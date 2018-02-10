الاتحاد الأوروبي يؤسس لشراكة ثقافية مع تونس

انضمت تونس رسميا، الخميس، إلى برنامج أوروبا المبدعة لتكون أول بلد عربي ومغاربي وأفريقي ينضم إلى هذا البرنامج المخصّص أساسا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وجاء الإعلان عن هذا الانضمام في وقت صنف فيه الاتحاد الأوروبي تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان أكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

العرب

أوروبا المبدعة تنفتح على تونس

تونس - أشرف وزير الشؤون الثقافية التونسية محمد زين العابدين، الخميس، على الإعلان الرسمي لتدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس، المكتب الوحيد في أفريقيا والعالم العربي، وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برقاميني.

وقال الوزير التونسي في الندوة الصحافية التي أقيمت بقاعة الشاذلي القليبي بمقر الوزارة في ساحة القصبة بتونس العاصمة “يكرّس انضمام تونس إلى برنامج أوروبا المبدعة كأوّل بلد عربي ومغاربي وأفريقي العلاقة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ويمثل تفعيلا ملموسا لتعهّدات الاتحاد الأوروبي بالرفع من مستوى التعاون الثقافي مع تونس وبدعم مساهمة القطاع الثقافي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس″.

ويمتد البرنامج إلى غاية عام 2020، حيث حدّد الاتحاد الأوروبي العديد من المراحل لتنفيذ هذا المشروع، منها تنمية المشاريع الثقافية الدولية وإرساء الشبكات الثقافية بين البلدان، علاوة على ترجمة الكتب وترويجها، مع إرساء منصّات مشتركة للفاعلين الثقافيين قصد تنمية القدرات والمهارات بالقطاع الثقافي.

كما يدعم المكتب الإنتاج الثقافي المشترك وتوزيع الأفلام وترويجها بالموازاة مع دعم المهرجانات السينمائية والإنتاج السينمائي المشترك، لأجل تنمية وتأهيل أكبر عدد ممكن من الجمهور المهتم بقطاع السينما.

وتتم جميع المشاركات من خلال إعلانات لتقديم طلبات التمويل حسب الشروط الموضوعة في كل محور، وتكون عبر شراكات بين العديد من الجمعيات أو المؤسسات الثقافية من بلدان أوروبية مختلفة.

وتحصلت تونس، بمقتضى هذا الانضمام، على ميزة تفاضلية تمثّلت في دفع معلوم انخراط رمزي يقدّر بيورو واحد عوضا عن مبلغ يناهز الـ250 ألف يورو تدفعه كل دولة من الدول المنخرطة في برنامج أوروبا المبدعة، علما وأن تونس البلد العربي والمغاربي والأفريقي الوحيد الذي ينضم إلى برنامج مُخصّص أساسا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويعود ذلك إلى انتهاجها مسارا ديمقراطيا، ممّا لفت إليها أنظار أوروبا والعالم، وفق وزير الشؤون الثقافية التونسي.

وبدوره عبّر سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني، عن ثقة الاتحاد الأوروبي في نجاح المسار الديمقراطي بتونس، رغم تصنيف الاتحاد الأوروبي لتونس في القائمة السوداء للبلدان أكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

البرنامج يمثل تفعيلا ملموسا لتعهدات الاتحاد الأوروبي بالرفع من مستوى التعاون الثقافي مع تونس

واعتبر برغاميني أن عضوية تونس في برنامج أوروبا المبدعة تؤكد ثراء المشهد الثقافي التونسي وتعطّشه للإبداع، وقال إن “انضمام تونس إلى هذا البرنامج سيمكن من تدعيم الإبداعات التونسية في المجال الثقافي لدول شمال البحر المتوسط، واستقطاب الأوروبيين نحو تونس وفق منطق التوريد والتصدير للإبداعات الثقافية بين الضفتين”.

ويساهم انضمام تونس إلى البرنامج في تمكين الفاعلين الثقافيين التونسيين، وخاصة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، من المشاركة في البرامج الفرعية المحدّدة بها عبر الدعوات لتقديم المشاريع بنفس الشروط المطبّقة على الفاعلين الثقافيين في دول الاتحاد الأوروبي والتي تتمثل في البرنامج الفرعي للثقافة، بما يعني تدعيم قدرات القطاعات الثقافية والإبداعية والحركية الثقافية والتنقل ما بين الدول.

