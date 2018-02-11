المؤتمر العالمي للجوال لإنشاء مستقبل أفضل

لا تكتفي الشركات التكنولوجية بما يتطرق إليه الإعلام حول خصائص منتجاتها الجديدة كما لا تكتفي بالإشهار الذي تقدمه تلفزيونات العالم، وعلى الجانب الآخر لا تكتفي الجماهير المتعطشة لجديد التكنولوجيا بما تعرضه المحلات في المولات والمركبات التجارية بل تنتظر المعارض العالمية لتكون في مواكبة تامة للجديد والأكثر لفتا للانتباه.

العرب

تقنيات مبتكرة ترسم فعاليات الحدث السنوي

برشلونة (إسبانيا) - بعد انتهاء فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس لهذا العام اتجهت أنظار عشاق الهواتف الذكية وشركات التكنولوجيا المختصة نحو المؤتمر العالمي للجوال، وهو أكبر مؤتمر في العالم لإعلان جديد المنتجات المتعلقة بالاتصالات وتقنيتها كالجوالات والأجهزة اللوحية وغيرها.

وأعلنت رابطة “جي إس إم إيه”، التي تمثل مصالح شركات الاتصالات الجوالة في جميع أنحاء العالم، عن التفاصيل الأولى المتعلقة بالمؤتمر العالمي للجوّال 2018 بما في ذلك أسماء الشركات العارضة، والرعاة، والبرامج والأنشطة التي سيشهدها هذا الحدث السنوي في قطاع الاتصالات الجوّالة.

وسيقام المؤتمر العالمي للجوال تحت شعار “إنشاء مستقبل أفضل” في الفترة الممتدة ما بين 26 فبراير و1 مارس 2018 في “فيرا غران فيا” في برشلونة، فيما ستقام فعاليات أخرى في “فيرا مونتجويك”.

وتتوقع رابطة “جي إس إم إيه” أن يضمّ المؤتمر أكثر من 108 آلاف محترف على امتداد قطاع الاتصالات المتنقلة والقطاعات ذات الصلة إلى فعالية عام 2018.

وسيضمّ المؤتمر العالمي للجوّال الشركات الرائدة على امتداد منظومة الاتصالات المتنقلة، والقطاعات ذات الصلة مثل السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية، وهو يلقي الضوء على المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة التي ترسم معالم قطاع الاتصالات المتنقلة اليوم. وستشارك أكثر من 2300 شركة في المعرض خلال المؤتمر العالمي للجوّال 2018.

وسيبحث المؤتمر في مواضيع رئيسية مثل التطور نحو شبكات الجيل الخامس والجيل التالي، وإنترنت الأشياء للمستهلك، والمحتوى الرقمي والترفيه، والثورة الصناعية الرابعة، والخصوصية والأمن، والتنمية المستدامة وغيرها.

المؤتمر سيبحث في التطور نحو شبكات الجيل الخامس والجيل التالي، وإنترنت الأشياء للمستهلك، والمحتوى الرقمي والترفيه، والثورة الصناعية الرابعة

سامسونغ من الفئة "أس"

اعتادت سامسونغ على أن يكون الجناح المخصص لها ضمن المؤتمر العالمي للجوال أحد أكبر وأكثر الأجنحة ازدحاما، ولن يكون هذا العام استثناء، حيث من المتوقع أن تزوره حشود كبيرة من الناس من أجل معاينة ورؤية هواتفها الذكية الرائدة “غالاكسي أس 9” و”غالاكسي أس 9+” وهذا يعني أن الشركة ستعود للكشف عن هواتف فئة “أس” بعد أن كسّرت العام الماضي هذه القاعدة وأعلنت عن “أس 8” كحدث خاص أقامته في مارس 2017.

وتقول التقارير إن “غالاكسي أس 9” سيأتي مع شاشة 5.8 إنش بينما سيأتي “غالاكسي أس 9+” مع شاشة 6.2 إنش وسيزودان بالمعالج سناب دراغون 845 مع ذاكرة عشوائية بحجم 6 غيغابايت بالنسبة إلى هاتف “غالاكسي أس 9+” وبحجم 4 غيغابايت بالنسبة لهاتف “غالاكسي أس 9”.

