أزياء تجسد كل معاني التفاؤل والسعادة

المجموعة الربيعية لمصمم الأزياء اللبناني جورج شقرا شكّلت لوحة أنثويّة متكاملة تداخلت فيها أنسجة الغازار مع تول الحري والموسلين والأورغنزا والغيبور.

العرب

تصاميم منعشة

قدم مصمم الأزياء اللبناني جورج شقرا مجموعته الخاصة بمناسبات ربيع 2018، مؤخرا ضمن فعاليات أسبوع باريس للأزياء الراقية، وجاءت التصاميم أكثر انتعاشا من الربيع بألوانها وقصّاتها وخيارات الأقمشة التي استعملت لتنفيذها.

تضمن العرض 47 إطلالة جسّدت كل معاني التفاؤل والسعادة، حيث بدت الفساتين القصيرة ومتوسطة الطول أنثوية ورقيقة، وأكدت الأثواب الطويلة التي تزيّنت بالأزهار والريش والأحجار على الطابع الراقي للمجموعة. واعتمدت بعض الإطلالات سراويل رافقتها كورسيهات مع ذيل طويل متعدد الطبقات من الخلف لإرضاء كافة متطلّبات المرأة العصرية.

وأكد خبراء الموضة أن هذه المجموعة الربيعية شكّلت لوحة أنثويّة متكاملة تداخلت فيها أنسجة الغازار مع تول الحري والموسلين والأورغنزا والغيبور.

أما التطريز اليدوي فتمّ بدقة متناهية في مشاغل دار شقرا من خلال أحجار الستراس والكريستال والورود والريش التي دخلت على الأقمشة الشفافة في أماكن غير متوقعة لتخلق تفاصيل أنيقة ومبتكرة.

وجاءت الألوان التي استعملها شقرا في هذه المجموعة الربيعية الرقيقة مفعمة بالإشراق، رغم أنه افتتح عرضه بإطلالات غلبت عليها أناقة الأسود والأبيض، ثمّ تلتها مجموعة من الإطلالات بألوان الباستيل كالأصفر والوردي والأخضر والأزرق والبنفسجي.