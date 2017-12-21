لعبة لتيم ولعبة لي

يعود الطفل الكبير إلى طفولته القديمة ويلعب مع تيم وأنس 'كل واحد كل واحد' .يفرح كثيرا حين يطلب منه تيم لعبة محددة، ويتذكر نظيرتها في طفولته، فيقدر أنه سيستمتع بها الآن، فيشتريها بكل رشاقة، ويعود بها إلى البيت فرحا ويفتحها بكل زهو.

العرب

عندما أشتري لعبة لتيم أو لأنس، يكون هدفي البحث عن بسمة فرحة لديهما أو إسعادهما ولو برهة، طالما أن مزاج الأطفال متبدل لا يمكن ضبطه، لكن هدفا آخر كامنا يدفعني إلى شراء الكثير من اللعب، بدل شراء الكتب أو مقتنيات كئيبة أخرى لا تدخل في إستراتيجية رسم البهجة.

ثمة طفل آخر متخف تسعده اللعب وإن كانت صينية زهيدة فاقدة للجودة. طفل يعجز عن إخفاء سعادته حال اكتشاف مكونات اللعبة ومواصفاتها، ويعجز عن إخفاء سعيه لافتكاك نصيبه من اللعب. أشتري اللعب لتيم ولأنس، وفي الأصل أستجيب لرغبة طفل آخر داخلي. يجلس الطفل الكبير مع الأطفال الحقيقيين على الأرض، ويحاول أن يحصل على نصيبه من اللعب. “كل واحد كل واحد” يقول تيم، ويقصد أن اللعب يكون بالتداول. جملة اتفاق تسعد الطفل الكبير وتشعره بأن الأطراف الشريكة موافقة على برنامج واضح لتبادل استعمال اللعبة.

تتطور الرغبة في الاستمتاع باستعمال اللعب، مع تطور طلبات تيم حسب تطور مداركه. الطفل الكبير يواكب تطور رغبات الطفل الحقيقي، ويحاول أن يجد لها نظيرا، هناك في الماضي حيث تقبع طفولته المقترة. هناك لا وجود للعب المعاصرة، حتى الصينية منها. لذلك يجب أن تستعاد المرحلة أو يسدد نقصها. اللعب قديما كانت صناعة محلية وإبداعا محدود الفعالية؛ العصا إحالة على الخيول والعلب المعدنية مركبات ميكانيكية والكرة تدوير لأقمشة.

يعود الطفل الكبير إلى طفولته القديمة ويلعب مع تيم وأنس “كل واحد كل واحد”. يفرح كثيرا حين يطلب منه تيم لعبة محددة، ويتذكر نظيرتها في طفولته، فيقدر أنه سيستمتع بها الآن، فيشتريها بكل رشاقة، ويعود بها إلى البيت فرحا ويفتحها بكل زهو، ثم يعجز عن إخفاء رغبته في نيل نصيبه من استعمالها مع أترابه الجدد.

فرح حين طلب منه تيم أن يشتري له أورغ، وتذكر أنه كان يذهب إلى دار الثقافة في القرية كي يرى الأورغ عن كثب. استعمل أزراره مرات قليلة لم تفض إلى شيء موسيقي، لكنه فرح أنه استعمل الأورغ. وحين اشترى أورغ لتيم حرص على أن يستعمل أزراره كلها.

اللعبة ماض مستعاد. وتيم وأنس أتراب جدد، يتعاملان مع الطفل الكبير بديمقراطية وحنوّ، يسمحان له باللعب معهما أحيانا، واستعمال اللعب بقدر معلوم، ولا يعرفان أنه يحزن عندما تكسر اللعبة الصينية. طفلان يفترض بهما تحطيم اللعبة، فتلك الغاية من اللعبة أصلا، لكنه يحزن عندما تتحطم اللعبة لأن ذلك يعود به قسرا إلى العصا التي تخيلها حصانا وكانت تأبى التحطم. يطلّ بشوق من عصره الحجري على لعب ابنين اتخذهما أترابا، وفي البال تاريخ من الحرمان أو من الكدمات.

عبدالجليل معالي