وتوضح الشائعات أن الشركة تعمل على تطوير هاتف قابل للطي يحمل في الوقت الحالي الاسم الرمزي “غالاكسي أكس”، ولكن من غير المرجح أن يكون جاهزا للعرض خلال معرض هذا العام. وتتجه الشركة الكورية الجنوبية العملاقة هذا العام إلى الإعلان عن نموذج جديد من الحاسب اللوحي “غالاكسي تاب أس3” والذي قدمته في مؤتمر السنة الماضية، ويعتبر الإصدار الجديد بمثابة ترقية لذلك الحاسب، ولكن في الوقت الراهن لا توجد أي تسريبات تدعم هذه الفرضية.

نوكيا تحضر بهاتفها "نوكيا 9"

من المتوقع أن تعلن الشركة الفلندية عن هاتفها الرائد “نوكيا 9” جنبا إلى جنب مع إصدارها الداعم لاتصالات “جي 4” من هاتفها “نوكيا 3310”، حيث قامت الشركة بإرسال الدعوات للصحافة من أجل حضور الحدث الخاص المقرر عقده بتاريخ 25 فبراير في متحف برشلونة للفن المعاصر.

وبالحديث عن “نوكيا 9”، فإن المعلومات تشير إلى تضمنه شاشة أوليد بقياس 5.5 إنش مع نسبة عرض 19:8، مع معالج سناب دراغون 835، و4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و64/128 غيغابايت لمساحة التخزين الداخلية، مع كاميرا خلفية مزدوجة وأندرويد أوريو 8.0، وبطارية بسعة 3250 ميلي أمبير.

سامسونغ تكشف عن هواتف فئة "أس"

كما أنها قد تكشف النقاب عن موديل 2018 من هاتف “نوكيا 8” العالمية الذي تم الكشف عنه مؤخرا للسوق الصيني جبنا إلى جنب مع جهاز “نوكيا 1” بنسخة أندرويد غو.

ووفقا لتسريبات موقع “بايدو” الصيني فقد ظهر رسم تخطيطي، يبدو أنه لهاتف نوكيا الحدث لهذا العام “نوكيا 10”، والذي سيضم خمس كاميرات في الواجهة الخلفية على شكل حلقة، إلى جانب فلاش “ليد” وماسح ضوئي لبصمات الأصابع من الخلف.

وكشف المصدر أيضا أن الهاتف قد يأتي بمعالج سنابدراغون 845، والذي من الناحية النظرية يمكنه ربط ما يصل إلى 7 كاميرات مختلفة مع دقة تصل إلى 32 ميغابكسل وتسجيل فيديو بدقة “كيو4”.

ولكن من غير الواضح في الوقت الراهن ما إذا كان هذا الرسم التخطيطي صحيحا أم لا، ومن المستبعد أن يكون حاضرا في مؤتمر برشلونة في شهر فيفري الحالي.

إل جي بلا جديد

خلال نسخ السنوات الماضية من المؤتمر العالمي للجوال دورة 2016 ودورة 2017 أعلنت إل جي عن هواتفها الرائدة “إل جي جي 5” وإل جي جي6” على التوالي، مما يجعل من المنطقي أن نتوقع رؤية “إل جي جي7” خلال دورة هذا العام من المعرض، إلا أن التقارير الصادرة مؤخرا تشير إلى أن الشركة قد تعمد إلى تأجيل إطلاق هذا الهاتف الرائد، وإعادة التفكير في المشروع بشكل كامل.

وبالنظر إلى تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة إل جي جو سيونغ جين خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية والتي أشار فيها إلى أن إل جي ستكشف النقاب عن هواتف ذكية جديدة عند الحاجة إليها فقط، وأن الشركة لن تقوم بإطلاق هاتف رائد كل عام فقط لأن المنافسين الآخرين يفعلون ذلك، فإنه يمكننا توقع أن هاتف”إل جي جي7” لن يعلن عنه خلال المعرض.

