الاحد 11 فبراير/شباط 2018، العدد: 10897

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الاحد 11 فبراير/شباط 2018، العدد: 10897

أخبار التكنولوجيا: قلم أبل يكتب ويرسم دون لمس الشاشة

نظارة إنتل فاونت الجديدة لا تشتمل على أي شاشات أو كاميرا أو سماعات أو ميكرفون، بحيث يمكن ارتداءها دون لفت الانتباه.

العرب  [نُشر في 2018/02/11، العدد: 10897، ص(17)]

الرسم والشخبطة في الهواء كقلم 'دودل' ثلاثي الأبعاد

تعكف شركة أبل حاليا على تطوير قلم ضوئي "ستايلس" قادر على الرسم والكتابة على أي جهاز دون الحاجة إلى لمس الشاشة.

ومن مميزات القلم أيضا قدرته على الرسم والشخبطة في الهواء تماما كقلم "دودل" ثلاثي الأبعاد، وذلك باستخدام مستشعرات الكاميرا التي تتعقب حركات القلم لرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد.

ويتصل القلم لاسلكيا بجميع أجهزة أبل والتي تشمل ساعة “ووتش” ولاب توب “ماك بوك” أو آي باد أو آي فون.

وعلى الرغم من أن أبل سجلت براءة الاختراع لقلمها الضوئي المبتكر في شهر يوليو 2016، إلا أن فكرته لم تظهر للنور سوى في يناير من العام الجاري.

ومع أن أبل تمتلك قلما ضوئيا متوفرا منذ سبتمبر 2015، إلا أن وظيفته تقتصر فقط على الرسم على آي باد برو.

إنتل "فاونت" نظارة بتقنية الواقع المعزز

تطور إنتل نظارة جديدة مبتكرة بتقنية الواقع المعزز دون شاشات، يمكن ارتداؤها بشكل مريح مثل النظارات العادية.

وعلى صعيد الجوانب التقنية هناك اختلافات بين نظارة إنتل فاونت والنظارات الأخرى المزودة بتقنية الواقع المعزز مثل غوغل غلاس وغيرها، حيث لا تشتمل نظارة إنتل الجديدة على أي شاشات أو كاميرا أو سماعات أو ميكرفون، بحيث يمكن ارتداء نظارة إنتل فاونت دون لفت الانتباه.

ويتمثل الهدف الرئيسي لنظارة إنتل الجديدة في توفير المعلومات للمستخدم، التي تساعده في حياته اليومية، حيث يتم عرض هذه المعلومات عن طريق بروجكتور في عينه اليمنى مباشرة، وبالتالي ليس هناك ضرورة لوجود شاشة ملفتة للأنظار، ولكن ما يعيب هذه التقنية أنه يجب مواءمة نظارة الواقع المعزز والبروجكتور المركب بها حسب المتطلبات الفردية للمستخدم، حتى يتم التعرف على المحتويات المعروضة.

عدسات للوجوه في سناب شات

فتحت سناب شات أستوديو التصميم للجميع بحيث يمكنك إنشاء عدسة وجوه خاصة بك لحدث معين مثل أعياد الميلاد أو الزواج أو التخرج.

ووضعت سناب شات حوالي 150 قالبا جاهزا مبدئيا يمكن استخدامها لإنشاء العدسات الخاصة بك أو يمكنك رفع صورة الوجه الخاصة بك لإنشاء العدسات، وطبعا إضافة النصوص التي ترغب بوضعها لتحصل على العدسة النهائية.

وتوفر سناب شات تحديد التوقيت والمكان المناسب لتفعيل العدسة فيه، لنقل مثلا توقيت الحفلة وموقعها الجغرافي.

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