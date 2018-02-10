السبت 10 فبراير/شباط 2018، العدد: 10896

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 10 فبراير/شباط 2018، العدد: 10896

حزب البشير يقر بفشل الإصلاحات الاقتصادية

قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان يؤكد أنه لم تظهر أي مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي بعد الإجراءات الحكومية.

العرب  [نُشر في 2018/02/10، العدد: 10896، ص(2)]

شح النقد الأجنبي

الخرطوم – دعا عضو القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، عبدالسخي عباس الحكومة إلى التراجع عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، “باعتبارها لم تؤدِّ إلى النتائج المطلوبة”.

وأوضح أن “الحكومة قصدت الإصلاح من وراء الإجراءات الاقتصادية، وهي فكرة صائبة، لكن الخطأ الذي وقع فيه واضعو السياسة الاقتصادية، أنهم لم يتدرجوا في تنفيذها”.

وأضاف “بعض المعنيين بقضية الاقتصاد والموازنة (في الحكومة) يعتقدون بإمكانية تحسن الوضع مستقبلا، لكن مر أكثر من شهر ولم تظهر أي مؤشرات”.

ودعا القيادي بالحزب الحاكم إلى وجوب التراجع عن هذه الإجراءات، “وذلك ليس عيبا”.

وأقرت الحكومة إجراءات اقتصادية في ميزانيتها للعام الحالي 2018، أدت إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، بما فيها الخبز.

ويعاني السودان من شح في النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدانه لثلاثة أرباع موارده النفطية التي تقدر بـ80 بالمئة من موارد النقد الأجنبي.

وتضمنت إجراءات الحكومة على الصعيد الاقتصادي رفع الدعم عن السلع، وتوحيد سعر الصرف، وتشجيع الإنتاج، ورفع القيمة الجمركية للسلع المستوردة من الخارج.

ومنذ مطلع يناير الماضي، تشهد العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى احتجاجات شعبية، تنديدا بغلاء المعيشة وسوء الأوضاع الاقتصادية.

وقال عباس إن أحزاب المعارضة في البلاد ارتكبت خطأ رئيسيا عندما حاولت استغلال احتجاجات موجة الغلاء لإسقاط النظام.

وأوضح أن المعارضة كانت “تتحدث حول تعبير جماهيري عن حالة الغلاء، لكنها حاولت استغلال الأمر لإسقاط النظام، بما يخدم أهدافها الحزبية الضيقة”.

وأشار إلى أن “ذلك جعل الحكومة تتعامل بعنف وعنف مفرط في بعض الأحيان، وهذا لم يكن مقبولا، وإن كانت المعارضة هي التي دفعت لاتخاذ مثل هذا السلوك”.

وأضاف عباس “على الرغم من أن الاحتجاجات قادتها كوادر الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني -كأفراد متأثرين- فإنها كانت بقرار جماهيري”. ورأى أن “إحساس المعارضة بتهاوي النظام هو الذي أفشل طريقة التعبير”.

وتابع “محاولة اهتبال (استغلال) الفرصة لإسقاط النظام بحجة أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، أفشلت الاحتجاجات”.

:: اقرأ أيضاً

حرب مصرية غير مسبوقة على المتشددين

عُمان وسيط مرتقب بين الفلسطينيين وإدارة ترامب

لبنان من 'العهد القوي' إلى 'الترويكا' في ظل وصاية إيرانية بدل السورية

ماكرون يريد دورا أكبر لفرنسا في الأزمة السورية

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

معركة إيرانية إسرائيلية في الأجواء السورية

2018-02-10

مجلس الأمن يدعو لهدنة إنسانية في سوريا

2018-02-10

ترامب يرفض نشر وثيقة سرية للديمقراطيين عن التدخل الروسي في الانتخابات

2018-02-10

الأكراد يحتجزون عنصرين من بيتلز داعش بانتظار تسليمهما

2018-02-10

محادثات 'صعبة' بانتظار تيلرسون خلال جولته بالشرق الأوسط

2018-02-10

رهان قوي على القطاع الخاص لإعادة إعمار العراق

2018-02-10

خطة عسكرية لمجابهة الإرهاب في مصر

yesterday 08:04:32

ضربات التحالف ضد قوات الأسد في دير الزور كانت 'محض دفاعية'

yesterday 06:26:51

الاحتجاجات المستمرة توقف إنتاج الفوسفات بقفصة

yesterday 07:11:25

مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانون الميزانية بعد جلسة مثقلة

yesterday 07:39:02

:: اختيارات المحرر

العرب.. شتات في العامية مجتمع واحد في الفصحى

الشيزوفرينيا تؤدي إلى تدهور العلاقات الاجتماعية والأسرية

الجنادرية مرآة الحاضر لتراث الأجداد في السعودية

تأثير السيلفي على الأطفال أكثر من التنمر

لبشرة نقية تناولي هذه الأغذية

آدم يعود إلى الأرض ليجدها جحيما لعالم آخر

روبوتات خلوية للحصول على 'حياة بوتين الأبدية'

والد بيونسيه يكشف عن عقدته

باريس مدينة الخلاص للفنانين المنفيين

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا