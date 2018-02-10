السبت 10 فبراير/شباط 2018، العدد: 10896

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السبت 10 فبراير/شباط 2018، العدد: 10896

الصين تقتحم صناعة الأسلحة بدخول المقاتلة الشبح جيه - 20 إلى الخدمة

المقاتلة الصينية الجديدة جيه - 20 تعد الأقرب للمقاتلة الأميركية أف - 22 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

العرب  [نُشر في 2018/02/10، العدد: 10896، ص(10)]

عبور الصين عتبة مهمة بمقاييس التقدم التكنولوجي

بكين – عززت الحكومة الصينية مواقعها في صناعة الأسلحة المتطورة أمس بدخول مقاتلتها الجديدة الشبح جيه - 20 إلى الخدمة في القوات الجوية الصينية في وقت تسابق فيه الزمن للمنافسة في جميع جبهـات التكنولوجيا المتقدمة وبضمنها إنتاج الطائرات المدنية وسباق الثورة التكنولوجية الرابعة التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت بكين دخول الجيل الجديد من الطائرة القتالية المتطورة إلى الخدمة في القوات الجوية الصينية أمس الجمعة، وهي تأمل أن تساعدها على تضييق الفجوة العسكرية بينها وبين الولايات المتحدة.

ويشرف الرئيس الصيني شي جين بينغ على عملية تحديث شاملة للجيش الذي يعد الأكبر في العالم.

الرئيس الصيني شي جين بينغ يشرف مباشرة على ثورة شاملة لتحديث الجيش الأكبر في العالم

ويشمل التحديث صواريخ مضادة للأقمار الصناعية وغواصات متطورة في مسعى من الصين لمد نطاق قوتها بعيدا عن سواحلها واقتحام أسواق السلاح العالمية.

وقالت القوات الجوية الصينية في بيان قصير إنه تم السماح بتشغيل مقاتلات جيه - 20 ضمن الوحدات القتالية، بعد أن كانت الطائرة قد عرضت للمرة الأولى خلال عرض جوي في مدينة تشوهاي أواخر عام 2016.

وأضاف البيان أن المقاتلة سوف تسهم في تعزيز قدرات القـوات الجـوية القتـالية وسوف تساعدها على القيـام “بمهمتها المقدسة” في الدفـاع عن سيادة وأمن البلاد وسلامة أراضيها. ولا تزال هناك تساؤلات بشأن قدرة المقاتلة الصينية الجديدة على منافسة مقاتلات تنتجهـا شـركـة لوكهيد مـارتن الأميركية قـادرة على تجنب الـرادارات مثل المقـاتلة أف - 22 رابتور أو أف - 35 المنضمة حديثا إلى الترسانة العسكرية الأميركية. وتعد المقاتلة أف - 22 التي طورت خصيصا لسلاح الجو الأميركي الأكثر شبها بالمقاتلة الصينية الجديدة جيه - 20.

في هذه الأثناء تسابق الصين الزمن لاقتحام مجال صناعة الطائرات المدنية الذي تهيمن عليه شركتا ايرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية. وقد دخلت مرحلة متقدمة من اختبارات الطائرة “سي 919” أول طائرة ركاب مصنوعة في الصين.

وتقول شركة كوماك التي تنتج الطائرة إنها تلقت 730 طلبا مسبقا للحصول على الطائرة حتى نهاية سبتمبر الماضي، الأمر الذي يمهد طريق دخولها إلى أسواق الطيران المدني.

وجعلت الحكومة الصينية من مشروع الطائرة سي 919 التي كشفت عن أول نموذج لها في نوفمبر 2015 مسألة مرتبطة بمكانة الصين، وقد وضعت استثمارات كبيرة لإنجاح المشروع.

وقد رافقت تجميع النسخة الأولى من الطائرة الجديدة حملة دعائية ضخمة في كامل البلاد تمتدح “الإنجاز الوطني” وعبور الصين عتبة مهمة بمقاييس التقدم التكنولوجي.

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