شاومي الصينية ستعرض هاتفها “شاومي مي 7” وهي تعمل على تطوير هاتف الفئة المتوسطة “شاومي مي ماكس” مع بطارية كبيرة

وبحسب تقرير جديد من “ذي إينفستر”، فإن الرئيس التنفيذي للشركة أمر بإلغاء أي خطط تطوير موجودة حاليا للهاتف القادم “إل جي جي7” والبدء في التخطيط لبناء هاتف جديد من الصفر يحمل هوية جديدة دون النظر إلى أي مخطط زمني، أي أن هذا الهاتف سوف يتم الكشف عنه حال الانتهاء منه.

وبالرغم من ذلك، فإن التقارير تشير إلى أن البديل سيكون بمثابة موديل جديد من هاتفها الرائد “إل جي في 30” بميزات ذكاء اصطناعي محسنة وتكنولوجيات جديدة تهدف إلى الاستفادة من مساعد غوغل، وذلك على غرار ما يفعله صناع الهواتف الذكية الأخرى مثل هواوي.

وبدأت إل جي تعاني مؤخرا أمام جارتها سامسونغ بالإضافة إلى الكثير من المنافسين الآخرين في سوق الهواتف الذكية، ربما الخطوات المتسارعة الأخيرة تساهم في عودة قوية للشركة خلال العام الجاري.

أكسبريا أكس زد برو

في العام الماضي تميز المؤتمر الصحافي لسوني خلال المؤتمر العالمي للجوال بالإعلان عن هاتف “أكسبريا إكس زد برينيوم” المقاوم للمياه، مع جسم معدني بالكامل، وكاميرا هي الأفضل من سوني حتى الآن. وتشير المعلومات إلى أن سوني قد تكشف خلال معرض هذا العام عن أحدث هواتفها الرائدة.

عرض أربعة هواتف ذكية جديدة من شركة هواوي

وهذا الهاتف، بحسب التسريبات يحمل اسم “أكسبريا أكس زد برو”، وسوف يكون أول هاتف من سوني يتضمن شاشة من نوع أوليد بنسبة عرض 18:9 مع كاميرا مزدوجة في الجهة الخلفية.

ومن المتوقع أيضا أن تعلن عن هاتف “أكسبريا أكس زد2”، والذي يعتبر خليفة جهاز العام الماضي “أكسبريا أكس زد 1”، بحيث قد يتضمن هذا الهاتف كاميرا مزدوجة جنبا إلى جنب مع تصميم يجلب نموذج الشاشات الطويلة “أكسبريا أكس زد2”.

وتفيد تسريبات أخرى بأن هاتفا جديدا من فئة “أكسبريا” سيكون دون منفذ سماعة الصوت، وستقوم سوني بوضع منفذ واحد لاستخدامه في الشحن٬ فيما لا تتوفر معلومات بشأن ما إذا كانت سوني ألغت هذه الميزة في هاتف “أكسبريا أكس زد برينيوم” أو “أكسبريا أكس زد 1” أو “أكسبريا أكس زد2”. لكن من المؤكد أن هذا الهاتف سيكون أول هاتف من سوني دون منفذ سماعة الصوت، وهي خطوة اتخذتها شركة أبل الأميركية لأول مرة مع آيفون 7.

وكشف المصدر أن هاتف سوني القادم ستكون له شاشة 5.7 بوصة، والأبعاد الشاملة للهاتف هي 152.79×72.42 ملم، ما يعني أن الهاتف أصغر لكن مع شاشة أكبر.

وأوضح الرئيس التنفيذي السابق لشركة سوني كاز هياري خلال مقابلة أجراها مع صحيفة الغارديان البريطانية، أن سوني بحاجة إلى الاستمرار في بيع الهواتف الذكية من أجل البقاء في سوق الاتصالات، وأنها لا تطلق الهواتف الذكية لمجرد أن الشركات المتنافسة تقوم بذلك.

