حزب البشير يقر بفشل الإصلاحات الاقتصادية

قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان يؤكد أنه لم تظهر أي مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي بعد الإجراءات الحكومية.

العرب

شح النقد الأجنبي

الخرطوم – دعا عضو القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، عبدالسخي عباس الحكومة إلى التراجع عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، “باعتبارها لم تؤدِّ إلى النتائج المطلوبة”.

وأوضح أن “الحكومة قصدت الإصلاح من وراء الإجراءات الاقتصادية، وهي فكرة صائبة، لكن الخطأ الذي وقع فيه واضعو السياسة الاقتصادية، أنهم لم يتدرجوا في تنفيذها”.

وأضاف “بعض المعنيين بقضية الاقتصاد والموازنة (في الحكومة) يعتقدون بإمكانية تحسن الوضع مستقبلا، لكن مر أكثر من شهر ولم تظهر أي مؤشرات”.

ودعا القيادي بالحزب الحاكم إلى وجوب التراجع عن هذه الإجراءات، “وذلك ليس عيبا”.

وأقرت الحكومة إجراءات اقتصادية في ميزانيتها للعام الحالي 2018، أدت إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، بما فيها الخبز.

ويعاني السودان من شح في النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدانه لثلاثة أرباع موارده النفطية التي تقدر بـ80 بالمئة من موارد النقد الأجنبي.

وتضمنت إجراءات الحكومة على الصعيد الاقتصادي رفع الدعم عن السلع، وتوحيد سعر الصرف، وتشجيع الإنتاج، ورفع القيمة الجمركية للسلع المستوردة من الخارج.

ومنذ مطلع يناير الماضي، تشهد العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى احتجاجات شعبية، تنديدا بغلاء المعيشة وسوء الأوضاع الاقتصادية.

وقال عباس إن أحزاب المعارضة في البلاد ارتكبت خطأ رئيسيا عندما حاولت استغلال احتجاجات موجة الغلاء لإسقاط النظام.

وأوضح أن المعارضة كانت “تتحدث حول تعبير جماهيري عن حالة الغلاء، لكنها حاولت استغلال الأمر لإسقاط النظام، بما يخدم أهدافها الحزبية الضيقة”.

وأشار إلى أن “ذلك جعل الحكومة تتعامل بعنف وعنف مفرط في بعض الأحيان، وهذا لم يكن مقبولا، وإن كانت المعارضة هي التي دفعت لاتخاذ مثل هذا السلوك”.

وأضاف عباس “على الرغم من أن الاحتجاجات قادتها كوادر الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني -كأفراد متأثرين- فإنها كانت بقرار جماهيري”. ورأى أن “إحساس المعارضة بتهاوي النظام هو الذي أفشل طريقة التعبير”.

وتابع “محاولة اهتبال (استغلال) الفرصة لإسقاط النظام بحجة أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، أفشلت الاحتجاجات”.