معارض كردي بارز: عفرين فيتنام تركيا

يواصل الجيش التركي للأسبوع الرابع قصف محافظة عفرين، غير عابئ بالتحذيرات الدولية الداعية إلى وقف العمليات العسكرية، حيث نددت رئاسة المجلس التنفيذي في منطقة عفرين بالصمت الدولي إزاء ما تتعرض له المنطقة من انتهاكات، فيما اعتبر المعارض التركي البارز دينغير مير محمد فيرات أن أنقرة غرقت في فيتنام جديد.

العرب

الصمت الدولي لا يحجب الانتهاكات

أنقرة – نددت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منطقة عفرين هيفي مصطفى الجمعة، بالصمت الدولي إزاء الانتهاكات التي يرتكبها “جيش الاحتلال التركي” في منطقة عفرين، فيما قال المعارض التركي دينغير مير محمد فيرات إن عفرين ستكون فيتناما أخر لتركيا.

وقالت مصطفى “نندد بالصمت الدولي الذي لم يأخذ حتى الآن أي قرارات بحق هذه الهجمات غير المشروعة وغير القانونية على عفرين، ونناشد جميع المنظمات الحقوقية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بأخذ قرار جاد لإيقاف الانتهاكات والمجازر الإنسانية التي تطال مناطقنا”.

وأضافت “نناشد جميع المنظمات للقيام بواجبها الإنساني لفتح ممرات إنسانية لكسر الحصار على عفرين وتقديم الدعم الإنساني من الأدوية الطبية والمواد الغذائية والإغاثية”. وتابعت “المنطقة تواجه أشرس الهجمات العدائية للاحتلال التركي وحلفائه داعش وجبهة النصرة والفصائل السلفية، هذه الهجمات تهدف إلى احتلال المنطقة وإبادة جزء من الشعب السوري وتغيير ديموغرافيتها”.

وأكدت أن حصيلة “العدوان التركي بلغت 160 قتيلا مدنيا، منهم 26 طفلا و17 امرأة و395 جريحا، حالة بعضهم حرجة وأغلبهم نساء وأطفال”.

أردوغان يواصل اعتقال منتقدي عملية غصن الزيتون أنقرة - أمرت السلطات التركية الجمعة باعتقال 17 شخصا بينهم سربيل كمال بيه، الزعيمة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بسبب انتقادهم العملية العسكرية التركية في سوريا، فيما يستعد الحزب المعارض لعقد اجتماعه السنوي في أنقرة يوم الأحد. وتصاعدت موجة الاعتقالات في صفوف المعارضين السياسيين الذي ينتقدون توجهات النظام في عديد القضايا خاصة قضية الأقلية الكردية المضطهدة في الداخل، حيث يعتمد النظام على حالة الطوارئ المفروضة، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، لاعتقال خصومه السياسيين. وكانت السلطات في أنقرة قد اعتقلت في وقت سابق الزعيم الآخر لحزب الشعوب الديمقراطي ، صلاح الدين دمرداش المسجون حاليا لاتهامات بأن له صلة بمسلحين أكراد. وقال دمرداش في رسالة للحزب من داخل سجنه “ نحن لسنا انفصاليين ولا إرهابيين رغم دعاية الحكومة القذرة واتهاماتها اللاأخلاقية والتي لا أساس لها من الصحة ولا سند قانونيًّا يدعمها”.

وتواجه أنقرة انتقادات في وسائل إعلام عالمية بسبب الهجوم على الأكراد في عفرين، الذين قاتلوا ضمن قوات التحالف ضد تنظيم داعش ونجحوا في صنع استقرار في المنطقة رغم ما تموج به سوريا من عواصف، بل واستضافوا لاجئين من مختلف أنحاء البلاد.

وتكاد لا توجد دولة أوروبية واحدة لا تكيل لتركيا الانتقادات كل يوم، فيما تجاوز ساسة أتراك النتائج الحينية للعملية العسكرية، مؤكدين أن تركيا ستواجه في المستقبل فيتناما جديدا في عفرين. وقال السياسي الكردي البارز والحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، دينغير مير محمد فيرات، إن محاولة تركيا غزو جيب عفرين الخاضع للأكراد في شمال سوريا قد تحوله إلى “فيتنام تركيا”.

وأضاف محمد فيرات في مقابلة مع موقع “أحوال تركية”، الناطق بالعربية والإنكليزية والتركية، “قد تبسط الحكومة التركية سيطرتها على المنطقة، لكن ذلك سيشبه السيطرة الأميركية في جنوب فيتنام”.

وتابع “توجد مقاومة في عفرين، لذلك قد تفقد تركيا الأمور لدرجة تعجز عندها عن السيطرة، وقد يؤدي هذا إلى نهاية الحكومة”.

وشارك فيرات مع أردوغان في تأسيس حزب العدالة والتنمية وهو الحزب الإسلامي المحافظ الذي يحكم تركيا منذ عام 2002.

وأصبح السياسي الكردي، الذي يعمل بالمحاماة، عضوا في البرلمان خلفا لنائب إسلامي عن حزب العدالة والتنمية في عام 1999، ثم أصبح نائبا عن الحزب نفسه عام 2002، وصار نائبا لرئيس الحزب في الفترة من عام 2002 وحتى 2008.

وأكد أنه استقال من هذا المنصب بعدما قال له أردوغان إن الأكراد ليس لهم بلد ولا لغة. واستطرد قائلا “في ذلك اليوم، قلت لأردوغان إن الأكراد هم من أوصلوه إلى السلطة لكن التعاون انتهى عند هذه النقطة، يعيش عشرون مليون كردي هنا ومعظمهم يتحدثون الكردية”.

وأوضح أن تسلط أردوغان المتزايد هو ما دفعه لترك حزب العدالة والتنمية في عام 2014 والانضمام لحزب الشعوب الديمقراطي، وهو ائتلاف يساري للأقليات يؤيد الأكراد، حيث فاز بعضوية البرلمان عن حزب الشعوب في عام 2015. وتابع “الحزب الذي أسسته لم يعد موجودا، الحزب الحاكم اليوم فقد قيمه الأساسية للمساواة والحرية، إنه الآن مؤسسة تدافع عن حكم دكتاتوري للبلاد، وكل يوم ينقلون هذا الوضع إلى مرحلة أخرى

مروعة”. وفي سنواته الأولى في السلطة، حاول حزب العدالة والتنمية التواصل مع الناخبين الأكراد بالحض على القيم الإسلامية وتقديمها على الهوية العرقية، حتى أن حكومة رجب طيب أردوغان أجرت محادثات سلام سرية مع حزب العمال الكردستاني واتفقت معه على وقف إطلاق النار في عام 2013.