الاحد 11 فبراير/شباط 2018، العدد: 10897

 عن العرب الاتصال بنا English
الاحد 11 فبراير/شباط 2018، العدد: 10897

اتحاد الشغل يحث على مراجعة وضع المؤسسات التونسية

أمين عام اتحاد الشغل في تونس يصف مفاصل الدولة ومؤسساتها بأنها 'مفككة وتعمل دون تنسيق خاصة في الملفات الكبرى'.

العرب  [نُشر في 2018/02/11، العدد: 10897، ص(2)]

مراجعة تقييمية

تونس - دعا نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، رئيس حكومة البلاد يوسف الشاهد “إلى مراجعة جذرية لمفاصل الدولة ومؤسساتها”.

وأدلى الطبوبي بهذه التصريحات خلال افتتاحه أشغال الجامعة العامة لموظفي التربية والتعليم بمدينة الحمامات شرقي تونس.

ووصف مفاصل الدولة ومؤسساتها بأنها “مفككة وتعمل دون تنسيق في ما بينها خاصة في الملفات الكبرى”.

وقال الطبوبي إنه “لا بد من مراجعة تقييمية خاصة في العديد من الوزارات (لم يحددها) التي جاءت بها المحاصصة السياسية”.

ودعا حكومة الشاهد إلى “إصلاح الشأن العام ومراجعة سياستها بدل أن تلقي باللائمة على المجتمع الدولي”.

وأضاف “اليوم نشهد تداول 7 حكومات منذ الثورة (2010 -2011)، لكنها تشكلت بنفس المحاصصة والأخطاء، ما خلف تعطيلا كاملا في البعض من الوزارات”.

وأكد الأمين العام للمنظمة العمالية أنهم ليسوا ضد المحاصصة السياسية “لكن على الأحزاب تقديم شخصيات قادرة على خدمة تونس”.

وتطرق الطبوبي إلى واقع التهرب الضريبي، ووجود اقتصاد مواز في البلاد، قائلا “هناك أكثر من 21 ألف جمعية دون رقابة”.

وأشار إلى أن “هناك 20 جمعية مثلا في محافظة المهدية، شرق تونس، مسجلة بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية للبلاد) لكن لا أثر لها واقعيا”.

وتابع “نعم وضعنا قوانين لمحاربة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي، لكن الأوامر التطبيقية ظلت رهن الرفوف”.

وأضاف “بلادنا اليوم تسير نحو منزلقات خطيرة (لم يوضحها)، والمسؤول الشاطر هو من يحقق نتائج ملموسة وإيجابية”.

وحمّل الطبوبي “المسؤولية للجميع من مجتمع مدني وسياسيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الشاهد، في إنقاذ المستقبل الاقتصادي للبلاد دون مجاملات”.

وتأتي تصريحات الطبوبي في سياق تقييمه للوضع العام بالبلاد، خاصة بعد أن صوت البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان المعرضة بقوة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد ساعات من إقرار البرلمان الأوروبي إدراج تونس على القائمة السوداء لتبييض الأموال، أعفى رئيس الحكومة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من منصبه.

والخميس، أحال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مقترح رئيس الحكومة بإعفاء محافظ البنك المركزي وتعيين مروان العباسي خلفا له إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) للتصويت عليه.

:: اقرأ أيضاً

إيران تسقط طائرة إسرائيلية لتثبيت وجودها في سوريا

مسقط تتوسط للتقريب بين الحوثيين وحزب صالح

النهضة تهدد بمقاضاة جماعية لوسائل الإعلام التي تنتقدها

خلافات الأحرار والعدالة تهدد وحدة الحكومة المغربية

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

مدير مخابرات السودان الجديد اعتقل 8 أشهر بتهمة الانقلاب على البشير

2018-02-11

الجيش المصري يعلن القضاء على 16 تكفيريا في سيناء

2018-02-11

تركيا تتكبد خسائر بشرية وعسكرية ثقيلة في عفرين

2018-02-11

حزب الشعوب الديموقراطي ينتخب زعيما جديدا خلفا لديميرتاش

2018-02-11

الأردن: حريق في مؤسسة تابعة للجيش وسط احتجاجات في الكرك

2018-02-11

انتحار مسلح بعد إطلاقه النار على أربعة أشخاص في كنتاكي الأميركية

2018-02-11

مقتل ستة مدنيين بينهم طفلان في قصف للنظام على الغوطة الشرقية

2018-02-11

وفاة ناشط بيئي بارز بعد أسبوعين من اعتقاله في سجون إيران

2018-02-11

معركة إيرانية إسرائيلية في الأجواء السورية

yesterday 07:04:27

مجلس الأمن يدعو لهدنة إنسانية في سوريا

yesterday 07:12:29

:: اختيارات المحرر

البيوت الآمنة تفتح أبوابها للهاربات من سطوة العنف الذكوري

عرض خاص في نيويورك: عارضات بأجنحة ملائكة ورجال بأقنعة خنازير

'البحار باباي' يقع في قبضة رجال الشرطة

رويدا عطية تنتهي من تسجيل 'خاين'

هل التضحية عامل أساسي في نجاح العلاقة الزوجية

أزياء تجسد كل معاني التفاؤل والسعادة

الحمية الحجمية تنقص الوزن دون احتساب السعرات الحرارية

4 آلاف خطوة يوميا تحصن المخ والجسم من المرض

لاعبا الأهلي السعيد وأجايي يحققان الفوز للفريق في أكثر من مناسبة

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا