوصف الألم لفقدان أربعة أرواح بسبب تصرفات رجل واحد. أعمل مع سلطات إنفاذ القانون منذ 34 عاما وهذه واحدة من أكثر أعمال العنف إيلاما التي شاهدتها".

وقال مسؤولون إن المسلح يدعى جوزيف نيكل ولكن لم يتسن الحصول على مزيد من المعلومات بشأنه.

وأضافوا أنه لم يتم الكشف عن هوية الضحايا في انتظار إبلاغ أقاربهم.

وأحال مكتب قائد شرطة مقاطعة جونسون وشرطة بينتسفيل جميع الأسئلة إلى شرطة ولاية كنتاكي التي لم يتسن الحصول على تعليق منها.

ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أسابيع من واقعة إطلاق نار في مدرسة ثانوية في بينتون بكنتاكي عندما قتل طالب اثنين من زملائه وأصاب 18 آخرين وهو محتجز حاليا.

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