موتورولا ستكشف النقاب عن بعض تلك الأجهزة خلال المؤتمر العالمي للجوال، وفي مقدمتها هاتف “موتو جي 6” الذي ينتمي إلى سلسلة جي

هواوي بكاميرات مزدوجة

أعلنت شركة هواوي في حسابها الرسمي على الشبكة الاجتماعية الصينية “وايبو” أنها ستعقد حدثا في مدينة برشلونة الإسبانية أواخر الشهر الجاري للإعلان عن منتجات جديدة. وتم رصد أربعة هواتف ذكية جديدة من شركة هواوي على موقع هيئة الاتصالات الصينية، ما يشير إلى موعد إطلاقهم الوشيك، ويتعلق الأمر بهواتف يتوقع أنها من الفئة المتوسطة، تضم شاشات بنسبة العرض الجديدة 18:9 وكاميرات خلفية مزدوجة وأجهزة لاستشعار بصمات الأصابع مثبتة في الخلف.

ويضم البعض منها كاميرات أمامية مزدوجة أيضا، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنها ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوال.

ومن المتوقع أن تتم تسمية الهاتف الذي يحمل رقم النموذج “أل أن دي- تي أل 30” باسم “هانر 7 سي” ويتميز الجهاز باثنتين من الكاميرات الأمامية والخلفية مزدوجة وسيصل بإطار معدني.

وهواوي هي واحدة من الشركات القليلة التي تحقق نموا مزدوج الرقم في سوق الأجهزة اللوحية جنبا إلى جنب مع شركة أمازون، وبالتالي فمن المتوقع أن تقدم الشركة الصينية لوحيات جديدة خلال مؤتمر برشلونة.

وقد تعلن أيضا في هذا الحدث عن الوصول الرسمي لخدمة الدفع عبر الأجهزة المحمولة “هواوي باي” الخاصة بها إلى أوروبا، وقد تعلن أيضا عن ساعة ذكية جديدة لخلافة الساعة الذكية الحالية “هواوي وتش2” التي أعلنت عنها الشركة في نفس الحدث خلال العام الماضي.

هاتف”إل جي جي7” لن يعلن عنه خلال المعرض

هواتف متوسطة الفئة

كشفت التسريبات الصادرة مؤخرا عن مجموعة من الهواتف التي تعمل موتورولا على تطويرها، والتي تتبع إلى فئات “موتو جي” و”موتو زد” و”موتو إكس”، بحيث من المتوقع قيامها بكشف النقاب عن بعض تلك الأجهزة خلال المؤتمر العالمي للجوال، وفي مقدمتها هاتف “موتو جي 6” الذي ينتمي إلى سلسلة جي من الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة.

وفي الأثناء يجعله تصميمه المبتكر قريبا من فئة الهواتف باهظة الثمن التي ينتجها عمالقة التكنولوجيا في العالم.

وبالنسبة إلى هاتف “جي 6”، يتوقع أن يتسم بشاشة كبيرة بنسبة امتداد صورة يبلغ 18:9، ومن المرجح أن تكشف شركة لينوفو المالكة لموتورولا عن هاتفها الجديد في مؤتمر برشلونة.

كما قد تعلن الشركة عن موديل أرقى من الهاتف تحت اسم “موتو جي 6 بلاس”، جنبا إلى جنب مع إمكانية ظهور أجهزة “موتو زد 3” و”موتو زد 3 بلاي” الذي يأتي بشاشة دون حواف بقياس 6 إنش وكاميراتين خلفيتين، وتحدثت تقارير صادرة سابقا عن هاتف “موتو أكس5” الذي يمتلك كاميراتين أماميتين إضافة إلى كامراتين خلفيتين.

ومع إدخال إتش تي سي لهاتف “إتش تي سي يو 11”، فإن فرصة رؤية هاتف رائد جديد من الشركة التايوانية ضمن مؤتمر هذا العام غير واردة إلى حد كبير.

وكشفت شركة شاومي الصينية مؤخرا عن تواجدها ضمن المؤتمر العالمي للجوال 2018، إلا أنها لم تعلن عن موعد الحدث الخاص بها ضمن المؤتمر، ومن الممكن أن تعرض الشركة هاتف “شاومي مي 7” خلال الحدث، وبالإضافة إلى ذلك يعتقد أن شاومي تعمل على تطوير هاتف الفئة المتوسطة “شاومي مي ماكس” مع بطارية كبيرة.