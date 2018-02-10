الأكراد يحتجزون عنصرين من بيتلز داعش بانتظار تسليمهما

قوات سوريا الديمقراطية تلقي القبض على ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ المتورطين في عمليات خطف وتعذيب وقتل رهائن غربيين في سوريا.

العرب

التحالف الدولي يدرس الخيارات الممكنة بشأن الشيخ وكوتي

عامودا (سوريا)/واشنطن- قال مسؤول كبير من قوات سوريا الديمقراطية الجمعة إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة لم تتلق طلبا من أي حكومة أجنبية لتسليم بريطانيين اثنين من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية لكنها ستدرس أي طلب إن حدث ذلك.

وقال ريدور خليل المسؤول بقوات سوريا الديمقراطية إن القوات لم تتلق أي طلب من أي طرف دولي لتسليم السجينين لكن القوات ستدرس أي طلب.

وقال مسؤولون أميركيون الخميس إن قوات سوريا الديمقراطية ألقت القبض على ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ وهما من بين أربعة متشددين اشتهروا باسم (البيتلز) بسبب لكنتهم البريطانية. وعرف الاثنان بدورهما في عمليات خطف وتعذيب وقتل رهائن غربيين في سوريا.

ونشرت قوات سوريا الديمقراطية صورا للرجلين الجمعة.

وفي وقت سابق قال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن بريطانيا والولايات المتحدة ومسؤولين في المنطقة يبحثون كيف ينبغي التعامل مع المتشددين الاثنين.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي "ما زلنا ندرس مع شركائنا في التحالف الخيارات الممكنة بشأن الشيخ وكوتي، لكن تأكدوا أن هناك نية مشتركة لمحاسبة كل من يرتكب مثل تلك الأفعال المزعومة".

وامتنع مسؤولون في الحكومة البريطانية عن التعليق.

وأكد خليل أيضا أن مسؤولين من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال الدولة الإسلامية شاركوا في استجواب البريطانيين بعد إلقاء القبض عليهما.

كان خليل قال لرويترز في وقت سابق إن كوتي أسر في منطقة ريفية بمحافظة الرقة في 24 من يناير وإنه كان يسعى للوصول إلى تركيا حين ألقت قوات يقودها الأكراد القبض عليه.

وقال خليل إن كوتي كان ينوي الفرار إلى تركيا بالتعاون والتنسيق مع أصدقاء له على الجانب التركي من الحدود. وأضاف أنه يخضع للتحقيق الآن. ولم يكشف خليل عن معلومات بخصوص الشيخ.

واتهم مسؤول أمني كبير في تركيا قوات سوريا الديمقراطية ببث دعاية مناهضة لتركيا قائلا إن من "الهراء" أن يقول متشدد من الدولة الإسلامية إنه كان ذاهبا إلى تركيا، وإن أنقرة تتخذ كل الخطوات اللازمة للقضاء على متشددي الدولة الإسلامية على أراضيها.

وأضاف المسؤول "عبور الحدود دون تصريح ليس سهلا، هناك جدار أيضا".

وتمثل وحدات حماية الشعب الكردية المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية التي تتهم تركيا دوما بدعم الدولة الإسلامية في شمال سوريا حيث ساعد التحالف بقيادة الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية على إخراج المتشددين من أجزاء كبيرة من الأراضي.

وفي عام 2016 نفذت تركيا توغلا عسكريا في شمال سوريا بهدف طرد مقاتلي الدولة الإسلامية من حدودها وأقامت جدارا على حدودها بطول 911 كيلومترا في محاولة لمنع التسلل.

وألقت السلطات التركية أيضا القبض على مئات ممن يشتبه في انتمائهم للدولة الإسلامية في مختلف أنحاء تركيا منذ هزيمة مقاتلي التنظيم في مدينة الرقة السورية في أكتوبر على أيدي قوات سوريا الديمقراطية.

وترى تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا في تركيا منذ ثلاثة عقود وتدرجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قائمة المنظمات الإرهابية.

وبدأت تركيا أيضا عملية عسكرية في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا في 20 يناير بهدف سحق وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال المسؤول الأمني التركي الكبير "تركيا مستعدة للتعاون المشترك بما في ذلك في مجال المخابرات مع جميع شركائها الدوليين. تركيا تحارب تنظيم الدولة الإسلامية بشتى السبل داخل البلاد وخارجها".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس أن الحكومة البريطانية أسقطت الجنسية البريطانية عن كل من كوتي والشيخ.

واتخذت بريطانيا في الماضي إجراء مشابها بحق مواطنين مزدوجي الجنسية غادروا بريطانيا للانضمام إلى جماعات متشددة في الخارج.