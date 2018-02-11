'البحار باباي' يقع في قبضة رجال الشرطة

الشرطة الألمانية تلقي القبض على شاب عشريني مرتديا زي البحار باباي لاقتحامه حضانة للأطفال في منطقة البلدة القديمة لماينتس.

العرب

اللص المتشبه بباباي لم يأكل ما يكفي من السبانخ فلم يحلفه الحظ للفرار

ماينتس (ألمانيا) - ألقي القبض على شاب عشريني اقتحم حضانة أطفال غرب ألمانيا مرتديا زي البحار باباي المعروف في المغامرات الكرتونية الشهيرة من أحد قبل أحد رجال الشرطة.

وقالت الشرطة المحلية إن الشرطي كان خارج خدمته في ماينتس بغرب ألمانيا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة عندما انتبه لوجود متطفل يحاول أحد الجيران الإمساك به.

وطارد الشرطي الشاب البالغ من العمر 22 عاما وهو بزي كامل للبحار باباي وألقى القبض عليه إلى حين وصول قوات الدعم.

وكان المشتبه قد اقتحم حضانة للأطفال في منطقة البلدة القديمة لماينتس. وسمع الجيران جلبة وذهبوا لتقصي الأمر، ما تسبب في فرار الرجل، لكن جرى أحد الجيران انطلق خلفه طالبا المساعدة، وأثناء المطاردة انتبه رجل الشرطة للموقف وتدخل.

ومن المعروف أن البحار باباي في مغامراته هو رجل قوي تزداد قوته عندما يأكل السبانخ، وعدو باباي اللدود والدائم هو بلوتو الضخم وعندما يتشاجر مع أحد فإنه لا يستغني عن السبانخ، لكن هذا السارق غير محظوظ إذ على ما يبدو لم يأكل ما يكفي من السبانخ فلم يحلفه الحظ للفرار.