ترامب يرفض نشر وثيقة سرية للديمقراطيين عن التدخل الروسي في الانتخابات

الرئيس الاميركي يبرر رفضه نشر الوثيقة التي أعدها الديموقراطيون بحجة 'مخاوف على الامن القومي' ما أثار جدلا واسعا.

العرب

نانسي بيلوسي: قرار ترامب جزء من سيناريو تمويه خطير ويائس

واشنطن - رفض الرئيس الاميركي الجمعة نشر وثيقة سرّية اعدها الديموقراطيون وتدحض اتهامات كان دونالد ترامب قد وجهها مع برلمانيين جمهوريين لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) على خلفية التحقيق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الاميركية.

وبرر ترامب رفضه نشر الوثيقة بحجة "مخاوف على الامن القومي".

وقال دون ماكغان، المستشار القانوني للبيت الأبيض إنّ المذكرة التي اعدّها الديموقراطيون "تحتوي على العديد من المقاطع السرية والحساسة".

في المقابل اعتبرت نانسي بيلوسي، زعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب، ان رفض ترامب نشر وثيقة الديموقراطيين هي "محاولة وقحة لاخفاء الحقيقة حول فضيحة ترامب-روسيا عن الشعب الاميركي".

واضافت بيلوسي في بيان ان قرار ترامب "جزء من سيناريو تمويه خطير ويائس من جانب الرئيس".

وقالت "من الواضح ان لدى الرئيس شيئًا يخفيه"، قبل ان تتساءل "لماذا لا يضع الرئيس بلادنا قبل مصالحه الشخصية والسياسية؟".

وكانت لجنة في مجلس النواب الاميركي قد صوّتت الاثنين لصالح نشر وثيقة الديموقراطيين.

وصرح رئيس الاقلية الديموقراطية في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف امام صحافيين الاثنين ان "التصويت كان بالاجماع لنشر وثيقة" الديموقراطيين.

وكان امام ترامب مهلة خمسة أيام لدرس طلب نشر هذه الوثيقة.

وكان الكونغرس الأميركي نشر الجمعة مذكرة اخرى اعدّها جمهوريون تتهم مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) بالانحياز في تحقيقاته بشأن حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وسمح ترامب بنشر المذكرة التي أعدها عضو الكونغرس الجمهوري والمسؤول السابق في فريق الرئيس خلال الفترة الانتقالية التي سبقت تنصيبه ديفن نيونز، على الرغم من ان "اف بي آي" حذّر من عدم دقة هذه المذكرة.

واتهم ترامب كبار المسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بتسييس تحقيقاتهم حول التدخل الروسي لصالح الديموقراطيين.