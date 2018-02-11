اتحاد الشغل يحث على مراجعة وضع المؤسسات التونسية

أمين عام اتحاد الشغل في تونس يصف مفاصل الدولة ومؤسساتها بأنها 'مفككة وتعمل دون تنسيق خاصة في الملفات الكبرى'.

العرب

مراجعة تقييمية

تونس - دعا نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، رئيس حكومة البلاد يوسف الشاهد “إلى مراجعة جذرية لمفاصل الدولة ومؤسساتها”.

وأدلى الطبوبي بهذه التصريحات خلال افتتاحه أشغال الجامعة العامة لموظفي التربية والتعليم بمدينة الحمامات شرقي تونس.

ووصف مفاصل الدولة ومؤسساتها بأنها “مفككة وتعمل دون تنسيق في ما بينها خاصة في الملفات الكبرى”.

وقال الطبوبي إنه “لا بد من مراجعة تقييمية خاصة في العديد من الوزارات (لم يحددها) التي جاءت بها المحاصصة السياسية”.

ودعا حكومة الشاهد إلى “إصلاح الشأن العام ومراجعة سياستها بدل أن تلقي باللائمة على المجتمع الدولي”.

وأضاف “اليوم نشهد تداول 7 حكومات منذ الثورة (2010 -2011)، لكنها تشكلت بنفس المحاصصة والأخطاء، ما خلف تعطيلا كاملا في البعض من الوزارات”.

وأكد الأمين العام للمنظمة العمالية أنهم ليسوا ضد المحاصصة السياسية “لكن على الأحزاب تقديم شخصيات قادرة على خدمة تونس”.

وتطرق الطبوبي إلى واقع التهرب الضريبي، ووجود اقتصاد مواز في البلاد، قائلا “هناك أكثر من 21 ألف جمعية دون رقابة”.

وأشار إلى أن “هناك 20 جمعية مثلا في محافظة المهدية، شرق تونس، مسجلة بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية للبلاد) لكن لا أثر لها واقعيا”.

وتابع “نعم وضعنا قوانين لمحاربة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي، لكن الأوامر التطبيقية ظلت رهن الرفوف”.

وأضاف “بلادنا اليوم تسير نحو منزلقات خطيرة (لم يوضحها)، والمسؤول الشاطر هو من يحقق نتائج ملموسة وإيجابية”.

وحمّل الطبوبي “المسؤولية للجميع من مجتمع مدني وسياسيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الشاهد، في إنقاذ المستقبل الاقتصادي للبلاد دون مجاملات”.

وتأتي تصريحات الطبوبي في سياق تقييمه للوضع العام بالبلاد، خاصة بعد أن صوت البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان المعرضة بقوة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد ساعات من إقرار البرلمان الأوروبي إدراج تونس على القائمة السوداء لتبييض الأموال، أعفى رئيس الحكومة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من منصبه.

والخميس، أحال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مقترح رئيس الحكومة بإعفاء محافظ البنك المركزي وتعيين مروان العباسي خلفا له إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) للتصويت عليه.