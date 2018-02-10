وفد كوري شمالي يلتقي مسؤولي الجارة الجنوبية خلال زيارة تاريخية

منسوب التوتر ارتفع في المنطقة منذ إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية سادسة، هي الأكبر في تاريخها.

العرب

زيارة تاريخية

سول - شهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الجمعة، مصافحة تاريخية بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن وشقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو- جونغ، أول فرد في الأسرة الحاكمة يزور الجنوب منذ انتهاء الحرب الكورية عام 1953، في مشهد لم يكن قبل بضعة أسابيع واردا.

والتقت كيم الرئيس الكوري الجنوبي لدى وصوله إلى حفل الافتتاح وجرت بينهما مصافحة سريعة تبادلا فيها الابتسامات، رغم أن الفعل بديهي شكلا إلا أن المضمون يحمل أبعادا استثنائية نظرا إلى الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

ووصل وفد كوري شمالي رفيع المستوى، إلى الجارة الجنوبية في زيارة تاريخية، يضم كلا من رئيس مجلس الشعب الأعلى، كيم يونغ نام، وشقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو- جونغ، ومدير لجنة الإرشادات الرياضية تشوي هوي ورئيس لجنة السلام والوحدة لي سون كوون.

واستقبل وزير الوحدة الكوري الجنوبي جو ميونغ- كيون ونائبه تشون هيه سونغ الوفد الكوري الشمالي في قاعة الضيوف في المطار، حيث تبادل الجانبان الشمالي والجنوبي التحية في فترة وجيزة، وصعدوا إلى القطار السريع الذي يربط مطار انتشون بـبيونغ تشانغ، مباشرة. وتعتبر كيم يو- جونغ، أول عضو في الأسرة الكورية الحاكمة يزور الجنوب منذ هدنة 1953، في حين أن كيم يونغ نام الذي يترأس وفد الشمال إلى الألعاب الأولمبية الشتوية، هو أعلى مسؤول في النظام تطأ قدماه أرض الجنوب.

وكان مؤسس كوريا الشمالية كيم ايل سونغ، جد كيم، آخر فرد من الأسرة الحاكمة الكورية الشمالية يصل إلى سول بعد أن سقطت بأيدي قواته في عام 1950.

وتوقف النزاع بعد ثلاث سنوات باتفاق هدنة قسم شبه الجزيرة إلى شطرين تفصلهما منطقة منزوعة السلاح، ما يعني ان الكوريتين لا تزالان عمليا في حالة

حرب.

وفيما فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سلسلة عقوبات ضد كوريا الشمالية على خلفية برنامجيها النووي والباليستي، حققت كوريا الجنوبية نموا كبيرا وضعها في المرتبة الحادية عشرة على قائمة كبرى القوى الاقتصادية في العالم.

وارتفع منسوب التوتر في المنطقة، العام الماضي، بعد إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية سادسة، هي الأكبر في تاريخها، وإطلاقها صواريخ باليستية عابرة للقارات، بعضها قادر على الوصول إلى البر الأميركي.