وقال بلال عبودي، المنسق الوطني لبرنامج دعم قطاع الثقافة بتونس، إن “مكتب أوروبا المبدعة بتونس سيتولى الاضطلاع بمهمة الترويج للبرنامج، والإحاطة بالمشاركات التونسية بما فيها تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات الثقافية وتعزيز ربطها مع الجمعيات الأوروبية”.

وأكد أن من أبرز سمات هذا المشروع “عدم التدخل المباشر للدولة، إذ يقتصر دور سلطة الإشراف على الإحاطة والمتابعة وربط الصلة ودعم الجمعيات الثقافية للنفاذ إلى المشاريع الدولية وإلى السوق الثقافية الأوروبية”.

ومن بين أهم أهداف برنامج أوروبا المبدعة تعزيز التعاون ما بين البلدان في مجال السياسات الثقافية وبرنامج “ميديا السمعي البصري”، بصفة جزئية، في أنشطة التدريب والفعاليات التجارية والأسواق والمهرجانات والأنشطة التعليمية المرتبطة بالسينما.

وبافتتاح مكتب أوروبا المبدعة في تونس سيكون من أدواره الترويج للبرنامج والإحاطة بالمشاركة التونسية في دعوات تقديم المشاريع، بما في ذلك من إنجاز دورات تكوينية لفائدة الجمعيات الثقافية التونسية في كيفية تقديم مشاريعها وتعزيز ربطها مع الجمعيات الأوروبية والشبكات الثقافية الأوروبية وتبسيط المعطيات حول الدعوات لتقديم المشاريع في هذا البرنامج.

وأكد برقاميني أن انضمام تونس إلى البرنامج سيساهم في تحقيق العديد من الأهداف ذات الأولوية في القطاع الثقافي وفي العلاقات الخارجية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال تعزيز الدبلوماسية الثقافية التونسية عبر العديد من المشاريع الثقافية المشتركة بين المبدعين التونسيين ونظرائهم الأوروبيين، وذلك في العديد من المجالات الثقافية كالسينما والنشر والعروض الفنية، الأمر الذي سيعزّز صورة تونس في الخارج عبر نشر الإنتاج الثقافي التونسي على مختلف البلدان الأوروبية، بما فيه من خصوصيات ثقافية تونسية تكريسا لمبادئ الحوار وثقافة السلم بين الشعوب.

ويسعى البرنامج أيضا إلى الرفع من المساهمة الاقتصادية للقطاع الثقافي التونسي، حيث ستساهم التحويلات المالية المتوقّعة لتونس من المشاريع الثقافية المشتركة بالبرنامج في توفير موارد مالية إضافية للعاملين بالقطاع الثقافي وللمبدعين لأجل إثراء المشاريع الثقافية الجديدة والجادة، وذلك من أجل أن تعطي المشاريع المشتركة دفعا لتصدير المهارات القطاعية ولتبادل الخبرات مع الأوروبيين، ممّا يرفع من مستوى جودة المنتوج الثقافي ويدعم مجهود النهوض بالصناعات الثقافية التونسية.

ولم يستثن البرنامج المجتمع المدني، حيث سيعمل مكتب أوروبا المبدعة بتونس على تطوير المشاريع الثقافية الدولية لفائدة المجتمع المدني التونسي، وذلك عبر مساهمة الشبكات الجديدة التي ستتشكّل من خلال البرنامج بين مكونات المجتمع المدني الثقافي بتونس ونظيراتها الأوروبية من أجل إيجاد فرص جديدة للتعاون الثقافي الدولي، مع إمكانية نفاذها إلى مصادر تمويل جديدة لمشاريعها الثقافية، وكذلك الرفع من قدراتها في تنفيذ مشاريع ثقافية ذات اهتمام بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال رياض بن أم هاني، المكلّف بالاتصال بمكتب أوروبا المبدعة بتونس لـ”العرب”، إن “من أهم أهداف برنامج مكتب أوروبا المبدعة بتونس، علاوة على ترويج الثقافة والفنون التونسية بين الدول الـ28 ذات العضوية في الاتحاد الأوروبي، هو تفعيل اللامركزية الثقافة بين المحافظات التونسية الـ24، حيث لن يستثني البرنامج المناطق الداخلية للبلاد بالدعم المادي واللوجيستي، وذلك عبر المساهمة الفعالة لكل مكونات المجتمع المدني والثقافي التونسي سواء بالأفكار والرؤى أو من خلال تكريس ثقافة الأخذ والعطاء بين الثقافات التونسية الثرية والمتنوعة، ممّا يسهم في التعريف الأمثل بالمخزون التراثي المادي واللامادي لتونس الثلاثة آلاف حضارة في الداخل والخارج على حد سواء”.