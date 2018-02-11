الاحد 11 فبراير/شباط 2018، العدد: 10897

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الاحد 11 فبراير/شباط 2018، العدد: 10897

تركيا تتكبد خسائر بشرية وعسكرية ثقيلة في عفرين

إردوغان يعترف بسقوط قتلى في صفوف جنوده في اشتباكات مع قوات كردية على غرار إسقاط طائرة تابعة للجيش التركي قرب بلدة عفرين.

العرب  [نُشر في 2018/02/11]

حصيلة ثقيلة

اسطنبول - قال الرئيس التركي طيب إردوغان السبت إن مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية السورية أسقطوا طائرة هليكوبتر تابعة للجيش التركي قرب بلدة عفرين في شمال سوريا.

وأكدت مصادر من وحدات حماية الشعب الكردية إسقاط الهليكوبتر.

وقال إردوغان في كلمة في اسطنبول أمام أعضاء من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه "تم إسقاط إحدى طائراتنا الهليكوبتر مؤخرا... تلك الأمور ستحدث فنحن في حرب... قد نخسر هليكوبتر لكنهم سيدفعون ثمن ذلك".

ولم يحدد الجيش التركي في بيانه سبب سقوط الهليكوبتر لكنه ذكر أن جنديين كانا على متنها قتلا مشيرا إلى أن عدة أطقم فنية تحقق لمعرفة ملابسات تحطم الطائرة. وهذا هو أول تأكيد رسمي لخسارة الجيش التركي لإحدى طائراته في سوريا منذ اندلاع الحرب هناك.

وقال الجيش التركي في بيان آخر إن إجمالي تسعة جنود قتلوا وأصيب 11 آخرون أمي السبت في اشتباكات مع قوات معظمها كردية قرب عفرين. وأضاف الجيش أنه قتل 39 مسلحا.

وشنت أنقرة هجوما جويا وبريا في الشهر الماضي على مسلحين أكراد في منطقة عفرين السورية المتاخمة لحدودها وهو ما فتح جبهة جديدة في الحرب السورية متعددة الأطراف.

وقال الجيش التركي في بيان الجمعة إن عملية لإقامة موقع عسكري خامس قرب إدلب في شمال غرب سوريا بدأت بالفعل.

ووفق اتفاق بين طهران وموسكو يهدف لمحاولة الحد من القتال بين القوات الموالية للحكومة ومسلحين معظمهم إسلاميون وافقت تركيا على إنشاء 12 نقطة مراقبة في إدلب والمحافظات المجاورة.

لكن الاتفاق الخاص "بعدم التصعيد" في هذه المنطقة لم يصمد. وفي ديسمبر بدأ الجيش السوري ومعه فصائل تدعمها إيران وبدعم جوي من روسيا حملة كبرى للسيطرة على إدلب.

وإدلب هي إحدى آخر المعاقل التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة.

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