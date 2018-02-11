أخبار سياحية: دبي تتجه نحو استقبال 20 مليون زائر في 2020

القاهرة تسعى إلى إضافة محطات بارزة على خارطة السياحة في البلاد، عبر مسار رحلة العائلة المقدسة بتطوير واستثمار ثمانية مواقع جديدة.

العرب

استقبال نحو 16 مليون زائر في 2017

◄ أعلنت دائرة السياحة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن استقبالها خلال العام الماضي 15.79 مليون زائر، بنسبة نمو 6.2 بالمئة مقارنة مع 5 بالمئة خلال العام 2016.

وقال هلال المري، المدير العام للدائرة للصحافيين “تسعى دبي إلى الحفاظ على موقعها المتميز على خارطة السياحة العالمية، وترتيبها الرابع كأكثر وجهة سياحية يقصدها الزوار حول العالم”.

وأضاف أن مؤشرات الإحصائيات النهائية للعام 2017، تظهر توجّه الإمارة بخطى متسارعة نحو تحقيق رؤية دبي السياحية 2020 الهادفة إلى استقبال نحو 20 مليون زائر سنويا.

◄ تسعى العاصمة المصرية القاهرة حاليا إلى إضافة محطات بارزة على خارطة السياحة في البلاد، عبر مسار رحلة العائلة المقدسة.

وقال مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة الآثار المصرية، إن مصر يمكنها أن تَجلب أربعة مليارات دولار سنويا، إذا أحسنت تطوير واستثمار ثمانية مواقع فقط من إجمالي مسار العائلة المقدسة، الذي يشمل 25 موقعا.

وأضاف أن “مصر بها أماكن ومزارات مقدسة غير مستثمرة سياحيا”، مؤكدا أن السياحة الدينية غالبا لا تتوقف في أي دولة بالعالم أيا كانت الظروف التي تشهدها.

◄ فازت العاصمة البنغالية دكا، ومدينة قابالا الأذرية، بجائزة عاصمة السياحة الإسلامية لعامي 2018 و2019، على التوالي.

وجاء ذلك في إعلان دكا، المقدم إلى الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، المنعقدة بالعاصمة البنغالية.

وتتنافس على جائزة عاصمة السياحة الإسلامية كل من: داكا وقابالا وباراكو (بنين) وأغاديز (النيجر).

ويعقد المؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، مرة كل عامين، لمناقشة القضايا المتعلقة بالسياحة في المجتمعات الإسلامية.

◄ قال مسؤول بالسكك الحديدية في تايلاند إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل قطار يربط بين مدينتي بانكوك وباتايا في منتصف أو أواخر شهر مارس المقبل، وذلك لتعزيز قطاع السياحة.

وقال اوراثاي سواناتاس، المدير التنفيذي للتسويق السياحي في شركة السكك الحديدية التايلاندية “هذا القطار يهدف إلى استيعاب السائحين التايلانديين والأجانب الذين يعتزمون القيام برحلة لمدة يوم أو خلال عطلة نهاية الأسبوع في باتايا”.

وأفادت هيئة السياحة التايلاندية أنه من المتوقع أن يزور تايلاند نحو 300 ألف سائح صيني خلال العام القمري الجديد في الفترة من 15 إلى 21 فبراير الجاري.