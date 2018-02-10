السبت 10 فبراير/شباط 2018، العدد: 10896

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السبت 10 فبراير/شباط 2018، العدد: 10896

مايكرولينو سيارة كهربائية ضئيلة للمدن المزدحمة

إنتاج السيارة مايكرولينو التجاري سيبدأ الربيع القادم وستطرح في الأسواق بسعر 12 ألف يورو.

العرب  [نُشر في 2018/02/10، العدد: 10896، ص(10)]

اقتراح عملي وصديق للبيئة والشوارع المزدحمة

برن - أعلنت شركة “ميكرو” أنها تخطط لبدء الانتاج التجاري لسيارتها الكهربائية الصغيرة “مايكرولينو” التي كانت قد كشفت عن نموذجها الأولي خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في عام 2016.

وأوضحت الشركة السويسرية أن سيارتها الكهربائية الصغيرة يبلغ طولها 2.4 متر ويبلغ وزنها دون البطارية 450 كيلوغراما وأن صندوق السيارة الخلفي يتسع لنحو 300 لتر من الأمتعة، وفيها باب واحد لدخول السائق وراكب واحد وهو ينفتح من مقدمة السيارة.

وتعتمد السيارة التي تعدّ من أصغر السيارات في العالم على محرك تبلغ قوته نحو 15 كيلوواط ويصل عزم الدوران الأقصى إلى نحو 100 نيوتن متر.

ويستطيع ذلك المحرك أن ينقل السيارة من وضع الثبات إلى سرعة 50 كيلومترا في الساعة خلال 5 ثوان، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 90 كيلومترا في الساعة.

وتعتمد السيارة على بطاريتين الأولى تبلغ سعتها 8 كيلوواط ساعة تمكّنها من السير لمسافة تصل إلى 120 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. وتمتاز بخاصية الشحن السريع حيث يمكن شحن البطارية بنسبة 80 بالمئة في زمن قدره ساعة واحدة.

وتحتوي السيارة على بطارية أخرى تبلغ سعتها 14.4 كيلوواط ساعة ويمكنها تشغيل السيارة لمسافة 215 كيلومترا، واعتمادا على وصلة الشحن يتراوح الزمن اللازم لشحنها بنسبة 80 بالمئة إلى ما بين ساعتين إلى 6 ساعات.

ومن الناحية التصميمية، تمتاز السيارة مايكرولينو الصغيرة يشكل مستدير الشكل، وتشتمل على سقف قابل للطي، بالإضافة إلى أسطـح زجاجية تـوفر رؤيـة بانـوراميـة رائعـة.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج السيارة خلال فصل الربيع القادم، ومن المزمع أن يبلغ سعرها نحو 12 ألف يورو، وفق ما يقوله المسؤولون في الشركة.

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