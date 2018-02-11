الاحد 11 فبراير/شباط 2018، العدد: 10897

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الاحد 11 فبراير/شباط 2018، العدد: 10897

كين يسقط أرسنال في ديربي لندن

توتنهام فرض حصارا على دفاع أرسنال في الدقائق الأولى مع تراجع من 'الغانرز' للدفاع.

العرب  [نُشر في 2018/02/11، العدد: 10897، ص(23)]

ضربة رأس موجعة

لندن - صنع الهدف 101 لهاري كين في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الفارق ليفوز توتنهام هوتسبير 1-0 على أرسنال، ويواصل نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة في مباريات قمة شمال لندن أمام حضور قياسي بملعب ويمبلي السبت.

وواجه الفريقان صعوبات في صناعة فرص في الشوط الأول، لكن الحياة دبّت في الشوط الثاني عندما هزّ كين الشباك بضربة رأسية محرزا هدفه السابع في سبع مباريات أمام أرسنال ليمنح توتنهام التقدم في الدقيقة 49.

وفرض توتنهام حصارا على دفاع أرسنال في الدقائق الأولى مع تراجع من “الغانرز” للدفاع وخطة محكمة من المدرب أرسين فينغر للسيطرة على تحركات مهاجمي “السبيرز”، وأبعد المدافع شكودران موستافي فرصة قريبة بإنقاذه كرة عرضية قبل هاري كين.

وبعد مرور 30 دقيقة حاول لاعبو أرسنال امتلاك الكرة بتمريرات أنهاها مخيتاريان بكرة عرضية طائشة وغير مفهومة، وكاد توتنهام أن يخطف هدفا لولا تألق النني وإبعاد الخطر باقتدار لينتهي الشوط الأول بتعادل دون أهداف.

وبدأ توتنهام بشراسة هجومية أكبر في الشوط الثاني مع كرة عرضية أبعدها دفاع أرسنال، ثم مراوغة من جانب بيتر تشيك حارس المرمى للمهاجم هاري كين الذي أحرز في الدقيقة 49 هدف التقدم لـ”ألسبيرز” من ضربة رأس عبر كرة عرضية خطيرة.

وكاد أرسنال أن يخطف التعادل في اللحظات الأخيرة، لكن البديل ألكسندر لاكازيت وضع الكرة خارج المرمى، وكان يمكن لتوتنهام الفوز بفارق أكبر، إذ أهدر العديد من الفرص لمضاعفة تقدمه.

وحافظ صاحب الأرض على انتصاره الذي منحه فرصة التقدم على ليفربول وتشيلسي إلى المركز الثالث، متفوقا بسبع نقاط على أرسنال صاحب المركز السادس الذي فاز مرة واحدة في آخر ثماني مباريات ضد توتنهام في الدوري، ويخوض ليفربول وتشيلسي مباراتيهما الأحد والاثنين على الترتيب.

وفي باقي مباريات السبت، فاز إيفرتون على ضيفه كريستال بالاس 3 - 1، وويستهام يونايتد على ضيفه واتفورد 2 - صفر، وسوانزي سيتي على ضيفه بيرنلي 1 - صفر، وتعادل ستوك سيتي مع ضيفه برايتون 1 - 1.

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