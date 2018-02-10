السبت 10 فبراير/شباط 2018، العدد: 10896

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 10 فبراير/شباط 2018، العدد: 10896

ترامب يرفض نشر وثيقة سرية للديمقراطيين عن التدخل الروسي في الانتخابات

الرئيس الاميركي يبرر رفضه نشر الوثيقة التي أعدها الديموقراطيون بحجة 'مخاوف على الامن القومي' ما أثار جدلا واسعا.

العرب  [نُشر في 2018/02/10]

نانسي بيلوسي: قرار ترامب جزء من سيناريو تمويه خطير ويائس

واشنطن - رفض الرئيس الاميركي الجمعة نشر وثيقة سرّية اعدها الديموقراطيون وتدحض اتهامات كان دونالد ترامب قد وجهها مع برلمانيين جمهوريين لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) على خلفية التحقيق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الاميركية.

وبرر ترامب رفضه نشر الوثيقة بحجة "مخاوف على الامن القومي".

وقال دون ماكغان، المستشار القانوني للبيت الأبيض إنّ المذكرة التي اعدّها الديموقراطيون "تحتوي على العديد من المقاطع السرية والحساسة".

في المقابل اعتبرت نانسي بيلوسي، زعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب، ان رفض ترامب نشر وثيقة الديموقراطيين هي "محاولة وقحة لاخفاء الحقيقة حول فضيحة ترامب-روسيا عن الشعب الاميركي".

واضافت بيلوسي في بيان ان قرار ترامب "جزء من سيناريو تمويه خطير ويائس من جانب الرئيس".

وقالت "من الواضح ان لدى الرئيس شيئًا يخفيه"، قبل ان تتساءل "لماذا لا يضع الرئيس بلادنا قبل مصالحه الشخصية والسياسية؟".

وكانت لجنة في مجلس النواب الاميركي قد صوّتت الاثنين لصالح نشر وثيقة الديموقراطيين.

وصرح رئيس الاقلية الديموقراطية في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف امام صحافيين الاثنين ان "التصويت كان بالاجماع لنشر وثيقة" الديموقراطيين.

وكان امام ترامب مهلة خمسة أيام لدرس طلب نشر هذه الوثيقة.

وكان الكونغرس الأميركي نشر الجمعة مذكرة اخرى اعدّها جمهوريون تتهم مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) بالانحياز في تحقيقاته بشأن حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وسمح ترامب بنشر المذكرة التي أعدها عضو الكونغرس الجمهوري والمسؤول السابق في فريق الرئيس خلال الفترة الانتقالية التي سبقت تنصيبه ديفن نيونز، على الرغم من ان "اف بي آي" حذّر من عدم دقة هذه المذكرة.

واتهم ترامب كبار المسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بتسييس تحقيقاتهم حول التدخل الروسي لصالح الديموقراطيين.

العالم الآن

معركة إيرانية إسرائيلية في الأجواء السورية

2018-02-10

مجلس الأمن يدعو لهدنة إنسانية في سوريا

2018-02-10

ترامب يرفض نشر وثيقة سرية للديمقراطيين عن التدخل الروسي في الانتخابات

2018-02-10

الأكراد يحتجزون عنصرين من بيتلز داعش بانتظار تسليمهما

2018-02-10

محادثات 'صعبة' بانتظار تيلرسون خلال جولته بالشرق الأوسط

2018-02-10

رهان قوي على القطاع الخاص لإعادة إعمار العراق

2018-02-10

خطة عسكرية لمجابهة الإرهاب في مصر

yesterday 08:04:32

ضربات التحالف ضد قوات الأسد في دير الزور كانت 'محض دفاعية'

yesterday 06:26:51

الاحتجاجات المستمرة توقف إنتاج الفوسفات بقفصة

yesterday 07:11:25

مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانون الميزانية بعد جلسة مثقلة

yesterday 07:39:02

:: اختيارات المحرر

العرب.. شتات في العامية مجتمع واحد في الفصحى

الشيزوفرينيا تؤدي إلى تدهور العلاقات الاجتماعية والأسرية

الجنادرية مرآة الحاضر لتراث الأجداد في السعودية

تأثير السيلفي على الأطفال أكثر من التنمر

لبشرة نقية تناولي هذه الأغذية

آدم يعود إلى الأرض ليجدها جحيما لعالم آخر

روبوتات خلوية للحصول على 'حياة بوتين الأبدية'

والد بيونسيه يكشف عن عقدته

باريس مدينة الخلاص للفنانين المنفيين

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا