هل يمكن أن نسجل صوت ذوبان الجليد

باريس تحتفي بابتكارات الفنان الأميركي بول كوس وتطور تجربته الفنيّة، وانتقاله من صحراء الغرب الأميركي إلى المدينة وإسمنتها وفضاءاتها العموميّة.

العرب

التكنولوجيا تتحول إلى فن

ينتمي الأميركي بول كوس إلى حركة الفن المفاهيمي الأميركية في كاليفورنيا، وشكّل استخدامه للأغراض اليوميّة والعناصر الطبيعيّة نقلة في نشاطه الفنيّ أكسبته شهرة واسعة، وبصورة أدقّ عام 1969 حين أنجز منحوتة باسم “زوجة لوط”، إذ قام في إحدى المزارع القريبة من مؤسسة فنيّة ببناء عامود من مكعبات ضخمة من الملح كي تأتي الأبقار التي ترعى هناك وتقوم بلعقه حد التلاشي، هذا العمل الذي يستعيد الحكاية التوراتيّة شكل بداية مسيرة كوس الفنيّة كأحد أشهر أعلام الفن المفاهيميّ.

تستضيف صالة جورج فيليب وناتالي فالوا الباريسيّة بول كوس في معرض يمتد لشهرين بعنوان kinetic landscapes، أو مناظر طبيعيّة متحركة، وفيه نتعرف على أعمال كوس منذ عام 1969 حتى 2016، لنتلمس تطور تجربته الفنيّة والعناصر المختلفة التي يستخدمها، وانتقاله من صحراء الغرب الأميركي إلى المدينة وإسمنتها وفضاءاتها العموميّة.

ما يلاحظ أولا في أعمال كوس هو ميله لإعادة إنتاج الفن الكلاسيكي وموضوعاته باستخدام التكنولوجيا المعاصرة، كبرج بابل الذي يمكن وصفه بتجهيز فيدوي أنجزه عام 1989 مع مجموعة من طلابه الأجانب، حيث قام ببناء برج حديدي وتركيب شاشات تلفاز على البرج تحوي كل منها وجه طالب أجنبي يتحدث بلغته الأصليّة، ليخلق لنا تجهيزا صوتيا وبصريا أشبه بترجمة حرفيّة للنص التوراتي الذي يحكي عن برج عملاق أدى انهياره إلى بلبلة ألسنة البشريّة، ذات الشيء في شباك كنيسة شارتر في فرنسا الذي صنعه عام 1994 باستخدام شاشات متنوعة تبث صورا مشوشة لتخلق الانطباع بالموزاييك الملوّن الذي كان يستخدم لتزيين الزجاج.

عملان لكوس يستلهم فيهما الطبيعة الحية والجامدة لابتكار فن يتجاوز الواقع

يَعمد كوس أيضا إلى استعادة تاريخ الفن وتقنياته، ففي منحوتة باسم ضربات الريشة التي أنجزها عام 1992 نرى جذع شجرة تحيط به أجزاء خشبيّة مرتّبة وكأنها امتداد له، ويقول كوس إن هذا العمل يتبنى تقنيات الانطباعيين في رسم الانعكاسات على سطح المياه، كلوحات مونيه التي استلهم منها هذا العمل.

المنحوتة السابقة تحضر على مستوى آخر من نشاط كوس الفني، كونه من أِشهر فناني ما يسمى public art، أو الأعمال الفنيّة التي تنتمي للفضاءات العامة، والتي يتم إنجازها بوصفها جزءا إلزاميا من ميزانية تعمير الأبنية في الولايات المتحدة، حيث تحدد نسبة واحد بالمئة من تكلفة البناء لتزيينه بالأعمال الفنيّة، وفي أحد المشاريع التي كلّف بها، نراه يعيد بناء منحوتة ضربات الريشة، لكن هذه المرة باستخدام صخرة بوزن ستة وثمانين طنا موجودة في ساحة بناء للإدارة الماليّة في فيرمونت في الولايات المتحدة.

يتلاعب كوس بعناصر الطبيعة وتغيراتها ويوظفها ضمن أشكال فنيّة مختلفة، إذ نراه في عمل بعنوان “صوت الجليد وهو يذوب” المُنجز عام 1970 يتثبّت مجموعة من الميكرفونات لتسجيل صوت الجليد أثناء تحوله إلى مياه، فأعمال كوس تحاول إعادة تكوين فضاء العرض ذاته وتخلخله قبل أن تتلاشى المنحوتة ذاتها، كما في عمل أنجزه مرة أخرى هذا العام باسم “جليد متحرك” والذي نترقب فيه ذوبان الجليد وسقوطه من بين عمودين خشبيين، فكوس يحاول أن يأسر انتباه المشاهد ليخلق لديه نوعا من التشويق ودفعه للتصرف والتفاعل، كما في العديد من أعماله القائمة على استخدام الأجراس التي يمكن للمشاهد أن يجعلها ترن إن تجرّأ ولمس خيوطها.

باقي أعمال كوس تبدو بسيطة وتشبه الألعاب الطفوليّة المرتجلة كعمل توازن الذي أنجزه عام 1989، وحين سؤاله عن ذلك في المعرض أجاب أنه لا يخطط مسبقا للعمل، بل يلعب ويجرب في مشغله أشياء مختلفة حتى دون تحديد المواد التي سيستخدمها، فعمل “توازن” مثلا كان وليد المصادفة، فأثناء تنظيفه لمشغله لاحظ أنه بإمكان المكنسة التوازن على القش فقط وهذا ما دفعه لإكمال المنحوتة لتصبح مكنسة تحمل عصا تتوازن عليها شمعة وقطعة حديديّة، هذا اللاثبات ينسحب على أعمال أخرى لكوس، كالطاولة التي تتوازن على ثلاث كرات، والتي يخبرنا أنها لطالما شكلت مشكلة لأصحاب الصالات، إذ يمكن لحركة بسيطة أو لمسة خاطئة أن تؤدي لانهيار العمل بأكمله.

كاتب من سوريا